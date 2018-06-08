Aslan Burcu Özellikleri

Aslan burcunun üyeleri 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan kişilerdir. Burcun gezegeni Güneş'tir. Aslan burçlarının uğurlu renkleri sarı ve turuncu, uğurlu sayıları ise beştir. En iyi anlaştıkları burçlar Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay ve Balık iken pek anlaşamadıkları burçlar arasında Boğa, Akrep, Oğlak ve Kova bulunur. ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ Güneşin göz alıcı ve yakıcı etkisi Aslan burçlarına geçmiştir. Çok şanslı insanlar olduklarını söylemek yanlış olmaz. Aslan burçları çok cesur ve asil kişilerdir. Rol yapma yetenekleri çok gelişmiştir. Bu yüzden genelde aktör/aktris olurlar ya da hayatlarının bir döneminde tiyatro ya da sinemayla ilgilenirler. Karakter olarak oldukça sakin ve tutarlı oldukları söylenebilir. Aslan burçları gösterişe meraklıdır. Şaşaalı bir yaşam biçimi tam onlara göredir. Çekim güçleri çok yüksektir. İsteyip de elde edemeyecekleri kişi yok gibidir. Eğer kızarlarsa 10 kaplan gücünde olabilirler. Bu yüzden onları kızdırmak pek akıllıca değildir. Aslan burçları oldukça kurnazdırlar. İstediklerini elde etmek için küçük oyunlara başvururlar. Çok açık sözlü ve nettirler. Genellikle karşılarındaki kişiyi üzmekten çekinmezler.

Aslan burçları azimli ve çalışkandırlar. Kendilerine bir hedef koydularsa ona ulaşmak için ne gerekiyorsa yaparlar. Sosyal yaşamları çok hareketlidir. Arkadaş edinmekten çok hoşlanırlar. Güçlü olabilmek için insanların kendilerine muhtaç olmasını isterler. Çok yardımsever ve cömert insanlardır. Yönetilmeyi değil, yönetmeyi severler. Onlar için ön planda olmak her zaman önemlidir. ASLAN BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Aslan burçlarının dış görünüşleri oldukça çekicidir. Genellikle uzun boylu ve kemikli bir vücut yapısına sahiptirler. Geniş omuzlu ve atletik görünürler. Yuvarlak yüz hatları vardır. Açık pembe tenleri ve açık renk saçları ile dikkat çekerler. Aslan burcunun kadınları saçlarıyla uğraşmaktan çok hoşlanırlar. Dış görünüş onlar için her şeydir, bu yüzden her daim bakımlıdırlar. Parıltılı, süslü kıyafetler tam onlara göredir. Yürüyüşleri tıpkı bir aslan gibi asaletlidir. Yüzlerinde her zaman kendilerinden emin ve mağrur bir ifade vardır. Gözleri yuvarlak ve hafif çekiktir. Girdikleri ortamda hemen fark edildiklerini bildikleri için kendini beğenmiş tavırlar sergilemeleri olasıdır.

Aslan erkeklerinin ise bakışları oldukça etkileyicidir. Aslan yelesi gibi gür ve kalın telli saçları vardır. Giyim kuşam anlamında en zevkli giyinen burç oldukları söylenebilir. Uzun boylu ve ince yapıda olmalarına rağmen kilo almaya müsaittirler. ASLAN BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Aslan burçları yönetmeyi ve insanlar üzerinde hakimiyet kurmayı severler. Rol yapma konusundaki yetenekleri onların sahne hayatında başarılı olmalarını sağlar. Sahne hayatı dışında normal yaşantılarında da rol yaparak insanları istedikleri gibi yönlendirebilirler. Çok sıcakkanlı, cömert ve naiftirler. İnsanlara yardım etmeyi çok severler. Hatta insanların kendilerine ihtiyaç duymalarını ve bunu dile getirmelerini isterler. Benmerkezci ve bencil bir yapıları vardır. Şatafatı ve gösterişi severler. Aslan burcu insanları zeki ve pratik zekalıdırlar. Çok çalışkan ve azimli oldukları için tuttuklarını koparırlar. Kimseye muhtaç değillerdir. Kimseden emir almaktan hoşlanmazlar. Asaleti, yaşam gücünü ve lider ruhu simgeleyen Aslan burçları kudretli ve güçlü yapıları ile etraflarındakileri etkilemeyi başarırlar. Hitabet yönleri gelişmiştir. İş dünyasında acımasız bir patron olma potansiyelleri vardır. Başarılarıyla övünmekten hoşlanırlar. Başkalarının da kendilerine övgüler yağdırmasına ve güzel sözler söylemesine ihtiyaç duyarlar. Çok hırslıdırlar. Gözleri her daim ışıl ışıl parlar.

Aslan burçlarındaki yaşam enerjisi başka hiçbir burçta yoktur. İstedikleri şeyleri elde etmek için gözlerini karartabilirler. Risk almayı severler. Çok cesurdurlar. Çok iyi niyetli olan Aslan burçları aynı zamanda çok iyi ve güvenilir birer dosttur. Çocuksu ve saf tarafları da vardır. Sorumluluklarının farkında olan Aslan burçları yapmaları gereken işleri hiçbir zaman yarıda bırakmazlar. Aşk hayatlarında kalplerinin sesini dinlemeyi tercih ederler. Romantik aşık oldukları söylenebilir. Birlikte oldukları kişiler üzerinde hakimiyet kurmak ve ipleri ellerine almak isterler. Yönetilmekten hoşlanan kişiler Aslan burçları için ideal eş olabilirler. ASLAN BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Her şeyin en doğrusunu bildiğini iddia eden Aslan burçları kimi zaman kendini beğenmiş bir tavır sergileyerek insanları kendilerinden uzaklaştırabilirler. Lider ruhlu oldukları için emretmekten geri durmazlar. Fazlasıyla mağrur yapıları yüzünden dostlarıyla uzun yıllar küs kalabilirler. Finansal konularda tutumlu olmadıkları söylenebilir. Güzel ve çekici görünmek adına hiç düşünmeden ceplerindeki parayı sonuna kadar harcarlar.

Girdikleri ortamda dikkat çekmeye bayılırlar ancak aynı ortamda başka güzel ya da yakışıklı kişiler varsa bu duruma tahammül edemeyip o ortamı terk ederler. Aşk ilişkilerinde hükmeden taraf olmayı istedikleri için kimi zaman eşlerini bezdirebilirler. Sürekli pohpohlanmaya ve övülmeye bayılırlar. Aslan burçları türlü senaryolarla ne yapıp edip istediklerini elde ederler. Onlar için zafere giden her yol tehlikeli de olsa mubahtır. Hayat boyu hata yapmayacaklarını düşünen Aslan burçlarından "özür dilerim" kelimesini duymak neredeyse imkansızdır. ASLAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ Aslan burcu kadınları çok tutkulu, çekici ve zekidirler. Kendilerine her anlamda güvenirler ve mizahi yönleri gelişmiş, etkileyici kadınlardır. Onlara göre her şey dört dörtlük olmalıdır. Mükemmellik diye bir kavram vardır ve bu kavramın sadece kendilerinde olduğuna inanırlar. Her şeyin en iyisi olsun isterler. Gururları her şeyden önce gelir. Aslan burcu kadınları ihtiraslı ve ateşlidirler. İstediklerini elde etmek onlar için zor değildir. Zor karakter özellikleri nedeniyle çoğu insan Aslan burcu kadınının yanına yaklaşamaz. Bu olumsuz özelliklerinin yanında iyi bir kalbe sahiptirler. Yardımsever ve cömert kadınlardır. İçleri de dışları da birdir. Yapmacıklıktan ve yalandan hoşlanmazlar. Ancak doğal oldukları kadar rol yapma konusunda da başarılıdırlar.

Genellikle iş hayatında sürekli yükselmeyi hedeflerler. Grup çalışmasında ancak liderlik yaparlarsa başarılı olurlar. Yaptıkları işlerden keyif alırlar. Yönetilmekten nefret ederler. Bir şeyin doğruluğunu kabul ettirebilmek için çok çaba harcarlar. Aslan kadınları maddi gücü ellerinde tutmak isterler. Bu yüzden başarılı olmak için çok çalışırlar. Heyecanlı ve hiperaktif yapıları girişken ve yaratıcı olmalarına yardımcı olur. Özgürlüklerine çok düşkündürler ve kısıtlanmaktan hiç hoşlanmazlar. Gezmekten, yeni yerler ve yeni insanlar tanımaktan hoşlanırlar. Bir ortama girdiklerinde asil duruşları ve kıyafetleriyle en beğenilen kişi olmak isterler. Evcimen bir yapıları vardır. Anaç ve mükemmeliyetçi yapıları onları iyi bir anne yapar. ASLAN BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ Aslan burcu erkekleri sakin ve samimi tavırlarıyla dikkat çekerler. İnsanları kırmamak için çok özenli davranırlar. Ancak damarlarına basılırsa oldukça tehlikeli olabilirler. Kızdıklarında bir ateş kadar yakıcı olsalar da ateşleri gelip geçicidir, çabucak söner. Kinci bir yapıları yoktur.