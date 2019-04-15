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YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

İLÇE SEÇİM KURULUNUN KARARI KALDIRILDI YSK, CHP'nin Maltepe 1'inci ve 2'nci ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi yönündeki kararı hakkında yapmış olduğu itirazı değerlendirdi.

İLÇE SEÇİM KURULUNUN KARARI KALDIRILDI
YSK, CHP'nin Maltepe 1'inci ve 2'nci ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi yönündeki kararı hakkında yapmış olduğu itirazı değerlendirdi. YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığında toplanan kurul, CHP'nin itirazını kabul etti. YSK, ilçe seçim kurullarının kararlarını tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırdı. Karara göre, şimdiye kadar sayılan oylar geçerli sayılacak. Kalan oyların ise sayımına devam edilecek. Öte yandan, YSK'nın, Maltepe İlçe Seçim Kuruluna sayım kurulu oluşturma yetkisi verdiği öğrenildi.

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