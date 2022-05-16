Yorgunluğa, halsizliğe ne iyi gelir? Yorgunluğa, halsizliğe iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Viral bir hastalık, uykusuzluk, stres, kötü beslenme gibi sebepler tek başına ya da birkaçı bir arada görüldüğünde yorgun ve halsiz hissetmenize neden olabilir. Gün içerisinde yorgun hissetmek, yaşam kalitenizi düşürerek sorumluluğunuz altındaki birçok işi yapmanıza engel olur. Öyle ki sürekli tüketmek üzerine kurulu, hemen herkesi çalışmak ve sorumluluk sahibi olmak zorunda bırakan dünya düzeni sürekli bir yorgunluk halini anlayışla karşılamayacaktır.

Konuya temel sağlık açısından yaklaşırsak, bağışıklık sistemimizin güçlü olması oldukça önemli, yorgunluk ve halsizlik ise bu sistemde yaşanan bir problemin fark edilebilmesi için önemli bir belirti.

Uykusuzluk Sorunu Yaşıyorsak Ne Yapmalıyız?

Beden ve zihin faaliyetleri iç içe, uyum içerisinde gerçekleşir. İçlerinden birinde yaşanacak herhangi bir sorun diğer faaliyetlere de yansır. Bu sebeple öncelikle sizi uykusuzluğa sevk eden temel sorunu bulmalı ve o soruna bir çözüm üretmek için çaba göstermelisiniz. Günler boyu süren uykusuzluk problemi yorgunluk ve halsizliği de beraberinde açığa çıkarır.

Neden uykusuzluk çekiyorsunuz? Örneğin; uykusuzluk sorununuz negatif bir duygu ya da düşünce yoğunluğu yaşamaktan kaynaklanıyor olabilir. Böyle olduğunu düşünüyorsanız, uykularınızı bölen o negatif duygu veya düşüncenin nasıl giderilebileceğine yoğunlaşmanız gerekir. Bir danışmana başvurmak ya da güvendiğiniz bir dostla sohbet etmek, bu tür yıpratıcı duygu ve düşüncelerden arınmanın önünü açabilir.

Stres Yaşıyorsak Ne Yapmalıyız?

Düzenli olarak yaşanan stres, zihni ve bedeni son derece yorar ve uzun vadede yorgunluk ve halsizliğin yanı sıra birçok ciddi hastalığın etkeni olabilir. Beden ve ruh sağlığında tamiri güç hasarlar bırakan stres tadında ve kararında yaşandığında bir motivasyon kaynağı da olabilir. Sorumlulukların enerjik bir biçimde yerine getirilmesi için destekleyici bir güç olarak görülebilir. Ne var ki yaşanan stresin ölçüsü aşırıya ulaştığı takdirde beden ve zihnimiz için adeta mobilyayı içten kemiren bir ahşap kurdu rolüne bürünebilir ve bu stresi ortadan kaldırmak yine bizim sorumluluğumuzdadır.

Eğer stres kaynaklı yorgunluk ve halsizlik yaşıyorsanız, yaşam koşullarınızı gözden geçirmeli ve birtakım yeniliklere açık olmalısınız. Bazı alışkanlıkların yerine yenilerini koymanız gerekebilir.

İyi beslenin, iyi uyuyun.

Papatya çayı tüketin.

Şehirde yaşıyorsanız, arada dahi olsa doğayla kavuşmak için elinizden geleni yapın. Doğa sizi olduğunuz gibi kabul eder ve sizi en çabuk şekilde öz benliğinizle kavuşturur. Doğayla randevularınız olsun; yürüyüş yapın, bisiklete binin ya da sadece çimlere uzanarak göğe uzanan ağaçların seslerini dinleyin.

Evinizin ışık dengesine dikkat edin; sabah uyandığınızda güneş görmeye özen gösterin. Eğer güneş almayan bir evde yaşıyorsanız, uyanınca üşenmeyin ve güneşi görmek için dışarı çıkın.

Stres yaşayan bir insanın odağını değiştirmesi çok değerlidir; kitap okuyun, sevdiklerinizle satranç ya da kelime oyunları oynayın, iş ya da sorumluluklarınız haricinde kalan zamanlarda gerçekleştireceğiniz bir hobi edinin. Bu hobinin renk içermesine özen gösterin, renkler ruhu iyileştirme kabiliyetine sahip araçlardır.

Viral Bir Rahatsızlık Söz Konusu ise Neler Yapmalıyız?

Öncelikle ve mutlaka yatak istirahati yapmanız gerekecek, işlerinizi birkaç günlüğüne erteleyin.

Vücudunuzu toksinlerden arındırmak için doğal çözümlerden faydalanın. Bol su, limon ve maydanoz tüketin. Özellikle sabahları kahvaltıdan önce, oda sıcaklığında limon dilimli su içmek son derece önemli bir eylem olacaktır.

Terlemek için elinizden geleni yapın, ama terin üzerinizde soğumasına izin vermeyin. Battaniye altında iyice terledikten sonra, sıcak bir duşa girin ve sonrasında kendinizi sıcak tutun. Terlemek, vücudumuzda biriken toksinleri atmanın en geleneksel yoludur.

Sürekli aynı mendili kullanmayın. Aynı mendil, aynı virüse tekrar tekrar maruz kalmanıza sebep olur. Dinlendiğiniz odayı sıkça havalandırın.

Daha çok sıvı (çorba gibi) gıdalar ve şifalı (ıhlamur, hatmi çiçeği, zencefil gibi) sıcak içecekler tüketin.

Kötü ve Yetersiz Beslenme

Yorgunluk ve halsizliğe neden olabilecek en temel konuların arasında beslenme şeklimiz de yer alıyor. Vücudumuzu mükemmel işleyen bir makine gibi düşünürsek, çarkların tıkanmaması için ona gereken bakımı da yapmalıyız. Kötü ve yetersiz bir beslenme, gereken yakıtı alamayan bedenimizin direncini düşürerek bizi yorgun ve halsiz hissetmeye itecektir.

Tek yönlü bir beslenme şekli geliştirmiş ve bunu alışkanlık edinmiş ya da stres ve üzüntü kaynaklı iştah kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Sebep ister alışkanlık, ister psikolojik olsun sonuç hep aynı olacaktır ve nihayetinde, canlı ve enerjik hissedebilmek için beslenme biçimimize özen göstermemiz gerekecektir.

Kötü beslenme, genelde özensizlik ve bilinçsizlik sonucu ortaya çıkan ve yine bir miktar şahsi çabayla rahatça çözülebilecek bir sorundur. Aşağıdaki şekillerde beslenen biriyseniz kendinizi yorgun ve halsiz hissetmenizin sebebi beslenme düzeniniz olabilir.

Pratik olduğunu düşündüğünüz için enerji değeri olsa da, besin değerleri son derece düşük hazır gıdaları ve hatta en kötüsü fast food diye tabir edilen, içi boş olduğu kadar bedeninize de son derece zararlı olan bir beslenme şeklini uyguluyor olabilirsiniz.

Kilolu olduğunuzu düşündüğünüz için, bir uzmana danışmadan kendinize göre bir diyet yapma yolunu seçmiş ve vücudunuzu gereken besinlerden mahrum bırakıyor olabilirsiniz.

Birtakım besinlerin muhafazasını ya da pişirme yöntemini yanlış uyguladığınız için, yeteri kadar tüketiyor dahi olsanız gereken ögeleri vücudunuza aktaramıyor olabilirsiniz.

Menopoz

Orta yaş üstü kadınlarda menopoz kaynaklı gece terlemeleri, terleme sonucu sık uyanma, terlemenin hemen ardından gelen üşüme hissi gibi tecrübeler onları uykudan kopartır ve tekrar uykuya dalma yetilerini de ellerinden alır. Bu gruba giriyorsanız, bu sorunların çözümünü bulmakla ilgili mücadele etmeniz gerekir.

Gece uyurken yanınızda havlu bulundurmak,

Gün içinde tempolu yürüyüşler yapmak,

İyi beslenmek ve

Yaz mevsiminde elinizden geldiğince yüzmek terleme sonucu yaşanan uyku probleminize şifa olacaktır.

Yorgunluğa, Halsizliğe Ne İyi Gelir?

Yorgunlukla başa çıkmak için bazı öneriler dikkate alınabilir. Halsizliğe iyi gelen yiyecekler ve bitki çayları ile yorgunluk sorunu ortadan kalkabilir. Böylece kişiler kendilerini daha dinç hissedebilirler. İşte gönül rahatlığıyla uygulanabilecek yorgunluğa, halsizliğe iyi gelen yiyecekler ve bitki çayları...

Yorgunluğa, Halsizliğe İyi Gelecek Yiyecekler

Yorgunluk, halsizlik yaşayanlar ve günü zor tamamlayanlar yorgunluğa ne iyi gelir diyere konu ile ilgili araştırma yaparlar. Bu noktada ilk ulaşılansa enerji veren besinler olur. Kabak çekirdeğinden yulaf ezmesine fındıktan muza kadar çeşitli seçenekleriyle yorgunluğa iyi gelen yiyecekler...

1. Fındık

Gün içinde ve öğün aralarında tüketeceğiniz bir avuç fındık, gerekli enerji ihtiyacınıza büyük ölçüde çare olacaktır. Lif açısından oldukça zengin bir gıda olmasının yanı sıra, protein, karbonhidrat, kalsiyum, potasyum, çinko, demir ve manganez gibi mineraller de içerir. Ancak yağlı bir gıda olduğundan, kilo almanıza yol açabilir. Bu sebeple, bir avuçtan fazla tüketilmemesi makbul olandır.

2. Kabak Çekirdeği

Omega 3 açısından zengin, ayrıca magnezyum, manganez, demir, bakır, fosfor ve B grubu birtakım vitaminler içerdiği için gün içinde bir avuç kabak çekirdeği tüketmek halsizliği giderebilir.

3. Ceviz

Omega 3 açısından son derece yüksek bir gıdadır. Halsizlik dışında, sinir sistemimize de iyi gelerek depresyonu önleyebilir veya alzheimer gibi zor bir rahatsızlığın önüne geçmek için de tüketilebilir.

4. Yulaf Ezmesi

Günlük enerji ihtiyacını karşılamak için tüketilmesi gereken gıdaların başında gelir. Magnezyum, fosfor, protein ve B1 vitamini içeren yulaf ezmesi enerji deposudur. Özellikle sabah kahvaltısında bir miktar yoğurt ve siyah üzümle tüketildiği takdirde güne zinde bir şekilde başlamaya destek olur.

5. Yoğurt

Günde bir kase tüketilecek yoğurt hem protein hem de vücuda faydalı iyi bakteriler içermesi açısından vücut direncini artırmak, bağırsak florasını düzenlemek ve kronik yorgunluğu gidermek açısından oldukça değerlidir. Mümkünse piyasada üretilen yoğurtlardan ziyade doğal köy yoğurdu tercih edin.

6. Muz

Ayrıca, A, E, K ve C vitaminleri de içermekte olan bir nimettir. Günde 1 ya da 2 adet muz tüketmek yorgunluğa iyi gelecektir.

İçerik olarak inanılmaz zengin bir meyve olan muz gün içerisinde tüketildiğinde bedenin mineral ve vitamin ihtiyacını büyük ölçüde karşılar. Öyle ki içerisinde yüksek oranda protein, potasyum ve magnezyum barındırır, kalorisi yüksek bir meyvedir. Ayrıca A, E, K ve C vitaminleri açısından da zengindir. Günde 1 ya 2 adet muz tüketmek yorgunluğa iyi gelecektir.

7. Üzüm

Bol miktarda enerji içeren bir meyve olmasının yanı sıra, protein ve lif açısından da zengindir. Yorgunluk sorunu yaşıyorsanız; C, E, K vitaminlerinin yanı sıra, kalsiyum, bakır, sodyum, potasyum, demir, magnezyum, çinko, karoten a ve karoten b içeren üzümü yaz aylarında dolabınızdan eksik etmemelisiniz.

8. Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, pazı, semizotu gibi sebzeler içerdikleri yüksek protein ve güçlü birer antioksidan olmaları açısından günlük enerji ihtiyacımız için son derece önemli gıdalardır.

9. Balık

Vejetaryen değilseniz içerdiği omega 3 açısından haftada birkaç kere balık tüketmeniz enerjik bir beden ve zihne sahip olmanız için önemlidir. Vejetaryen beslenenler için keten tohumu ve ceviz omega 3 içeren gıdalardır.

10. Yumurta

İçerdiği B12 vitamini açısından yumurta (mümkünse market raflarındaki yumurtalar değil, köy yumurtası) tüketmek de son derece mühim. B12 eksikliği yorgunluğa, hafızada zayıflığa ve konsantrasyon eksikliğine sebep olacaktır.

11. Bakliyatlar

Özellikle vejetaryen beslenen bireylerin haftada en az bir kere tüketmesi gereken bir gıda grubudur. Yüksek protein içerdikleri için vücuda bolca enerji sunarlar.

12. Sarımsak

Aynı zamanda doğal bir antibiyotik olan sarımsak, hastalıklara karşı direncinizi arttırırken kronik yorgunluk söz konusu olduğunda bolca tüketildiği takdirde dinçlik sağlar.

13. Maydanoz

Müthiş faydalı bir bitki olmasının yanı sıra, metabolizmayı uyararak bedeni diri ve zinde tutma özelliği taşır. Her gün bir tutam tüketilmesi yorgunluk hissinin ortadan kalkmasına büyük destek verir.

14. Bal

Günde bir kaşık ve yanında polen desteğiyle tüketilecek bal halsizliğe birebirdir. Tabii burada şunu da eklemek gerekiyor, bu bal ve polenin doğallığından emin olmanız çok önemlidir. Ne yazık ki piyasada birçok gıdada olduğu gibi bal konusunda da etik olmayan üretimler söz konusu.

15. Kuru Kayısı

Kas gelişimi sağlayan, içinde potasyum barındıran bir gıdadır. Vücuttaki asit seviyesini dengelerken aynı zamanda proteinleri de sentezler. Diğer yandan vücuttaki hemoglobin oranını artırmak, sağlıklı bir sindirim sistemi için ortam yaratmak gibi saymakla bitmeyecek birçok şifası vardır. Gün içinde birkaç adet tüketilmesi halsizlik ve yorgunluk sorunu olanlara destek verecektir.

Yorgunluk ve Halsizliğe İyi Gelecek Bitki Çayları Nelerdir?

Yorgunluğa, halsizliğe iyi gelecek bitki çayları, enerji toplamaya yardım ederek günü daha kolay atlatmayı sağlar. Halsizliğe iyi gelen bitki çayları bağışıklığı güçlendirmeye de yardımcı olur.

1. Yeşil Çay

Metabolizmayı hızlandırır. Kafein etkisi yaratsa da kafein gibi çarpıntıya neden olmaz, aksine yorgunluğu giderirken bedeni de sakinleştirir. Normal çay gibi hazırlayabilirsiniz; demlenmesi için 6-7 dakika bekleyin. Günde birkaç defa tüketebilirsiniz.

2. Nane Çayı

Midenizi rahatlatır ve bedeninize zindelik verir. Küçük bir çaydanlığa ya da cezveye bir tutam nane atın, demlenmesi için 5 dakika bekleyin ve içine limon dilimleri ekleyerek tüketin.

3. Zencefil Çayı

Bir bardak sıcak suyun içine 1 yemek kaşığı toz zencefil ekleyin, demlenmesi için 8-9 dakika bekleyin. Bal ve limonla birlikte tüketirseniz hem lezzet, hem enerji açısından daha efektif bir sonuç alabilirsiniz.

4. Biberiye Çayı

Sindirimi düzenleyerek halsizliği önleyen biberiye çayını önceden kaynattığınız suyun içine bir çay kaşığı kadar atıp 4-5 dakika bekledikten sonra, isteğe göre bir çay kaşığı bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

