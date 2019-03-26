Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyada ülkeler ikiye ayırılıyor: Tasarım, marka ve teknoloji üretenler, bir de bunları kullananlar. Üretenler, bunları hem satarken kazanıyor hem de biz alırken borçlanıyoruz yine kazanıyorlar. Dolayısıyla bizim bu kısır döngüden çıkmamız lazım. Daha teknoloji üreten, daha katma değerli ürünler üreten, yüksek gelir düzeyine erişen ülkeler seviyesine gelmemiz lazım." dedi.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Pekcan, burada vatandaşlara hitap etti.

Kalkınmış, müreffeh, güçlü, itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyonun el ele verdiğini ve işçisiyle, çitçisiyle, sanayicisiyle, esnafı ve öğrencisiyle çalıştıklarını vurgulayan Pekcan, tek amaçlarının Türkiye'yi yüksek gelir düzeyli ülkeler seviyesine getirebilmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yüksek katma değerli üretimini arttırması gerektiğinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"Dünyada ülkeler ikiye ayırılıyor: Tasarım, marka ve teknoloji üretenler, bir de bunları kullananlar. Üretenler, bunları hem satarken kazanıyor hem de biz alırken borçlanıyoruz yine kazanıyorlar. Dolayısıyla bizim bu kısır döngüden çıkmamız lazım. Daha teknoloji üreten daha katma değerli ürünler üreten yüksek gelir düzeyine erişen ülkeler seviyesine gelmemiz lazım. Hep beraber ele ele vererek Allah’ın izniyle. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiriyoruz."