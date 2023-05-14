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YSK Başkanı'ndan dikkat çeken uyarı! 'Hiçbir adayın üzerinin çizilmemesi gerek'

14.05.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye sandık başına gidiyor. Tüm yurtta oy kullanma işlemi devam ederken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yener, "Şu ana kadar seçimlerimiz problemsiz devam etmektedir" dedi. Oyunu da kullanan YSK Başkanı Ahmet Yener, bir kez daha uyarıda bulundu. Yener, "Buradan tekrar yineliyoruz. Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'de vatandaşlar, sandık başına giderek oylarını kullanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener oy kullanmak için Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi. 4234 numaralı sandıkta oy veren Yener, "Demokrasiye hayırlı olsun" dileğinde bulunarak, oy zarfını sandığa attı. YSK Başkanı Ahmet Yener oyunu kullandıktan sonra kameraların karşısına geçerek seçim süreciyle ilgili açıklama yaptı.

"SEÇİMLERİMİZ PROBLEMSİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Yener “Öncelikle tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Seçimlerin tüm cumhurbaşkanı adaylarımıza, milletvekili adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşamadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

'HERHANGİ BİR ADAYIN PUSULADA ÜZERİNİN ÇİZİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR'

Sosyal medyadaki iddialara ilişkin soruya ise Yener “Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapılmıştır. Dün de kurulumuz açıkladı şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında herhangi bir değişiklik yasal olarak mümkün değildir. 4 aday yer almaktadır. Buradan tekrar yineliyoruz. Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda da sabahleyin sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza da mesaj yoluyla gerekli ikazlar yapılmıştır.” şeklinde yanıt verdi.


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