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  4. Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:29 | Son Güncelleme

Yozgat'ta, iş hanındaki petshopta çıkan yangında çok sayıda güvercin ve muhabbet kuşu telef oldu.

Yangın, sabaha karşı kent merkezinde Abide İş Hanı'nda Şaban Erdemir'e ait petshopta çıktı. Sabah iş hanına gelenler durumu fark ederek itfaiyeye haber verdi.

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Ancak içeride kafeslerinde bulunan çok sayıda güvercin ve muhabbet kuşu telef oldu.

İş yeri sahibi Şaban Erdemir, yangının neden çıktığını bilmediklerini, petshopta bulunan hayvanların hemen hemen tümünün telef olduğunu söyledi. İtfaiye, yangının çıkış nedeninin belirlemek için inceleme başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat petshop yangın küs

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