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Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Daha fazla yumurta yemelisiniz

12.02.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Protein deposu olduğu herkes tarafından bilinen yumurta hakkında yıllardır çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Sağlık yaşam ve düzenli beslenmenin bir parçası olan yumurtayı düzenli olarak tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Şimdiye kadar yumurtanın kısıtlı olarak tüketilmesi gerektiğine dair bir düşünce var. Ancak artık gerek kalmadı...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Daha fazla yumurta yemelisiniz

Uzun yıllardır yumurta, insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilim camiasında en çok tartışma yaratan gıdalardan biri olmuştur. Daha önce, yumurta tüketiminin kolesterolü yükselttiğine inanılıyordu, bu nedenle genel sağlık tavsiyesi yumurta tüketimini haftada birkaç tane ile sınırlamaktı.

Ancak son zamanlarda bilimsel kanıtlarla yumurtaların sağlık için zararlı olmadığı ve vücutta bazı biyokimyasal süreçleri iyileştirdiği görüldü.

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Genel olarak hayvansal yağlar, esas olarak yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle sağlığa zararlı olarak görülür ve diyette sınırlanırılması tavsiye edilir. Doymuş yağlar çeşitli kalp ve damar hastalıklarının ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların gelişimi ile güçlü bir şekilde bağlantılı olduğundan, gıda sektöründe yıllardır 1 numaralı halk düşmanı olmuştur. Ancak, doymuş yağın kendi başına zararlı olmadığını, daha çok onu içeren gıdaya bağlı olduğunu gösteren kanıtlar var. Bu, süt veya yumurta gibi yiyeceklerin sağlıksız yiyecekler olarak sınıflandırılmadığı anlamına gelir.

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Ek olarak yumurtanın besin bileşimini incelendiğinde aynı zamanda yüksek miktarda doymamış yağ içerdiği, oranlarının doymuş yağlardan bile daha yüksek olduğu, tekli doymamış yağların diğerlerinden daha fazla öne çıktığı görülüyor.

DAHA FAZLA YUMURTA YEMEK İÇİN 5 NEDEN

Yumurtanın kolesterolü yükselttiği efsanesi çoktan çürütüldü ve artık tüketiminin sınırlanması önerilmiyor. Yumurta sağlıklı bir besindir ve bugün size onu günlük diyetinize daha sık dahil etmeniz için 5 neden sıralıyoruz.

YÜKSEK KALİTELİ PROTEİN

Proteinler açısından yumurta doğadaki en iyi protein profiline sahip besinlerden biridir. Yumurta, insan vücudunun düzgün çalışması için gerekli tüm amino asitlere sahip olduğundan, diğer gıdaların protein bileşimi yazılırken bir referans standart olarak kabul edilir. Bu, başka kaynaklardan protein alamayacağımız anlamına gelmez, ancak yumurta yoluyla kaliteli protein elde etmek her zaman diğer gıda türlerinden elde etmekten daha kolay olacaktır.

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Yumurta proteini vücudunuzun bundan en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacak 9 temel amino asidi de içerir. Buna ek olarak, tek bir yumurta 6 ila 7 gram protein içerir, bu nedenle günde 1 veya 2 tane yumurta tüketmek protein alımını artırmanıza yardımcı olur.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTMEZ, DÜŞÜRÜR

Yumurtanın sadece kötü kolesterolü (LDL) artırmadığı değil, aynı zamanda oleik asit gibi doymamış ve tekli doymamış yağ asitleri sayesinde iyi kolesterolü (HDL) artırmaya da yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca demir, fosfor, potasyum, magnezyum, B12 vitamini, B1 vitamini ve B2 vitamini gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra A, D ve E vitaminlerini de yüksek miktarda içerir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Yumurta, yüksek protein içeriğine ek olarak birim başına sadece 75 kalori ve sıfır gram karbonhidrat içeren bir besindir ve bu da onu özellikle şeker hastaları için uygun bir besin yapar. Besin değerlerinin yanı sıra doyurucu olduğu ve günün sonunda farkında olmadan daha az kalori almayı sağladığı için kilo vermeye yardımcı olduğu da kanıtlanmıştır.

SPOR YAPANLAR İÇİN ÇOK FAYDALIDIR

B grubu vitaminleri, düzenli spor yapan kişiler için çok önemlidir. Bunlar doğrudan enerji üretim sürecine dahil olur ve sporcuların ekstra bir miktara ihtiyacı vardır. Öte yandan, yumurta proteininin egzersiz sonrası toparlanmayı desteklediği ve egzersizle birlikte kas kütlesi kazanmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.

LEZZETLİ VE HAZIRLAMASI KOLAY

Yumurta nispeten ucuz bir besindir, çok besleyicidir ve aynı zamanda birçok farklı şekilde hızlı bir şekilde hazırlanabilir. Hangi tarifte kullanırsanız kullanın, yumurtalar oldukça besleyici ve sağlıklıdır.

HAFTADA KAÇ YUMURTA YENİLEBİLİR?

Tüm insanlar için önerilen bir rakam yoktur. Ancak, yumurta tüketimini sınırlamak için şu anda hiçbir neden yok. Orta düzeyde yumurta tüketimiyle ilgili birkaç büyük araştırma, günde 1 yumurta tüketmenin sağlıklı bireylerde kalp hastalıkları riski ile ilişkili olmadığı sonucuna varmıştır.

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Ancak bu tavsiye, fiziksel aktivite gibi diyet dışındaki diğer faktörler de dikkate alınarak her bir kişinin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Ek olarak, tam tahıllar ve meyveler gibi diğer yiyeceklerin daha düşük kalp hastalığı riski ile çok daha güçlü bir şekilde ilişkili olduğu unutulmamalıdır.

Dengeli bir diyetle birlikte ne kadar yumurta yenilebileceği bireysel ihtiyaçlara göre değişir.


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