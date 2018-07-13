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Yükselen Aslan Burcu Özellikleri

Deniz Pervin Deniz Pervin
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

Liderlik vasfıyla dikkat çeken yükselen Aslan burcu özellikleri arasında yardımsever olma, pozitif enerji yayma, insanları ve olayları yönetme gibi birçok olumlu nokta bulunur. Yükseleni Aslan olanlar güçlü oldukları gibi zayıf insanlara karşı asla duyarsız kalmazlar. Onları koruma ve kollama noktasında oldukça gönüllü bir tutum içinde olurlar. Sinirlendiklerinde çok sert bir tavır sergileyebilirler ama bu sinirleri çok uzun sürmez.

Yükselen Aslan Burcu Özellikleri

Gezegenlerinden almış oldukları enerji sayesinde zorlu olayların bile üstesinden gelmeyi başarırlar. Bir şeyleri sonuca bağlama konusunda güçlü ve azimli bir tutum sergilerler. Yıkıcı ve karamsar olaylar onları pek yollarından çeviremez. Bu tip olayları pozitif bir deneyime dönüştürmeyi bilirler. Liderlik özellikleri vardır, her gittikleri ortamda dikkatlerin kendi üstlerinde olmasını arzularlar. Etkinlikleri organize etme, gelişen olaylarda söz sahibi olma gibi arzuları vardır. Kendilerinden daha güçsüz ve zayıf görünen insanları ezmek yerine onları koruyarak haklarına kavuşmalarını kolaylaştırmaya çalışırlar. İyi ve sıcak bir yürekleri vardır. Yardım etmekten keyif alırlar, ne kadar güçlü olduklarını bilirler ve güçlerini iyi şeylerde kullanmaya çalışırlar. Öfkelendikleri zaman ise çok büyük reaksiyonlar gösterme potansiyelleri vardır.

Yükselen Aslan Kadını

Yükseleni Aslan olan kadınlar dikkatleri üstlerine çekme konusunda oldukça şanslıdırlar. Dikkat çekmek için ekstra bir çaba göstermelerine gerek yoktur. Bir ortama girdikleri andan itibaren gözler onların üzerine dönebilir ve bir anda ilgi odağı olabilirler. Oldukça sıcak, yüksek enerjili ve kabiliyetli insanlardır. Çevredeki insanların onları takdir etmesini, alkışlamasını ve övgüler dizmesini isterler ve bu gerçekleştikten sonra kendilerini son derece mutlu hissederler. Lüks, kaliteli ve pahalı ortamlarda ihtişamlı bir şekilde kendilerini göstermek isterler, buralarda ön plana çıkan kişi olduklarında mutlu olurlar.

Her ne kadar lükse ve kaliteye düşkün olsalar da sevdikleri ve değer verdikleri insanlarla bir araya geldikleri zaman ortamın nasıl olduğuna pek takılmazlar. O esnada duyguları ve düşünceleri önemseyip iyi hissetmeye çalışırlar. Binlerce liralık pahalı yiyeceklere değil bir tabak makarnaya razı gelip mutlu olmasını bilirler. Normalde çok güçlü ve heybetli olan Aslan yükselenli kadınlar aşık olduktan sonra yavru bir kediye dönüşebilirler. Sevdiklerine kişiler kendilerine sadakatsiz davranmasına tahammül edemezler. Hele bir de aldatılma gibi bir durum söz konusu olursa o yavru kedi imajı bir anda kaybolur ve kükreyen bir aslana dönüşerek büyük bir tepki ortaya koyarlar.

Kendilerini beğenirler. Özgüvenleri yerindedir. Ama bu durum zaman zaman bir abartıya dönüşür ve kibirli bir karaktere bürünebilirler. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da çevrelerindeki insanların tepkisini çekerler ve kendilerine duyulan saygı ve sevgiyi yavaş yavaş kaybetmeye başlarlar. Karakterleri sağlamdır, bu yüzden güvenilir insanlardır. Kişilikleri ve düşünceleri kolay kolay değişiklik göstermez. Çocuk sahibi oldukları zaman onlara karşı oldukça koruyucu ve kollayıcı bir tutum içine girerler. Her ne kadar çocuklarını özgür bırakıyormuş gibi görünseler bile her daim uzaktan takip ederler ve güven içinde tutmaya çalışırlar. Anaç ve merhametli bir tavırları vardır. Dikkat çekmeyi ve beğenilmeyi sevdikleri için formlarını korumaya, bakımlı ve temiz olmaya dikkat ederler. Modayı takip edip trendlere ayak uydurarak yenilikler karşısında geri kalmamaya özen gösterirler.

Yükselen Aslan Erkeği

Yükseleni Aslan olan erkekler hareketli ve asil bir imaja sahiptirler. Yürürken bile ne kadar havalı olduklarını anlamak mümkündür. Tüm bunlara rağmen sakin ve mağrur bir imaj da sergileyebilirler. Sıcakkanlı ve iyi niyetli insanlardır. İddialı bir görüntüleri olsa da kendilerini eğitmiş oldukları için dengeyi sağlamak, abartıya kaçmamak konusunda dikkatli davranırlar. Aslanın sahip olduğu liderlik, güç sahibi olma gibi özellikleri de bünyelerinde barındırırlar. Eli açık, bonkör bir kişilikleri vardır. Sadece sevdiklerine karşı değil aynı zamanda kendilerinden güçsüz olanlara karşı da cömert davranırlar.

Arkadaşlarını, eşlerini ve aile fertlerini sürekli korur ve gözetirler. Herhangi bir tehlikeyle karşılaşmaları durumunda derhal onların yardımına koşarlar. Paylaşımcı bir yapıya sahip oldukları söylenebilir. Zaman zaman olaylar karşısında aniden aslan gibi kükreyip sinirlenseler bile bu sinirleri çok uzun süreli değildir. Dışa dönük bir yapıları vardır ve enerjileri yüksektir.

Eğer bir kadınla sevgili olmak isterlerse o kadına kendilerini sevdirmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Kendi karakterlerinin ve yeteneklerinin farkındadırlar. Düşünceli bir tutum sergilerler, bencillik yapmazlar. Pratik zekaları gelişmiştir. Vücutlarının formunu korumaya özen gösterirler. Sorumluluk almaktan kaçmazlar, olayları ve insanları yönetmeyi severler. Bir şeyleri yönetirken insanlara emir verseler dahi kendilerine emir verilmesini istemezler. Bir işte yönetici pozisyonunda görev alırlarsa son derece başarılı olurlar. Çevrelerindeki insanları rahatlıkla etkileyebilir ve ilgi odağı olmayı başarırlar. Dost canlısı ve sevecen yapıları oldukları için arkadaş çevreleri geniştir.

Yükselen Aslan Burcu Özellikleri

Yükseleni Aslan olanların kişiliklerine sıcakkanlılık, güç ve bonkörlük gibi özellikler sirayet etmiştir. Birçok davranışlarında bu özelliklerin etkisini görmek mümkündür. Bir kraliyet burcu olan Aslan, insanların davranışlarına asalet ve kontrol yeteneği gibi önemli özellikler de katar. Aslan yükselenli kişiler aktif ve etrafa ışık saçan bir yapıda olurlar. Kendilerinden emin davranışlar sergilerler ve dışa dönük bir karakterleri vardır. Koruyucudurlar, kendilerinden zayıf olanlara karşı merhametle yaklaşır ve onlara yardımcı olurlar.

Dominant bir kişilikleri vardır, güçlerini göstermek isterler ve çevrelerindeki olaylara yön vermek, olayları ve kişileri yönetmek isterler. Kendilerini aşmak konusunda heveslidirler, çevrelerinden saygı ve itibar görme istekleri bulunur. Yükseleni Aslan olanlar çevrelerine harika bir enerji dağıtırlar. Sıcak ve samimi bir tavır sergiledikleri gibi sevgiye de düşkün bir yapıları vardır. Sadakat ve vefaya çok önem verirler. Kimi durumlarda abartıya ve uç noktalarda dolaşmaya yatkın davranışlarda bulunabilirler. Gururlu ve onurlu bir yapıları vardır, bu yapılarına zarar gelmemesi için zayıflıklarını saklamayı, kimselere göstermemeyi tercih ederler. Yapılan hiçbir iyiliği unutmazlar ve o iyiliklere en iyi şekilde karşılık vermek için çaba gösterirler. Dikkat çekmeyi sevdikleri için güzel giyinmeye ve fiziksel yapılarını korumaya gayret gösterirler. Bazen bu dikkat çekme arzuları onların abartı davranışlar sergilemelerine ya da absürt kıyafetler giymelerine sebep olabilir. Ayrıca yeterince dikkat çekmediklerini, çevrelerinin onlara yeteri kadar ilgi göstermediğini düşündüklerinde ise kırıcı bir tutum içine girebilirler.

Yeri geldiğinde açık sözlü konuşmaktan korkmazlar, sözlerinin patavatsızlık derecesine varıp varmayacağıyla ilgilenmezler. Yanlış buldukları şeyleri söylemekten çekinmezler. Yumuşak tavırlar sergileseler de öfkelendiklerinde çok sert davranışlar içine girebilirler. Aslanları kızdırmak yapılacak en büyük hatalardan birisidir çünkü onların hiddetine maruz kalmak gerçekten kötü sonuçlara sebep olabilir. Ancak öfkeleri asla ömür boyu sürmez, kısa süreler içerisinde geçer.

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