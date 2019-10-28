Yörükleri buluşturan şölende 'Hanımağa' ilgi odağı oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki Yörük Türkmen ve İncir Şöleni'ne üzerindeki 300 bin liralık altın takı ile katılan 'Hanımağa' lakaplı Zekiye Çelebi (63) ilgi odağı oldu. Yörükler, Çelebi ile fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulisi Genişoğlu tarafından İncirliova Belediyesi'nin de desteği ile düzenlenen 3'üncü Yörük Türkmen ve İncir Şöleni Kültür Park'ta gerçekleştirildi. Şölene, Ege Bölgesi olmak üzere yurdun çeşitli illerinden gelen Yörükler, yöresel kıyafetleri ile katıldı. İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği tarafından İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 'Yörük Türkmen Beyi' seçildi. Başkan Kaya'ya Yörük Beyi mazbatasını ve giysilerini İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu verdi. Yörük meşalesi ateşini ise İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Dernek Başkanı Hulisi Genişoğlu ve Yörükler birlikte yaktı. Şenliğe katılan davetlilere nohutlu bulgur pilavı ve incir tatlısı ikramı yapıldı. İncir tatlısı almak için Yörükler uzun kuyruklar oluşturdu. Yöresel sanatçılar ve halkoyunları gösterileri ile devam eden şenlikte, Yörükler birbirleriyle kaynaşma yaşadı. Nazilli Belediyesi erkek mehteran takımı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın mehteran takımı ayrı ayrı gösteri sundu. Parkta ayrıca Yörüklerin simgesi ve geçmişteki yaşam tarzı olan 3 ayrı kıl çadır kuruldu.