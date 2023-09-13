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  4. Yüksek zammı reddeden kiracı polis memuruna ev sahibiyle akrabaları dehşeti yaşattı! "Kafama nişan alıp beni 15 dakika dövdüler"

Yüksek zammı reddeden kiracı polis memuruna ev sahibiyle akrabaları dehşeti yaşattı! "Kafama nişan alıp beni 15 dakika dövdüler"

13.09.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de meydana gelen kiracı-ev sahibi kavgası akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre kiracı polis memuru T.Y., güvenlik korucusu ev sahibi Mehmet Metin Tekin'in yüksek kira zammını kabul etmedi. Çıkan tartışma hızla kavgaya döndü, polis memuru T.Y., Tekin ve akrabalarının saldırısına uğradı ve silahı gasbedildi. Olay yerine T.Y.'nin polis komşusu C.Ö. de geldi. Olayın öncesini de kavga anını da anlatan T.Y., "Silahla kafama nişan aldı, beni 15 dakika boyunca dövdüler" dedi.

Kiraya yüksek zam istediği öne sürülen güvenlik korucusu ev sahibi Mehmet Metin Tekin ile aralarında apartman yöneticisinin de bulunduğu akrabalarının kiracı polis memuru T.Y.'ye dehşeti yaşattığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yere yatırılarak dövüldüğünü söyleyen T.Y.'nin "‘Kurtarın beni, linç ediliyorum" şeklindeki yardım çığlıklarına koşan komşularından yine polis memuru C. Ö. de darbedildi. Şüphelilerden biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Ev sahibi Mehmet Metin Tekin ve 5  şüpheli tutuklandı. 

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HUSUMET ÖNCEDEN BAŞLAMIŞTI

Olay, 6 Eylül’de Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre yüksek kira zammını kabul etmeyen polis memuru T.Y. ile güvenlik korucusu ev sahibi Mehmet Metin Tekin arasında uzun süredir devam eden gerginlik tartışmayla sonuçlandı. Mehmet Metin Tekin’in yakınlarının da tartışmaya girmesiyle olay kavgaya dönüştü. Akraba olan grubun saldırısına uğrayan polis memuru T.Y.’nin silahı gasbedildi. Olay yerine gelen polis komşusu C.Ö. ve çevredekilerin yardımıyla kurtulan T.Y., şikayetçi oldu.

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5 KİŞİ TUTUKLANDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sonrası, ev sahibi Mehmet Metin Tekin ile gruptaki M.T., Fatih Tekin, Niyazi Tekin, Lokman Tekin, güvenlik korucuları Nizamettin Tekin ile Tahsin Tekin gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, Mehmet Metin Tekin ve diğer 5  şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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OLAY ÖNCESİ YAŞANANLARI ANLATTI

Polis memuru T.Y., verdiği ifadede olay öncesi yaşananları anlatarak şöyle konuştu:

“Ev sahibinin kardeşi ve bina yöneticisi Nizamettin Tekin’den 16 Ağustos’ta ‘Sen kiranı neden yatırmıyorsun? Beğenmiyorsan kendine daha uygununu bulursun. Sen kendini ne sanıyorsun, kiminle uğraştığının farkında değilsin. Sen orada kalacağını mı zannediyorsun?’ şeklinde mesaj aldım.

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"KAYMAKAMLA GÖRÜŞÜP SENİ YERİNDEN ETTİRECEĞİM, SÜRÜNDÜRECEĞİM"

Ev sahibi Mehmet Metin Tekin’den de ‘Bu ay oğlumu eve yerleştireceğim, kendine daire ara. Söylemedi deme, bir de telefonuma cevap vermiyorsun. Ayrıca emniyet müdürünle de görüşeceğim. Milleti tehdit edip, savcının korumasıyım demekle olmaz. Yarın bir gün ben yanlış yaptım, diye kapıma gelme’ diye tehdit mesajları aldım. Mesajlardan bir gün sonra ev sahibimin kardeşleri Nizamettin Tekin ile Lokman Tekin tarafından yolum kesildi. İkamete girişimi engellediler. Nizamettin, ‘Sen kim olduğunu zannediyorsun, seni bu evde oturtmam. Seni burada barındırmam. Bunun bedelini ödeyeceksin, sana burada huzur vermeyeceğiz. Kaymakamla görüşüp seni yerinden edeceğim, seni süründüreceğim, adalet komisyonu başkanını tanıyorum. Bu yanına kar kalmayacak’ dedi. Lokman da üzerime yürüyerek ‘Bu apartmana kalabileceğini mi zannediyorsun’ dedi. 18 Ağustos’ta polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldum. Bazı aracılar şikayetimi geri çekmem konusunda ricada bulundu. Ben de Mehmet Metin, Lokman ve Nizamettin’in özür dilemeleri halinde şikayetimi geri çekeceğimi söyledim. Ancak dilemediler.”

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"SİLAHLA KAFAMA NİŞAN ALDI, 15 DAKİKA BOYUNCA DÖVDÜLER"

İfadesinde ev sahibinin de aralarında olduğu grubun yaklaşık 15 dakika boyunca saldırısına uğradığını belirten T.Y., “6 Eylül’de işe gitmek için dairemden çıktım. Apartmanın giriş katındaki asansörün önünde Lokman, Tahsin, Nizamettin, Fatih, M.T. ve Nizamettin Tekin ile isimlerini bilmediğim 8-10 kişi ile yangın merdiveninde Mehmet Metin ile isimlerini bilmediğim 5 kişilik bir grup daha vardı. Bu iki grubun arasında kaldım. Evime geri çıkmak istedim ancak yolu kapattıkları için çıkamadım. Kaçma şansım kalmadı. Daha sonra bana saldırarak 15 dakika kadar ben yerdeyken tekme tokat dövdüler. Yerdeyken ‘Kurtarın beni, linç ediliyorum’ diye bağırdım. Bu sırada belimdeki tabancayı almaya çalıştılar. Silahımın kılıf mekanizmasını bilmedikleri için kılıfı kırarak silahımı aldılar. Silahımın mermi dolduruş sesini duydum. Kafama doğru Mehmet Metin’in nişan aldığını gördüm.

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Sesimi duyan komşum B.Y. ile eşi L.Y. beni kurtarmak için geldiler. Sonra polis komşum C.Ö. beni kurtarmaya geldi. Komşum C.Ö.’yü de darbettiler. C.Ö.’ye ‘Silahımı çaldılar, dikkat edin’ dedim. C.Ö. de bizi korumak için beylik silahını çekti. Bunun üzerine grup üzerimden kalktı. Ev sahibi Mehmet Metin evine kaçtı. Bu sırada dışarıdan silah sesi duydum, dışarı çıktım. Bu şahıslar bize ‘Bu olay burada kapanmadı, şimdi gidin istediğiniz savcıya hakime şikayet edin’ diye tehditler savurmaya devam etti. Olay yerine polis ekipleri geldi, şahıslar dağıldı. Ben ve C.Ö. kimseyi tehdit etmedik, hakaret etmedik” diye konuştu.

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"SİLAH GÖSTEREREK TEHDİT ETTİ"

Nizamettin Tekin’in avukatı ise, “T.Y., 2020 yılından itibaren binada oturmaktadır. Son 3 aydır ailenin çocuklarına polis nüfuzunu kötüye kullanarak silah gösterme, tehdit etme gibi hareketlerde bulunmuştur. Olay günü de ilk saldıran, yumruk atan T.Y.’dir. Küfür etmesine karşılık sakin olmasını isteyen Nizamettin Tekin’e ölüm tehditleri ve sinkaflı küfürlerle silahına davranmıştır. Yıllarca koruculuk yapan Nizamettin Tekin, T.Y.’yi kavrayarak silahın şarjörü düşmesi için silahın mandalına basmıştır. Şarjör apartmanın boşluğuna düşmüştür. Mermi sürülmesine binaen silahı dışarıda bir yerde bırakmıştır. Bu kez diğer arkadaşı C.Ö. o silahı kullanarak kişileri ölümle tehdit etmiştir” dedi.

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EV SAHİBİNİN AVUKATI: MÜVEKKİLİM KİMSEYİ DÖVMEDİ, OLAYDA MAĞDUR

Mehmet Metin Tekin’in avukatı da müvekkilinin kesinlikle polise dokunmadığını savunarak, “Olayın mağdurudur, gözaltına alınmıştır. Olaya iştiraki söz konusu değildir. Polis memuru da aynı binada oturuyor. Kendisinin polise karşı bir darbı söz konusu değildir. Çevre apartmanların olay yerini gören kamera kayıtlarını talep ediyoruz. Müvekkilin olaya herhangi bir dahli  yoktur. Kimseyi dövmemiştir, vurmamıştır, tutmamıştır” diye konuştu.

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(DHA)

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