Yükselen Balık Burcu Özellikleri

Yönetici gezegeni Neptün olan yükselen Balık burcu, bu gezegenin etkisiyle geniş ve güçlü bir hayal dünyasına ve kuvvetli sezgilere sahiptir. Hassas bir kişiliği olan Balık yükselenli kişiler, duygusal tavırlar sergileyebilirler. Yaratıcı özelliklerinin yanı sıra merhametli bir karakterleri vardır. Diğer burçlardan çok daha fazla mistik düşüncelerle uğraşan Balıklar, sakin bir görünüme sahip olsalar da iç dünyalarında fırtınalar kopar. Yükselen Balık Kadını Hırslı yapılarıyla dikkat çeken, yükselen burcu Balık olan kadınlar isteklerini gerçekleştirmek için ne gerekirse yaparlar. Bu uğurda inatçı tavırlar sergilerler. Normalde sevecen, iyi huylu ve sempatik bir duruşları vardır. Hassas yapıları yüzünden romantik ve duygusal kişiliktedirler. Zaman zaman gereksiz alınganlıklar gösterebilirler. Duygularıyla hareket ederler ve sezgileri gayet güçlüdür. Evlerine bağlı olurlar, bu bağ bir mecburiyetten değil tamamen tercihtendir. Çünkü yükseleni Balık olan kadınlar evlerinde kendilerini daha iyi hissederler. Misafir ağırlamayı severler. Evlerinde konuklarını en güzel biçimde ağırlayarak onları mutlu etmek isterler.

Güzel görünen her şeye karşı hayranlık beslerler. Konforu, rahatı severler. Evlerini dizayn ederken bu durumu kesinlikle göz önünde bulundururlar. Sanata karşı da son derece ilgili olurlar. Bu ilginin yanı sıra neredeyse sanatın tüm alanlarına karşı bir yatkınlıkları vardır. Hayal kurmayı severler. Dünya üzerinde belki de çok az şey onlara hayal kurmak kadar keyif verir. Çevrelerindeki diğer insanların kendilerine saygı göstermesini beklerler. Saygı gördükleri durumda gururlanırlar. İnce ve hassas bir ruha sahip oldukları için çok çabuk bir şekilde kırılabilirler. Bir ortama girdikleri zaman sempatik ve narin davranışlarıyla ilgi çekmeyi başarırlar. Arkadaşlarıyla iletişime geçerken gayet fedakar ve düşünceli bir tavır sergilerler. Sır tutma konusunda da iyi oldukları söylenebilir. Karşılarına geçen birinin üzgün olmasını istemezler, sevdiklerinin üzülmemesi için ellerinden geleni yaparlar. Aşka çok önem verirler. Hayatlarında aşktan daha değerli gördükleri hiçbir şey yoktur. Bu yüzden partnerlerinden fazla sevgi ve ilgi beklerler. Aşka çok değer verdikleri için ilişkilerinde aşırıya kaçan tavırlar sergileyebilir ve fazla duygusal olabilirler. Bunun yanı sıra partnerlerine karşı ılımlı, anlayışlı bir tutum içerisinde olurlar. Eğer aşk ilişkilerinde aradıkları şeyi bulamazlarsa çok üzülebilirler. Erkeklerden bağlılıklarını tamamen hissettirmelerini beklerler. Samimi davranışları severler, çıkarcı bir tutum içerisinde olan insanlardan nefret ederler.

Duygularında ani değişkenlikler gözlenebilir. Çok mutlu görünürlerken bir anda üzülebilirler. Yükseleni Balık olan kadınları çok sık ağlarken görmek mümkündür. Çünkü ağlayınca rahatladıklarını hissederler. Alışveriş yapmaya bayılırlar. Sosyal aktivitelerde yer almak onları mutlu eder. Arkadaşları ya da sevgilileriyle çıkacakları akşam yemeklerinden büyük keyif alırlar. Zarif ve güzel bir yapıları vardır. Hep iyi ilişkiler kurmak isterler. Kimseyi kırmak ya da üzmek istemezler. Hayata karşı isyankar bir tutum sergilemezler, aksine her şeyin belli bir amaç için yaşandığına ve bir anlam taşıdığına inanırlar. Yükselen Balık Erkeği Yükselen burcu Balık olan erkekler yardımsever karakterleriyle dikkat çekerler. Paraya düşkün değillerdir, bu yüzden iş hayatlarında çok hırslı oldukları söylenemez. Çevrelerinde yardıma ihtiyaç duyan birini gördüklerinde kayıtsız kalamaz ve hemen yardıma koşarlar. Zarif ve nazik bir yapıları vardır. Zaman zaman çapkın olabilirler. Aşka inansalar da bir kadına çok fazla bağlandıkları görülmez, genelde farklı insanlarda farklı deneyimler yaşamak isterler. Eğer bir gün aradıkları kişiyi bulurlarsa onu el üstünde tutar ve büyük bir sadakat gösterirler. Eşlerinin mutlu olması için ne gerekiyorsa yaparlar, romantik tavırlar sergilemekten çekinmezler. Ilımlı tavırları ve sevecen imajları ile sosyal ortamlarda hep olumlu bir etki bırakırlar. Kibar konuşmaları ve iyi hitabet yetenekleri vardır. Diğer insanlara karşı ön yargılı bir tutum içerisinde olmazlar, gayet mütevazi bir karakterleri vardır.

Duygularında hızlı değişimler olabilir. Değişken yapıları yüzünden bazen eşlerinin ya da arkadaşlarının canını sıkabilirler. Çünkü ikili ilişkilerde çok ilgiliyken bir anda ilgisizleşebilir ve farklı bir tutum sergilemeye başlayabilirler. Bunun yanı sıra utangaç ve kırılgan bir yapıya sahiplerdir. Bu yüzden birilerinin onların üstüne gitmesi Balık yükselenli erkeklerin canını çok sıkabilir. Kırılganlıkları üzerlerindeyken bir süre yalnız kalarak kendileriyle vakit geçirdiklerinde kısa süre içinde toparlanıp eski sevecen özelliklerine kavuşurlar. Aşk ilişkilerinde çok seçici davranırlar. Partnerlerinden dürüstlük, saygı ve iyi bir dinleyici olmasını beklerler. Partnerlerinin çok konuşan bir yapıda olmasını istemezler. Çünkü hep kendileri daha çok konuşmak ve daha fazla dinlenmek isterler. Evlendikleri zaman çocuklarına karşı çok ilgili davranırlar. Arkadaşça bir tavır sergileyerek çocuklarının sorunlarını çözmek için büyük çaba harcarlar. Yükselen Balık Burcu Özellikleri İdealist ve fazla hassas bir karakterdeki yükselen burcu Balık olan kişiler, duyarlı bir kişiliğe sahiplerdir. Genelde uyumlu yapıda olan ve kolaylıkla idare edilebilen Balıklar romantizme verdikleri önem ve geniş hayal dünyalarıyla dikkat çekerler. Sosyal ortamlarda yer almak ve diğer insanlarla sağlam ilişkiler kurmak isterler. Bunun sebeplerinden birisi de kendilerine ve tek başlarına aldıkları kararlara pek güvenmiyor oluşlarıdır. Bu yüzden hep başkalarına danışmaya ve onlardan tavsiye almaya ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla yönlendirilmeye çok elverişli bir karakterleri vardır. Her ne kadar insanlardan tavsiyeler alsalar bile bu tavsiyeleri doğru bir şekilde uygulamak konusunda çok yetenekli olamayabilirler.

Hayatın gerçeklerinden uzaklaşıp kendilerini hayal dünyasına atmak onların tipik hareketleri arasındadır. Çok utangaç ve çekingen tavırlar sergileyebilirler. Dikkat çekme arzuları diğer burçlardaki kadar yüksek değildir. Hatta bazı durumlarda kalabalıkların ilgi odağı olmak bile istemezler. Etraflarındaki insanlara yardım etmek onları hem mutlu hem de tatmin eder. Güzel ve estetik değeri olan şeylere önem verirler. Sanata karşı büyük bir ilgileri ve bu alanda gözle görülür bir yetenekleri vardır. Duygusal anlamda büyük beklentiler içerisinde olurlar. Bu yüzden partnerlerinden mükemmel davranışlar bekleyebilirler. Fakat bu yüksek beklenti birçok durumda onların hayal kırıklığına uğramalarına sebep olabilir. Ütopyalarla gerçekleri ayırıp ve beklentilerini makul seviyelerde tutabilirlerse daha mutlu olabilirler. Su grubuna mensup oldukları için değişken ve yaşamın farklılaşan durumlarına uyum sağlayabilen bir karakterleri vardır. Keskin kararlar alırken sonuca varma konusunda çok yetenekli oldukları söylenemez, aldıkları kararları uygulamaya koyarken çok başarılı değillerdir. Mantıktan ziyade duygu ve sezgileriyle hareket etmeyi tercih ederler.