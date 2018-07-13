Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükselen Teraziler son derece zarif ve uyumlu kişilerdir. Sosyal çevreleri tarafından onaylanma konusuna özel bir önem gösterdikleri için böyle bir imaja büründüklerini de söylemek mümkündür. Genelde etraflarındaki birçok kişiyle iyi anlaşmaya gayret ederler ve bunu başarırlar. Herhangi bir konuda fanatiklik göstermezler, politik davranıp taraf tutmaktan uzak dururlar. Herhangi bir konuda sinirlenseler ve nefret ettikleri bir ortamda olsalar bile bunu çok fazla belli etmezler. Yükselen Terazi Kadını Yükseleni Terazi olan kadınlar iyi huylu ve hoş sohbet insanlardır. İnce yüz hatlarına, parlak ve dikkat çeken göz yapılarına sahiplerdir ve ten renkleri son derece canlıdır. Genelde kilo sorunu yaşamazlar. Sevip değer verdikleri bir işle uğraştıklarında ya da böyle bir kişiyle vakit geçirdiklerinde yapılan her şeyden mutluluk duyarlar. Genelde üst düzey bir yaşama sevinçleri vardır. Her ne olursa olsun hayata bağlı kalmak, çevrelerindeki insanları motive edip onların da yaşam sevinçlerini yüksek tutmak, yükseleni Terazi olan kadınların özelliklerinden biridir. Diğer insanlara karşı böylesine verici davrandıkları için zaman zaman yıpranabilirler ve kendilerini değersiz hissedebilirler. Bu yüzden hayatlarında iyi bir denge kurmaları son derece önemlidir. Aksi durumda meydana gelecek stres yüzünden baş ağrısı, mide gibi hastalıklarla karşı karşıya kalabilirler.

Dış görünüşlerine çok önem verirler. Bu yüzden bakım, güzellik, estetik gibi konular ve bunlarla alakalı alışverişler, yaşamlarında hep ön sıralarda yer tutar. Kazandıkları paranın birçoğunu bu tip işlere ve pahalı zevklere harcayabilirler. Cimri davranmazlar, ellerindeki parayı harcamayı ve sevdikleri insanlarla paylaşmayı bilirler. Vicdanlı ve duygusal bir karaktere sahip olmaları onları sosyal çevrelerinde ayrı bir konumda tutar. Bu özellikleri sayesinde etraflarındaki insanlar onları acil bir durum olduğunda aranabilecek insanlar listesinde ilk sıralara yazarlar. Sadece iyi günde değil, kötü günde de dostlarının yanında olurlar. Etraflarına karşı böylesine yardımcı olan ve güçlü bir imaj sergileyen yükselen Terazi kadınları iç dünyalarında ise zaman zaman kırılgan ve narin bir yapıya bürünebilirler. Özgür ruhları vardır, kısıtlanmayı sevmezler ve bu yüzden ikili ilişkilerinde de özgürlüğü ön planda tutarlar. Maço, inatçı ve dediğim dedik tavırlar sergileyen bir erkek yükselen Terazi kadınlarını etkileyemez, onlarla kolay kolay bir ilişki inşa edemez.

Birçok olumlu özelliği bulunan yükselen Terazi kadınlarının negatif yönleri arasında kararsız kalmaları ve kıskanç tavırlar sergilemeleri gibi özellikler bulunuyor. Genelde bu iki negatif özellik onların ikili ilişkilerde sorun yaşamasına sebep olabilir. Zaman zaman anlamsız kıskançlıklar göstererek karşılarındaki kişinin kendilerinden soğumasına sebep olabilirler ve kararsız tavırları yüzünden etraflarındaki insanların sabrını tüketebilirler. Bununla beraber dikkatsizlikleri de bazı işlerden olumsuz sonuçlar almalarına sebep olabilir. Yükselen Terazi Erkeği Mantık ve duygu arasında iyi bir köprü kurmayı bilen Terazi yükselenli erkekler, bu iki olguyu birbirine karıştırmadan, en doğru karara ulaşma konusunda oldukça yeteneklidirler. Düzenli ve planlı yaşarlar. Giyim konusuna özel bir önem gösterirler, şık ve bakımlı olurlar. Bu özellikleri sayesinde girdikleri ortamlarda dikkat çekmeyi başarırlar. Temizlik konusunda oldukça hassastırlar. Onları kirli elbiselerle ya da özensiz bir giyim tarzıyla görmek neredeyse imkansızdır. Ön planda olan duyularından birisi koku almadır. Bu yüzden hoş, güzel kokulu ve temiz olan kadınlara karşı ayrı bir ilgi beslerler. Eğlenceli ve aktif bir sosyal hayatları vardır ve içinde oldukları sosyal hayatın aranan isimleri arasındadırlar.

Dostlarıyla bir uyum içinde hareket ederler. Rahatlarına düşkün oldukları için pek sıkıya gelemez, yoğun iş temposundan kolaylıkla sıkılabilirler. Bunun yanı sıra kendi koydukları hedefler için çalışmak onları asla sıkmaz, kendi hedefleri doğrultusunda sıkı bir program belirleseler bile ona bağlı kalırlar. Adalet ve hukuk algıları gelişmiştir, her zaman haklının yanında olmayı tercih ederler. Zarar görme ihtimalleri olsa bile gerçeği ve doğruyu savunmaya çalışırlar. Yükseleni Terazi olan erkekler ikili ilişkilerinde romantik tavırlar sergilerler. Fakat ne yazık ki ilişkileri pek uzun soluklu olmaz. Genelde Boğa, Koç, Yengeç ve İkizler burçlarına mensup kadınlarla daha iyi anlaşırlar. Diğer burçlardan farklı olarak sevgililerinden ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilme gibi bir özellikleri bulunur. Sanata ve sanatçıya değer verirler. Tiyatro, konser, sinema gibi etkinliklere özel bir önem gösterirler. Kurdukları mantıklı ve etkileyici sözlerle çevrelerindeki insanları etkileri altına alırlar. Pratik ve zeki insanları severler. Stres dolu ve kapalı ortamlardan olabildiğince uzak durmaya çalışırlar. Birisine kırıldıkları zaman bu kırgınlıkları çok uzun sürmez, zamanın her şeyin ilacı olduğunu düşünürler. Altıncı hisleri oldukça güçlüdür.