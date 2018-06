Balık Burcu Özellikleri

Mistik bir yapıya sahip olan Balık burçları, ölümü ve yeniden doğumu yani reenkarnasyonu simgeler. Balık burçlarının en önemli özelliklerinden biri de ne kadar sakin görünseler de aslında içlerinde fırtınalar kopmasıdır. Hislerini dışarı yansıtma konusunda oldukça ketumdurlar. Bu yüzden onları neyin üzdüğünü anlamak güçtür. Neptün etkisinde kaldıkları için hem fırtınayı hem de sükuneti temsil ederler. Ruhsal olarak çok derin bir dünyaları vardır. Duygularını içlerinde yaşamayı tercih ederler. Ancak her şeyi içlerine attıkları için bir anda patlamaları da kaçınılmazdır.

balık burcunun üyeleri 20 Şubat-20 Mart tarihleri arasında doğan kişilerdir. Burcun gezegeni Neptün'dür. Balık burçlarının uğurlu renkleri deniz mavisi, yeşil ve gümüş gri, uğurlu sayıları ise yedi ve on birdir. En iyi anlaştıkları burçlar Oğlak, Kova, Koç ve Boğa iken pek anlaşmadıkları burçlar arasında İkizler ve Başak bulunur.

Bir hedef belirlerler ancak o hedefe ulaşmak için fazla çaba sarf etmezler. Giyim kuşam konusunda oldukça özenlidirler, kendilerine neyin yakışacağını gayet iyi bilirler. Balık burçları tüm burçların bir karışımıdır. Yani her burçtan belli başlı özellikleri almıştır. Bu yüzden eğlenceli ve farklı bir mizaçları vardır. Yardımsever ve şefkatlidirler. Pratik bir zekaya sahip oldukları için iş hayatlarında başarılı olurlar. Yaşadıkları sağlık sorunları ise genellikle psikolojik kökenlidir.

Balık burçları duygusal anlamda en hassas kişilerdir. Kendi değer yargılarına göre yaşarlar. Kimin ne dediği pek umurlarında olmaz. Sezgileri ve 6. hisleri son derece gelişmiştir. Ancak duyguları sezgilerinin önüne geçer. Hayattan tek beklentileri huzurlu ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmektir. Bunun için büyük bir arzu duysalar da genellikle çaba sarfetmezler. Sanatçı bir ruha sahip oldukları söylenebilir ve çok yaratıcıdırlar. Şiir ve resim en zevk aldıkları sanat dallarındandır. Genellikle ne zaman ne yapacakları belli değildir. Ruhsal olarak her an değişkenlik gösterebilirler. Mutlu ve huzurluyken bir anda huzursuz ve melankolik bir tavra bürünebilirler. İş hayatında başarılıdırlar ve ekip çalışması için yaratılmışlardır. Başarılı olabilecekleri işler sahne sanatları ve bilişim sektörüdür.

Sabır kelimesinin tam karşılığı olan Balık burçları oldukça sakin yapılarıyla tanınırlar. Sabretmek ve uzun bekleyişler onları sıkmaz. Dürüstlük onlar için çok önemlidir ve inanılmaz bir ikna yetenekleri vardır. Dostlarına ve eşlerine karşı sadıktırlar. Her ortama ayak uydurabilen bir yapıları vardır. Realist oldukları söylenemez. Hayal dünyalarında yaşamayı tercih ederler. Bu dünyanın içine öyle bir dalarlar ki gerçeklik duygusu onları çoğu zaman hayal kırıklığına uğratır.

Elleri gereğinden fazla açıktır. Dostları için para harcamayı, yedirip içirmeyi severler. Hep başkalarını mutlu etmenin derdindedirler. Bu yüzden para harcamaktan asla kaçınmazlar. Tabii fırsatçıların varlığından habersiz oldukları için zaman zaman hüsrana uğrarlar. İşin hep olumsuz yanına odaklanırlar ve kötüyü üstlerine çekmeyi başarırlar. Öz disiplin eksikliği yaşarlar. Motivasyonları çok çabuk bozulur. Kafalarına estiği gibi yaşarlar. Hiç söz dinlemezler. Bu yüzden sorunlu bir öğrencilik geçirirler. Onlar için gelecek değil geçmiş önemlidir. Geçmişe takılıp kaldıkları için omuzlarında her zaman bir yük vardır. Tam bir aşk insanıdırlar, sevdikleri kişiye körü körüne bağlanırlar ve onların olumsuz yönlerini göremezler. Bu yüzden aşk onları mutsuz eder. Aşkta da hayalperest davranarak gerçeklerden kaçarlar.

BALIK BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Balık burcu kadınları fiziksel anlamda oldukça albenili ve çekicidirler. Dalgalı ve kıvırcık saçları vardır. Yüz hatları toplu olsa da belirgin ve oturmuş yüz hatları kusursuzdur. En dikkat çeken yanları gözleridir. İri ve baygın bakışlara sahip gözleri anlam yüklüdür. Kaşları ve kirpikleri de uzun ve sıktır.

Antika eşyalara tutkulu oldukları söylenebilir. Kıyafetlerinde de her daim kendilerine yakışanı bulmayı başarırlar ve vintage kıyafetler özel ilgi alanlarıdır. Balık burcu kadınları çok hırslı ve inatçıdır. Tuttuğunu koparan kişilikleri onları güçlü gösterir. Çok sempatik ve sevecen tavırlar sergiler ve çevrelerindeki kişiler tarafından çok sevilirler.

Balık burcu kadınları çok kıskançtır. Birlikte oldukları erkeği kıskanarak zaman zaman bunaltabilirler. Bir şeye sahip olmak istiyorlarsa mutlaka olurlar. Ulaşmak istedikleri şeye tehlikeli yoldan ulaşacak bile olsalar bunu denemekten vazgeçmezler.

Balık kadınları çift karakterlidirler. Duyguları her an değişiklik gösterebilir. Her şey yolundayken ya da neşeli ve enerjikken bir anda modları düşerek kendi içlerine çekilebilirler. Balık kadınlarının iç dünyaları çok zengindir, bu yüzden zaman zaman gerçeklikten uzaklaşabilirler. Ancak hayal güçleri çok gelişmiş olduğu için yaratıcılıkta da sınır tanımazlar. Duygularını içlerinde yaşamayı tercih ederler. İçlerinde fırtınalar kopsa da bunu dışarıya yansıtmamak için büyük bir çaba sarf ederler. Bu yüzden dışarıdan bakıldığında karamsar ve düşünceli görünürler.