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YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Azez ilçesine sızma girişiminde bulunan YPG/PKK ile ÖSO ağır silahlarla çatıştı

Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinden Azez ilçesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmalar yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre YPG/PKK, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in güneyindeki Kafar Kaşir, batısındaki Malikiye cephe hatlarına gece geç saatlerde sızma amaçlı saldırılar düzenledi.

İşgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ağır silahlarla saldıran YPG/PKK, cephe hatlarında ÖSO ile çatıştı.

ÖSO, terör örgütünün sızma girişimini püskürttü.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Azez ÖSO YPG/PKK

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