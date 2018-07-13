Yükselen Oğlak Burcu Özellikleri

Yönetici gezegeni Satürn olan yükselen Oğlak burçları, bu gezegenin etkisiyle beraber planlı, azimli ve disiplinli bir kişiliğe sahip olurlar. Davranışlarında da bu özelliklerin etkisi kolaylıkla göze çarpar. Bu özellikler, Oğlak yükselenli kişileri en çalışkan insanlar arasında yer almaya iter. Onları en iyi motive eden şey çalışmaktır. Sürekli ilerlemek ve işlerinde yükselmek isterler. Hep kendilerine yeni hedefler koyarlar ve o hedef için çalışmaya devam ederler. Zaman yönetimleri son derece iyidir. Kısıtlı vakitleri olsa dahi olayları en güzel biçimde yöneterek vakitlerini iyi değerlendirir ve işlerini çözüme kavuştururlar. Yükselen Oğlak Kadını Yükseleni Oğlak olan kadınlar güvenilir yapılarıyla tanınırlar. Bir karar aldıktan sonra o karardan kolay kolay caymazlar, her daim arkasında durmayı bilirler. İnsanların arkasından konuşmaktan çok hoşlanmazlar ve başkalarına karşı saygılı bir tavır takınmaya gayret gösterirler. Düzen konusuna da ayrı bir önem verirler ama bu önem aşırı boyutlarda, takıntı derecesinde değildir. Aşk hayatlarında ya da günlük yaşantılarında karşılaşacakları herhangi bir zorluk hayal kırıklığı yaşamalarına ve melankolik tavırlar sergilemelerine sebep olabilir. Biraz karamsar bir yapıları vardır, bu yüzden moralleri çabuk bozulabilir.

Kuruntu yapmaktan kendilerini alıkoyamadıkları için insanlarla kurdukları iletişim çok sağlıklı değildir. Geleneksel değerlere bağlı bir hayat sürerler. Buna bağlı olarak aile içi sorumluluklarını yerine getirir ve aile ilişkilerine özel bir önem gösterirler. Beceriklidirler, elleri birçok işe yatkındır. Bu sayede pek çok şeyde başarılı olurlar. Dikkat çeken bir organizasyon kabiliyetleri vardır. Bu sayede çevrelerinde gerçekleşen tüm davet ve gezi gibi planlarda muhakkak yükseleni Oğlak olan kadınların parmağı vardır. Evlendikleri zaman son derece ilgili ve sevecen birer anne olurlar. Aşk yaşamlarında onları en mutlu eden şey sürekli ilgi görmektir. İlişkileri genelde uzun süreli olur, kısa süreli aşklar pek onlara göre değildir. Hep gerçek aşkı bulmak isterler, eşlerine karşı sadık olurlar. Partnerlerinin kendilerine romantik sürprizler yapmasını isterler. Duygularını açığa vurmakta zorlansalar bile sahte ve yapmacık tavırlar sergilemezler. Hayat dolu bir yaşam sürmeye çalışırlar ve eşlerinin de bu yaşama ayak uydurmasını talep ederler. Etraftaki insanların kendi fikirlerine saygı duymasını isterler.

Tutumlu olmak onların karakterinde vardır. Aşırı ve gereksiz harcamalardan uzak dururlar. Kariyerlerine önem verirler. Çalışkanlıkları ve zekaları sayesinde iş hayatlarında yükselirler. Çalışma ortamlarındaki iş arkadaşlarına değer verirler ama muhabbeti çok sıcak tutmazlar, arada kesinlikle bir mesafe olmasını isterler ve laubali davranışlardan uzak dururlar. Zor zamanlar geçirseler dahi soğukkanlı duruşlarını kaybetmezler. Hep daha iyisini yapmak istedikleri için uzun saatler boyunca çalışmaktan asla sıkılmazlar. Yükseleni Oğlak olan kadınlar ayakları yere sağlam basan bir karaktere sahip oldukları için karşılarında da böyle bir erkek görmek isterler. Hem ev hem de iş yaşantılarında bir düzen vardır, karambole yaşamazlar, olayları akışına bırakmak yerine çalışarak daha iyi konuma getirmeye ve daha güzel sonuçlar almaya odaklanırlar. Ne istediğini bilen ve karizmatik erkekler bu kadınların ilgisini çeker. Ayrıca erkeklerin de kendileri gibi düzenli olmasını isterler. Yükselen Oğlak Erkeği Oğlak yükselenli erkekler çalışkan, idealist ve düzenli bir yapıda olurlar. Kariyerlerine çok önem verirler ve sürekli kendilerini geliştirmek isterler. İş hayatlarında yükselmek için düzenli bir çalışma içerisine girerler. Azimli bir karakterleri vardır. Tüm bu özellikleri sayesinde zirveye ulaşırlar. Kuralcı ve disiplinli bir tavır takınırlar. Başarısızlığa tahammül edemezler ve diğer insanlar üzerinde hakimiyet kurmak isterler. Kariyerlerine önem verdikleri için aşkı ikinci plana atabilirler. İşe çok fazla odaklanmayıp ve biraz kafalarını kaldırırlarsa aşka da vakit bulabilirler ama bunun için büyük çaba göstermezler. Bir ilişkide en çok güvene önem verirler. Kuşkucu bir yapıları vardır ve bu yüzden diğer insanlara güvenmekte zorluk çekerler. Güvendiklerinde ise gerek partnerleri gerek arkadaşları için her türlü fedakarlığı göstermeye hazır olurlar.

Yönetilmek ya da emir almaktan hoşlanmazlar. Belki de bu yüzden iş hayatında ilerlemek ve emir veren tarafta olmak için çok fazla çalışırlar. Pek romantik oldukları söylenemez ama hoş sözler söyleyerek insanların gönlünü kazanmayı da bilirler. Karamsar yapıya büründükleri zaman başta partnerleri olmak üzere sosyal çevrelerine negatif bir enerji yayarlar ve kolay kolay durumu toparlayamazlar. Karşılarındaki insanların kendilerini dinlemesini isterler, dinlenmek ve onaylanmak onların daha özgüvenli hissetmesini sağlayacaktır. Çevrelerindeki insanlara hep saygılı davranmaya çalışırlar ve aynı saygıyı beklerler. Küçük ayrıntılara çok önem veren ve ağır eleştirileri kaldıramayan bir yapıları vardır. İkili ilişkilerde ipleri ellerinde tutmak isterler. Evlendikleri zaman çocuklarına karşı son derece duyarlı olurlar ve hep onların yanında olmak isterler. Ciddi bir görünüşleri olsa da bu görünüşün altında pamuk gibi bir kalp yatar. Ekonomik meselelerde tutumlu bir tavır takınırlar. Hesaplı kitaplı bir harcama programı yaparlar, gereksiz harcamalardan uzak durup birikim yapmayı severler.

Yükselen Oğlak Burcu Özellikleri Yükseleni Oğlak olanlar sabırlı, planlı ve ciddi bir kişilik sergilerler. Hayata karşı sahip oldukları gerçekçi bakış açısı yüzünden bazen karamsarlığa kapılıp melankolik davranışlar sergileyebilirler. Kuralcı bir yapıları vardır, bunu sadece iş hayatında değil ikili ilişkilerinde de gözlemlemek mümkündür. Tolerans düzeyleri çok yüksek değildir. Kişilik yapılarını korumak ve belirledikleri hedeflere ulaşmak isterler. Erken yaşlarda ortaya çıkan yetersizlik hissi yüzünden içe kapanabilir ve sosyal ortamdan uzaklaşabilirler. Fakat nerede nasıl davranmayı çok iyi bildikleri ve hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıkları için bu durumdan kurtulmaları mümkündür. Sorumluluktan kaçmazlar, çalışkanlıklarıyla tanınırlar ve etraflarındaki insanların da sadık ve çalışkan olmasını isterler. İnsanları yargılayan bir karakterleri olduğu için zaman zaman ikili ilişkilerde sorunlar yaşayabilirler. Tutucu bir tavra sahip oldukları için yeniliklere hemen alışamazlar. Önce risklerin en az seviyede olduğundan emin olmaları gerekir, daha sonra o yeniliği benimsemeyi kabul ederler.