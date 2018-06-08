Balık Burcu Özellikleri

balık burcunun üyeleri 20 Şubat-20 Mart tarihleri arasında doğan kişilerdir. Burcun gezegeni Neptün'dür. Balık burçlarının uğurlu renkleri deniz mavisi, yeşil ve gümüş gri, uğurlu sayıları ise yedi ve on birdir. En iyi anlaştıkları burçlar Oğlak, Kova, Koç ve Boğa iken pek anlaşmadıkları burçlar arasında İkizler ve Başak bulunur. BALIK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ Mistik bir yapıya sahip olan Balık burçları, ölümü ve yeniden doğumu yani reenkarnasyonu simgeler. Balık burçlarının en önemli özelliklerinden biri de ne kadar sakin görünseler de aslında içlerinde fırtınalar kopmasıdır. Hislerini dışarı yansıtma konusunda oldukça ketumdurlar. Bu yüzden onları neyin üzdüğünü anlamak güçtür. Neptün etkisinde kaldıkları için hem fırtınayı hem de sükuneti temsil ederler. Ruhsal olarak çok derin bir dünyaları vardır. Duygularını içlerinde yaşamayı tercih ederler. Ancak her şeyi içlerine attıkları için bir anda patlamaları da kaçınılmazdır. Balık burçlarının kişiliği çok renklidir ve hayal dünyaları çok gelişmiştir. Bazen hayal ve gerçeği ayırt etmekte zorlanırlar. Değişken bir ruh hali sergilerler. İnsanların fark edemeyeceği şeylere dikkat ederler, ayrıntılar onlar için çok önemlidir. Sanatla fazlasıyla ilgilidirler. Şiir, edebiyat ve resim onlar için vazgeçilmezdir. Çok konuşurlar ancak konuşmaları ilgi uyandırıcıdır. Bu yüzden etrafındakilere kendilerini dinletmeyi başarırlar.

Bir hedef belirlerler ancak o hedefe ulaşmak için fazla çaba sarf etmezler. Giyim kuşam konusunda oldukça özenlidirler, kendilerine neyin yakışacağını gayet iyi bilirler. Balık burçları tüm burçların bir karışımıdır. Yani her burçtan belli başlı özellikleri almıştır. Bu yüzden eğlenceli ve farklı bir mizaçları vardır. Yardımsever ve şefkatlidirler. Pratik bir zekaya sahip oldukları için iş hayatlarında başarılı olurlar. Yaşadıkları sağlık sorunları ise genellikle psikolojik kökenlidir. BALIK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Balık burçlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri kuşkusuz gözleridir. Balık burcu insanlarının belirgin büyük gözleri, uzun kirpikleri ve insanın içine işleyen bakışları vardır. Saçları dalgalı ya da kıvırcıktır. Yüzleri yuvarlak ancak muntazamdır. Güzel dudaklara ve burna sahiptirler. Soluk bir teni ve baygın gözleri olan Balık burçları genellikle balık etlidir. Hem Balık erkeklerinin hem de kadınlarının uzun bir boya sahip olmadıkları söylenebilir. Balık burçları genelde beyaz ve kumral bir tene sahiptirler. Girdikleri ortamda dikkat çekmeyi başarırlar. Ancak göz önünde olmak onlara göre değildir. Bu yüzden geri planda durmayı tercih ederler. Gizemli ve soğuk bir duruşları vardır bu da insanlarda tedirginlik yaratır. Ancak onların dış görünüşleri ile karakterleri birbirinden bağımsızdır.

BALIK BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Sabır kelimesinin tam karşılığı olan Balık burçları oldukça sakin yapılarıyla tanınırlar. Sabretmek ve uzun bekleyişler onları sıkmaz. Dürüstlük onlar için çok önemlidir ve inanılmaz bir ikna yetenekleri vardır. Dostlarına ve eşlerine karşı sadıktırlar. Her ortama ayak uydurabilen bir yapıları vardır. Realist oldukları söylenemez. Hayal dünyalarında yaşamayı tercih ederler. Bu dünyanın içine öyle bir dalarlar ki gerçeklik duygusu onları çoğu zaman hayal kırıklığına uğratır. Balık burçları duygusal anlamda en hassas kişilerdir. Kendi değer yargılarına göre yaşarlar. Kimin ne dediği pek umurlarında olmaz. Sezgileri ve 6. hisleri son derece gelişmiştir. Ancak duyguları sezgilerinin önüne geçer. Hayattan tek beklentileri huzurlu ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmektir. Bunun için büyük bir arzu duysalar da genellikle çaba sarfetmezler. Sanatçı bir ruha sahip oldukları söylenebilir ve çok yaratıcıdırlar. Şiir ve resim en zevk aldıkları sanat dallarındandır. Genellikle ne zaman ne yapacakları belli değildir. Ruhsal olarak her an değişkenlik gösterebilirler. Mutlu ve huzurluyken bir anda huzursuz ve melankolik bir tavra bürünebilirler. İş hayatında başarılıdırlar ve ekip çalışması için yaratılmışlardır. Başarılı olabilecekleri işler sahne sanatları ve bilişim sektörüdür.

BALIK BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Balık burçlarının en belirgin olumsuz özelliği aşırı duygusal oluşlarıdır. Bir anda yoğun bir duygusallığa kapılarak iyi ve doğruyu ayırt etmekte zorlanırlar. Mantıkları devre dışı olduğu için duyguları onları çoğunlukla hüsrana uğratır. Ancak yılmazlar, aynı duygusal kararlılıkla yollarına devam ederler. En kararsız kişiler de yine Balık burçlarıdır. Bir karar anında ne yapacaklarını bilemezler ve karar vermek onları için uzun bir süreçtir. Onlarla alışveriş yapmak adeta kabustur. Beğendikleri kıyafetler konusunda bir türlü karara varamazlar ve çoğunlukla saatlerce dolaşmalarına rağmen alışverişten elleri boş dönerler. İş hayatında yaşadıkları kararsızlık da işsiz kalmalarına sebep olur. Hayalperest oluşları sebebiyle gerçeklerle yüzleşmekten kaçarlar. İşler içinden çıkılmaz bir hal aldığında olayı çözmek yerine kaçmayı tercih ederler. Elleri gereğinden fazla açıktır. Dostları için para harcamayı, yedirip içirmeyi severler. Hep başkalarını mutlu etmenin derdindedirler. Bu yüzden para harcamaktan asla kaçınmazlar. Tabii fırsatçıların varlığından habersiz oldukları için zaman zaman hüsrana uğrarlar. İşin hep olumsuz yanına odaklanırlar ve kötüyü üstlerine çekmeyi başarırlar. Öz disiplin eksikliği yaşarlar. Motivasyonları çok çabuk bozulur. Kafalarına estiği gibi yaşarlar. Hiç söz dinlemezler. Bu yüzden sorunlu bir öğrencilik geçirirler. Onlar için gelecek değil geçmiş önemlidir. Geçmişe takılıp kaldıkları için omuzlarında her zaman bir yük vardır. Tam bir aşk insanıdırlar, sevdikleri kişiye körü körüne bağlanırlar ve onların olumsuz yönlerini göremezler. Bu yüzden aşk onları mutsuz eder. Aşkta da hayalperest davranarak gerçeklerden kaçarlar.

BALIK BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ Balık burcu kadınları fiziksel anlamda oldukça albenili ve çekicidirler. Dalgalı ve kıvırcık saçları vardır. Yüz hatları toplu olsa da belirgin ve oturmuş yüz hatları kusursuzdur. En dikkat çeken yanları gözleridir. İri ve baygın bakışlara sahip gözleri anlam yüklüdür. Kaşları ve kirpikleri de uzun ve sıktır. Antika eşyalara tutkulu oldukları söylenebilir. Kıyafetlerinde de her daim kendilerine yakışanı bulmayı başarırlar ve vintage kıyafetler özel ilgi alanlarıdır. Balık burcu kadınları çok hırslı ve inatçıdır. Tuttuğunu koparan kişilikleri onları güçlü gösterir. Çok sempatik ve sevecen tavırlar sergiler ve çevrelerindeki kişiler tarafından çok sevilirler. Balık burcu kadınları çok kıskançtır. Birlikte oldukları erkeği kıskanarak zaman zaman bunaltabilirler. Bir şeye sahip olmak istiyorlarsa mutlaka olurlar. Ulaşmak istedikleri şeye tehlikeli yoldan ulaşacak bile olsalar bunu denemekten vazgeçmezler. Balık kadınları çift karakterlidirler. Duyguları her an değişiklik gösterebilir. Her şey yolundayken ya da neşeli ve enerjikken bir anda modları düşerek kendi içlerine çekilebilirler. Balık kadınlarının iç dünyaları çok zengindir, bu yüzden zaman zaman gerçeklikten uzaklaşabilirler. Ancak hayal güçleri çok gelişmiş olduğu için yaratıcılıkta da sınır tanımazlar. Duygularını içlerinde yaşamayı tercih ederler. İçlerinde fırtınalar kopsa da bunu dışarıya yansıtmamak için büyük bir çaba sarf ederler. Bu yüzden dışarıdan bakıldığında karamsar ve düşünceli görünürler.