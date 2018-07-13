Yükselen İkizler Burcu Özellikleri

Yükseleni İkizler olanlar enerjik, bilgili, heyecanlı ve entelektüel bir karakterde olurlar. Hava grubundan oldukları için pozitif ve değişken bir imaj sergilerler. Yönetici gezegenleri Merkür'dür ve buna bağlı olarak hayat mottolarının "Düşünüyorum öyleyse varım" olduğu söylenebilir. Entelektüel olmaya önem verdikleri için kendilerini bu anlamda yetiştirmiş insanlarla yakınlaşmak, dostluk kurmak isterler. Bu tip dostluklar kurduktan sonra o dostlarıyla yaptıkları paylaşımlardan zevk alırlar. Mental olarak her daim aktif olan İkizler yükselenli kişiler zekanın birer temsilcileridir. İletişime de çok önem verirler. Yükselen İkizler Kadını İkizler yükselenli kadınlar oldukça değişken bir karakterde olurlar. Onları takip edip ne düşündüklerini anlamak her zaman çok kolay olmaz. Bu insanları belirli toplumsal kalıpların içine oturtmak pek mümkün değildir. Araştırdıkları ve ilgilendikleri konular üzerine oluşturdukları fikirleri hiçbir zaman sabit kalmaz, her yeni bir şey öğrendiklerinde fikirlerinde kayma olur ve bu durum onların davranışlarına da yansır.

Gayet enerjik, sıcak ve neşeli bir kişilikleri vardır. Yeni yerler görmekten ve seyahat planları yapmaktan keyif alırlar. Yeni insanlarla tanışıp dostluklar kurmak, yeni ortamların içerisinde bulunmak hoşlarına gider. Tek tip ortam ve insan modelinden değil de farklılıklardan hoşlanırlar. Gelişmiş bir konuşma kabiliyetleri vardır, bu sayede çoğu zaman kendilerini çok iyi ifade ederler. Hayal dünyaları geniştir, hayal kurmaktan zevk alırlar. Duygularını gizlemek yerine açıkça ifade etmeyi tercih ederler. İkili ilişkilerde ve arkadaşlık kurma konusunda yetenekli olurlar. Dostluğa önem verip arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevseler de kendilerine vakit ayırmak da onlar için son derece önemlidir. Belli konular üzerine yoğunlaşarak kendilerini geliştirmeye, kişiliklerine bir şeyler katmaya bayılırlar. Bilgiye önem verirler ve bu sayede dünyayı anlayış biçimlerini ve farkındalıklarını geliştirmeye çalışırlar. Yükseleni İkizler olan kadınları "zor kadın" olarak nitelendirmek pek yanlış olmaz. Tüm bu mental aktivitelerin yanı sıra hareketli bir yaşamları da vardır. Bu yüzden sabır konusunda her zaman başarılı olamayabilirler.

İkizler yükselenli kadınlar ilgi görmekten keyif alırlar. Özgürlükleri onların kırmızı çizgileri arasındadır. Bu yüzden başka insanların onları yönlendirmesinden ve baskı altına almasından hiç hoşlanmazlar. Ciddi ilişki konusunda da oldukça seçici olurlar ve kolay kolay ciddi bir ilişkinin içine girmezler. Partnerlerinin özgürlüklerini kısıtlamamasını isterler. Maço ve "benim dediğim olacak" tipinde erkeklerden uzak dururlar. Kendi yaşamları konusundaki her kararı kendi iradeleriyle almak isterler. Çok yönlü bir karakterleri olması onları sabit ve durağan bir yaşantıya sahip olmaktan uzak tutar. Karakter özellikleri hiç değişmeyen, sürekli benzer şeyler yapan erkeklerden hoşlanmazlar. Birçok şeyden çabuk sıkılabilirler. Eğlence yaşantısını severler fakat evde keyifli ve huzurlu vakit geçirmek de onlara zevk verir. Yükselen İkizler Erkeği İkizler yükselenli erkekler iradelerini kullanma konusunda oldukça mahirlerdir. Güçlü bir hitabet yetenekleri vardır ve bunun yanı sıra zeki ve naziktirler. Değişken bir yapıya sahip olmaları sebebiyle anlaşılmakta güçlük çekebilirler. Pratik çözümler üretme ve akılcı kararlar alma noktasında yadsınamaz bir becerileri vardır.

Değişken yapıda olmalarının sebebi hava grubu mensubu olmalarından kaynaklanır. Yükseleni İkizler olan erkekler adeta hava durumu gibidir, sürekli farklılık gösterebilirler. Dolayısıyla bu durum aşk hayatlarında zorluklar yaşamalarına sebep olabilir. İdare edilebilmeleri pek mümkün değildir, partnerlerine bu noktada büyük bir görev düşer. Disiplinden de pek hoşlanmazlar. Biraz serbest ve özgür takılmak isterler. Dolayısıyla bu tutumları da aşk yaşamlarını negatif anlamda etkileyebilir. İlişkilerini kurarken mantıklarını kullanırlar. Bir kadın İkizler yükselenli bir erkekten romantizm beklerse hayal kırıklığı yaşayabilir. Buna karşın yükseleni İkizler olan erkeklerin kısmetinin açık olduğunu da söylemek mümkündür. Kolay kolay aşık olmazlar ama bir kere aşık olduktan sonra eşlerine sadık kalabilirler ve ilişkileri evliliğe kadar ilerleyebilir. Kendi işlerini kurmak ve yeni projeler üretmek noktasında ise gözle görülür bir yetenekleri vardır. Emir almaktan hoşlanmamaları ve ukala tavırlar karşısında sakin kalamamaları, bir patrona bağlı olarak çalışmak yerine kendi işlerini yapmaları için arzularının kaynağıdır.

Genelde uzun boylu ve zayıf olurlar. Kemikli bir vücutları vardır. Modaya önem verirler ve takip etmeye çalışırlar. Çift karakterli olabilirler ve dışa dönük, hareketli bir yapıları vardır. İnsanlarla iletişim kurmayı önemserler ve iletişimin değerini bilirler. Zaman zaman içe kapanan, iğneleyici ve kırıcı konuşmalara imza atan insanlar haline gelebilirler ve bu durum onlara tahammül edilmesini zorlaştırabilir. Adeta birer çocuk gibi hep ilgi beklerler. Partnerlerini kıskanırlar, bu kıskançlıklar her zaman mantıklı gerekçelere dayanmayabilir. Çok sorumluluk almak istemezler. Yükselen İkizler Burcu Özellikleri Yükseleni İkizler olan kişiler meraklı, hareketli ve akıllı bir kişilik yapısına sahiplerdir. Fakat bunun yanı sıra çabuk sinirlenen, kolayca sıkılabilen ve sürekli değişikliğe ihtiyaç duyan bir karakterleri vardır. Aynı durumun içerisinde kalmak, hep aynı şeyleri düşünmek onlara göre değildir. İnsanlarla iç içe olmayı, sosyal ortamlarda yer almayı severler. Aynı anda birbirinden farklı olaylarla ilgilendikleri zaman bu durumdan büyük keyif alırlar.