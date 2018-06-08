Terazi Burcu Özellikleri

24 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında doğanların mensup olduğu Terazi burcunun gezegeni Venüs'tür. Hava grubuna dahil olan Terazilerin uğurlu renkleri lila ve maviyken uğurlu taşları turkuaz, akik ve pembe kuvarstır. Kararsızlıklarıyla bilinen Terazilerin uğurlu sayıları 6 ve 9, uğurlu günleri ise çarşambadır. Kova ve ikizlerle iyi anlaşan Teraziler, Koç ve Oğlak burçlarıyla geçinmekte sıkıntı yaşarlar. TERAZİ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ Teraziler, aşk tanrıçası olarak tanınan Venüs'ün yönetimi altındaki zarif ve kibar kişilerdir. Kabalıktan nefret eden Teraziler siyaset, adalet ve dengenin önemli temsilcileridir. Uyuma önem verirler, estetik ve güzellik duyguları diğer kişilere göre daha ön plandadır. Karakterlerinde zeka ve saflık bir aradadır, temiz kalpleri yüzünden zaman zaman kolayca aldatılabilirler. Kararsızlıklarıyla ünlü olan Teraziler sanata yatkınlıklarıyla da nam salmışlardır. Zodyak’ın en cazibeli burcunun bu üyeleri bir ortama girer girmez son derece hızlı bir şekilde bütün dikkatleri üstlerinde toplayabilirler. Bu sayede ortamdaki diğer kişilerden daha çekici ve daha farklı görünürler.

Pozitif bir enerjileri vardır ve bu özellikleri, sert bir tartışmaya girmek üzere olsalar bile kendilerine karşı öfkeli olan bireylerin daha kolay şekilde yumuşamalarını sağlar. Onlar için tartışmak; kavga etmek, bağırıp çağırmak, yüksek sesle konuşmak gibi anlamlara gelmez. Enerjileri öylesine güçlüdür ki karşılarındaki insanı etkileri altına alabilir ve söyledikleri şeyi kabul ettirirler. Uzaktan ya da yakından sanatla bir çeşit ilişkileri olduğu için bu ilişkiden doğan ahengi yaşamlarına yansıtmaktan keyif alırlar. Acele etmek onların doğasında pek yoktur, Terazileri telaş içerisinde çok sık görmek mümkün değildir. Teraziler hem çok duygusal hem de çok eğlenceli insanlardır. Ağlamayı severler, gözyaşları bir anda kolayca dökülüverir ama aniden tüm dengelerin değişmesi ve neşelerinin tavan yapması da mümkündür. Karakterlerinden taviz vermeye pek sıcak bakmazlar, temel prensiplerini değiştirmek yerine yaşamlarını değiştirmeyi bile göze alacak kadar karakterlerine değer verirler. Çalıştıkları yeri daha hoş ve çekici bir hale getirmek için gösterdikleri çaba belki de onların işlerinde daha başarılı kimseler olmalarına katkı sağlayan en önemli faktörlerden biridir.

Huzurlu bir hayat sürmek isterler. Onlar için yaşamın anlamı aşk, uyum, paylaşım demektir. Estetik değeri olan her güzel şeye değer verir, hayranlık beslerler. Bu hayranlık öyle kolayca geçecek türden değildir, genelde ömür boyu sürer. Teraziler her ne kadar kararsız yapılarıyla dikkat çekseler de bir işe giriştikten sonra o işi bitirene dek odak noktalarına başka bir gündem maddesini dahil etmezler, her neyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar pes etmeden o işi bitirmeye çalışırlar. Kararsız yapıları sadece onları işe başlama noktasında biraz zorlayabilir. Hem hisleri hem de gözlem kabiliyetleri güçlü olduğu için bir ortama girdiklerinde yalnızca olaylara değil aynı zamanda detaylara da odaklanırlar. Öngörü kabiliyetleri yüksektir, tahminleri genelde tutar ve yaptıkları çalışmaların karşılığını almak Terazilere hayat enerjisi verir. Paylaşmayı severler, yalnızca sevinçlerini değil, hüzünlerini de yakınlarıyla paylaşırlar. Teraziler durmadan çalışan, hiç olmayacak işleri tez vakitte bitirmek için gayret gösteren kişilerdir. Zaman zaman kendilerini manasız bir tembelliğin içinde bulabilirler fakat onların bu tembelliği tam olarak yan gelip yatma değildir, aksine kendilerini toplamak, sinir sistemlerinin daha canlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli bir moladır.

TERAZİ BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Teraziler genelde güçlü fiziksel yapılarıyla dikkat çekerler. Zodyak’ın en güçlü insanları olduğunu söylemek mümkündür. Boyları uzun, vücutları ince, saçları genelde düz ve kahverengi, yüz hatları yuvarlaktır. Terazi bir denge burcu olduğu için Teraziler bir dengesizlikle karşılaştıkları zaman hassas vücutları her an alt üst olabilir ve hastalanabilirler. Hastalıkları esnasında ilgi beklerler ve eğer çevrelerindeki insanlar bu ilgiyi onlara vermezse huysuzlaşırlar. İç dünyalarında meydana gelen dalgalanmalar yüzünden baş ağrılarının yanı sıra fazla yemek yeme eğilimleri de ortaya çıkar ve bu yüzden kilo alabilirler. Genelde yavaş işleyen bir metabolizmaya sahip olan Teraziler hayatları boyunca egzersizi ihmal etmemelidirler, aksi takdirde aldıkları fazla kilolardan kolay kolay kurtulamazlar. TERAZİ BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Teraziler kararsızlıkları ile nam salan insanlardır ama bunun yanı sıra cazibeleri de pek kuvvetlidir. Nedenini anlamanın mümkün olmadığı bir çekim gücü ile insanları kendi etkileri altına alırlar ve büyülü havalarını o insanlara yansıtırlar.

Hayatı dans eder gibi yaşarlar, bu da çevrelerindeki öfkeli insanların Terazilerin yanında bir anda sakinleşmesini sağlar. Teraziler, kızgın insanları öfkeli anlarında bile yönlendirebilme kabiliyetine sahiplerdir. Terazilerin ne düşündüğünü anlamak pek kolay değildir, sevecen ve uyumlu karakterlerinin arkasında gizli bir güç bulunur. Gözlemci yapıları sayesinde içerisinde yer aldıkları ortamı hızlıca incelerler ve en gizli detayların bile nerede saklanmış olduğunu bulurlar. Bir iş yaptıkları zaman o işin doğruluğundan emin olsalar bile diğer insanların da onaylarını ve beğenilerini duymak isterler. Bu tip konularda tenkit edilmekten pek hoşlanmazlar, herhangi biri tarafından tenkit edildiklerinde ofansif bir tutum sergilemek yerine gülen bir yüzle dinleyerek sonunda teşekkür edip o kişiden uzaklaşmayı tercih ederler. Dünya üzerindeki pek çok şeyden vazgeçseler bile kişiliklerini oluşturan temel prensiplerden vazgeçmek istemezler. TERAZİ BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Terazilerin en ön plana çıkan olumsuz özellikleri kararsız olmalarıdır. Bir işe başlarken, bir dönüm noktasına geldikleri zaman ortaya çıkabilen bu kararsızlık ufak tefek işlerde bile kendini gösterebilir ve çevredekilerin dikkatini kolaylıkla çekebilir. Bu yüzden Terazilerin önüne pek fazla seçene k sunmamak daha mantıklı bir karar olur.

Zaman zaman tembelliğe yorulabilecek tavırları olabilir, birçok zaman çalışıp didinmeyi sevseler de bazı noktalarda hiçbir şey yapmamaları çevreleri tarafından tembel olarak algılanmalarına sebep olabilir. Kolaylıkla başkalarının tesiri altında kalabilirler, aldatılmaya meyillidirler ve onları etkilemeyi başarabilen bir insan kolaylıkla kararları üzerinde değişiklik yapmalarını sağlayabilir. Bu özellikleri yüzünden Terazilerin çabuk fikir değiştirdiği de görülür. TERAZİ BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ Terazi kadınları güzel görünmekten zevk duyarlar, hayat dolu ve uyumlu yapılarıyla dikkat çekerler. Hoş sohbet, sahibi insanlardır ve çevreleriyle fikir alışverişinde bulunmayı severler. Modayı takip etmek yerine kendi hoşlarına giden, kendilerine yakıştırdıkları şeyleri giymeyi tercih ederler. Sanatsal kişilikleri olduğu için yaptıkları işler neticesinde elde ettikleri standart kazançları yeterli bulmayıp farklı şeyler de elde etmek isterler. Paylaşmaktan keyif alırlar, ellerindeki imkanları sevdikleriyle paylaşıp çevrelerindeki insanlarla benzer standartlarda yaşayabilmek için çaba gösterirler. Anne oldukları zaman toplum için yararlı bir evlat yetiştirmek için gayret gösterirler.

Zora gelmeyi pek hoş karşılamazlar, rahat ve keyif dolu bir hayatı tercih ederler. Hassas, duygusal ve neşeli bir karakterleri vardır. Olayları yorumlarken genelde duygularını kullanırlar. TERAZİ BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ Terazi erkeklerinin bazı özellikleri Terazi burcunun genel özelliklerine ters düşebilir. İlişkilerinde sık sık dengesizlik haliyle karşılaşılır. Genelde aşk ilişkilerinde mantıklı bir bakış açısı kullanmaya çalışsalar da bu bakış onları başarısızlığa sürükleyebilir. Fakat duygularını ve mantıklarını birlikte kullandıkları zaman pürüzleri ortadan kaldırma yetenekleri ön plana çıkar. Kararsız oldukları dönemlerde kendilerine baskı yapılmasına sinir olurlar ve onlara baskı yapan kişiler, çok sevdikleri insanlar olsalar dahi, Terazi erkeklerinin hayatından çıkaracağı insanlar haline gelirler. Flörtlerinde ufak tefek oyunlara başvurup sonuca ulaşmaya çalışırlar. Bu sayede güçlü bir ilişki konusunda başarıya ulaşabilirler. İlişki rayına oturduktan sonra ise bu hileleri bir kenara bırakıp huzuru ve güveni tercih ederler.