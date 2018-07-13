Yükselen Boğa Burcu Özellikleri

Yükseleni Boğa burcu olanlar hayatı yaşamayı iyi bilen, zamana kıymet verip hayatın her saniyesini tutku ve mutluluk ile yaşamayı planlayan insanlardır. Sevgiye önem verirler ve sevginin hayattan keyif almalarına yardımcı olacağını düşünürler. Onlar için mutluluk neredeyse dünyadaki her şeyden daha önemlidir. Kolay kolay bildikleri yoldan sapmazlar. Kendilerine yapılan haksızlıklar karşısında suskun kalamaz ve tepki gösterirler. Yükselen Boğa Kadını Asalet, güzellik, bakım, estetik, sanat, cazibe... Kadına dair ne kadar olumlu sıfat varsa hepsi adeta yükselen Boğa kadınında toplanmıştır. Boğa yükselenli kadınlar, çok kolay bir şekilde dikkatleri üstlerine toplayabilirler. Venüs'ün etkisinde oldukları için tüm güzellikler onların üstüne sirayet etmiştir. Güvenilir ve sabırlı karakterleri vardır. Birçok işe yatkın olmaları ve becerikli olmaları sayesinde dahil oldukları her işin altından kolaylıkla kalkabilecek kapasiteye sahiptirler. Oldukça tutkulu ve çekici olan Boğa yükselenli kadınlar karşı cinsin de öyle olmasını ümit ederler. Ten uyumuna büyük önem verirler ve hayattan aldıkları zevke ne kadar düşkünlerse rahatlığa da o kadar düşkünlerdir. Sahip oldukları her şeye "sadece benim" gözüyle baktıkları için bunları başkalarıyla paylaşmaktan asla keyif almazlar. Eğer kendi sahip olduklarından fazlası başka bir yakınında mevcutsa onu kıskanabilirler.

Toprak burcu mensubu olmaları sebebiyle doğayı hayatlarına yansıtma konusunda oldukça iyidirler. Her daim doğadaymış gibi hissetmek isterler. Bu sebeple gerek evlerini gerekse iş yerlerini bahar havasına sokarak doğanın güzellikleriyle haşır neşir bir hale getirmek isterler. Hayvanlara ve çiçeklere karşı büyük bir sevgi beslerler. Çekici yapıları sayesinde dahil oldukları her ortamda kolaylıkla tüm ilgiyi üstlerine çekmeyi başarabilirler. İlk etapta dışarıdan bakıldığında soğuk bir görüntü verseler de insanlar onlara yaklaştıklarında ne kadar sevecen ve sıcakkanlı olduklarını anlarlar. Yükseleni Boğa burcu olan kadınlar aşk ilişkilerinde eşlerini sürekli kıskanırlar ama bunu kolay kolay açığa vurmazlar. Onları sıkmadan durumu idare etmeyi çok iyi becerirler. Sadakat konusuna ayrı bir önem verirler. Erkeklerin kendilerine değer vermesini, romantik sürprizler yaşatmasını isterler. Maço tavırlar sergileyen, romantizmden uzak kalmış erkekleri hayatlarında görmek istemezler. Boğa yükselenli kadınlar pahalı hediyelerden hoşlanırlar. Bu yüzden partnerlerinin sürpriz konusunda işleri pek de kolay değildir. Eğer bir erkek onları etkilemek istiyorsa zümrüt, pırlanta, lüks bir restoran, özel tatil turları gibi seçenekleri göz önüne almalıdır. Fakat aşk ilişkileri ileri boyutlara vardığında ve eşlerinin kendilerini gerçekten sevdiğini anladıklarında maddi ve manevi her şeyden fedakarlık etmesini bilirler.

Yükselen Boğa Erkeği Yükseleni Boğa olan erkekler geniş omuzlu ve çekici bir vücuda sahip olurlar. Ne giyerlerse giysinler kendilerine yakıştırırlar. İnatçılık en temel özelliklerinden birisidir. Dünya yıkılsa bile kararlarından dönmek istemezler. Bir karar aldıktan ve o kararın doğruluğuna inandıktan sonra onları bu yoldan vazgeçirmek hiç de kolay değildir. Dışarıdan sessiz, sakin ve uyumlu görünürler. Ama sinirlendiklerinde bu özelliklerinin hiçbirinden eser kalmaz. Bir yükselen Boğa erkeğini sinirlendirmek, onların çevresindeki bir insanın yapacağı en yanlış hareketlerden biri olur. Sinirlendikten sonra onları tanımak artık zorlaşmaya başlar. Bir anda değişirler ve yıkıcı bir karaktere bürünürler. Bu sebeple kendisini kızdıran kişilere zor anlar yaşatabilirler. Kolay kolay pes etmezler. Bu özellikleri sayesinde bir hedef koyduklarında o hedefe daha kolay ulaşırlar. Yükseleni Boğa olan erkeklerin daha başarılı olmalarının sebebi bu pes etmeyen ve inatçı karakterlerinin baskın olmasıdır. Sıkı bir dost ve sadakatin önemini bilen insanlar oldukları için herkesin çevresinde istediği "gerçek dost" özelliğine sahip kişilerdir. Ama insanlarla arkadaşlık kursalar bile dost seçerken çok seçici davrandıkları için bazen zorluklar yaşayabilirler. Bununla beraber birisiyle dost olduktan sonra dostlarını asla yarı yolda bırakmaz, her şart altında onlarla beraber olmaya razı olurlar.

Sağlam bir duruşları olduğu için hem arkadaşlık ve aile hayatlarında hem de iş yaşamlarında iyi bir saygınlık oluşturmayı becerirler. Lüks yaşamı severler ve lükse ulaşmak için para harcamaktan korkmazlar. Ama harcamaları asla savurganlık derecesinde değildir. Kazandıkları paranın değerini bilirler ve lüks harcamalar yapsalar bile seçici olurlar. Güvenilir kişiler oldukları için hepsi iyi birer aile babası olur. Tüm bu özelliklerden sonra ideal insan gibi görünseler de her insan gibi yükselen Boğa erkekleri de kusursuz değildir. Dar görüşlü ve takıntılı bireyler olduklarını söylemek mümkündür. Bu yüzden zaman zaman can sıkıcı tavırlar takınabilirler. Yükselen Boğa Burcu Özellikleri Yükseleni Boğa olanlar cana yakın, uyumlu ve stabil bir kişiliğe sahip olurlar. Sadık, kalıcılığı seven ve sevgi dolu bir karakterleri vardır. Cinselliğe, iyi yemekler yemeye, konforlu bir hayata düşkün olurlar. Doğaya karşı da tartışılmaz bir düşkünlükleri vardır. Bu yüzden pastoral hayatın içerisinde olmak, içinde olamasalar bile ortamlarını bu hayata uygun şekilde dizayn etmek isterler.