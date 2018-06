Aslan Burcu Özellikleri

Aslan burcunun kadınları saçlarıyla uğraşmaktan çok hoşlanırlar. Dış görünüş onlar için her şeydir, bu yüzden her daim bakımlıdırlar. Parıltılı, süslü kıyafetler tam onlara göredir. Yürüyüşleri tıpkı bir aslan gibi asaletlidir. Yüzlerinde her zaman kendilerinden emin ve mağrur bir ifade vardır. Gözleri yuvarlak ve hafif çekiktir. Girdikleri ortamda hemen fark edildiklerini bildikleri için kendini beğenmiş tavırlar sergilemeleri olasıdır.

Girdikleri ortamda dikkat çekmeye bayılırlar ancak aynı ortamda başka güzel ya da yakışıklı kişiler varsa bu duruma tahammül edemeyip o ortamı terk ederler. Aşk ilişkilerinde hükmeden taraf olmayı istedikleri için kimi zaman eşlerini bezdirebilirler. Sürekli pohpohlanmaya ve övülmeye bayılırlar.

Aslan burçları türlü senaryolarla ne yapıp edip istediklerini elde ederler. Onlar için zafere giden her yol tehlikeli de olsa mubahtır. Hayat boyu hata yapmayacaklarını düşünen Aslan burçlarından "özür dilerim" kelimesini duymak neredeyse imkansızdır.

ASLAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Aslan burcu kadınları çok tutkulu, çekici ve zekidirler. Kendilerine her anlamda güvenirler ve mizahi yönleri gelişmiş, etkileyici kadınlardır. Onlara göre her şey dört dörtlük olmalıdır. Mükemmellik diye bir kavram vardır ve bu kavramın sadece kendilerinde olduğuna inanırlar. Her şeyin en iyisi olsun isterler. Gururları her şeyden önce gelir.

Aslan burcu kadınları ihtiraslı ve ateşlidirler. İstediklerini elde etmek onlar için zor değildir. Zor karakter özellikleri nedeniyle çoğu insan Aslan burcu kadınının yanına yaklaşamaz. Bu olumsuz özelliklerinin yanında iyi bir kalbe sahiptirler. Yardımsever ve cömert kadınlardır. İçleri de dışları da birdir. Yapmacıklıktan ve yalandan hoşlanmazlar. Ancak doğal oldukları kadar rol yapma konusunda da başarılıdırlar.