'Başlı başına çöp işte' Midyeci kadının itirafları sosyal medyada olay oldu! 'Midyenin neyi hijyen olacak? Hijyeni size gösteriyorum! Hijyen budur'

Sosyal medya, hızla yayılan bir videodaki midyeci kadının itiraflarını konuşuyor. Sokak lezzetlerinin en çok tercih edilenlerinden bir tanesi olan midyenin 'hijyeninin' anlatıldığı video sosyal medyada adeta olay oldu.

"MİDYENİN NEYİ HİJYEN OLACAK? BU BİLDİĞİNİZ ÇÖP"

Görüntülerdeki midye satan kadın, henüz hazırlık aşamasının başında olan midyeleri gösterip "Midye başlı başına bir çöp işte görüyorsunuz. Herkes tutturmuş bir hijyen, hijyen, hijyen... Midyenin neyi hijyen olacak? Bu bildiğiniz çöp. Çöpün içinden midyeyi alıyoruz, şimdi göreceksiniz hepsini, inceleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"NASIL TEMİZLENİYOR ONU GÖRECEKSİNİZ"

Devamında uyguladığı temizleme işlemini gösteren kadın "Nasıl temizleniyor onu göreceksiniz. Hijyeni size gösteriyorum şu anda. Hijyen budur. Sonuç ortada" dedi.

Tepki çeken ve sosyal medyada çokça paylaşılan videoya yorum yağdı.



