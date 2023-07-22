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Yöntemi şaşkınlık yarattı! Regl kanını biriktiyor... “Bitkileri regl kanımla sularım”

22.07.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine Jessica McKasson son açıklamasında regl kanını biriktirdiğini söyledi. Regl kanıyla bitkileri suladığını ifade eden McKasson, “Bitkileri regl kanımla sularım. Bu durum dünyayla yeniden bütünleştiğim anlamına geliyor” dedi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda özellikle adet olduğu dönemlerde sancılı ve ağrılı günler geçirdiğini belirten McKasson yaptığı araştırmalarda rahmin önemini okuduktan sonra kendi bedeniyle barışmaya karar verdiğini söyledi. Bedeniyle yeniden bağlantı kurmak için kendisine özel bir rutin gerçekleştirdiğini söyleyen McKasson, “En acılı ve ağır dönemleri yaşardım. Kendimi rahmimi işitmeye başladıktan sonra onun isteklerine kulak verdim. Regl kanımı bitkileri sulamak için biriktirmeye başladım. Aylık akışımı kutluyorum” dedi.

“TABİAT ANAYA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

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Eskiden oldukça sancılı ve ağrılı geçen regl dönemlerinin artık ağrısız olduğunu dile getiren McKasson, “Kanımı adet kabımda toplayıp bir şişeye boşaltıyorum. Sonra suyla seyreltiyorum. Böylece tabiat anaya şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten doğanın bize verdiği en güzel hediye” dedi.

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sosyal medya bitki regl kanı

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