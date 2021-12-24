Yumuşacık dokusuna aşık olacağınız en güzel suni kürk ve kürklü mont çeşitleri

Yumuşacık dokusuyla sizi sıcacık sarmalayan suni kürk ve kürklü montlar, kış mevsiminin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Birçok farklı kombine uyum sağlayan suni kürk montlarla günlük ve spor kombinlerinize şıklık katabilirsiniz. Soft yapısı ve estetik görünüşüyle kalpleri çalan suni kürk ve kürklü mont modellerini sizin için inceledik. Gelin, kombinlerinizi taçlandıracak bu listeye hep birlikte göz atalım.

1. Hem günlük hem klasik giyime yakışır

Siz de gardırobunuza hem günlük giyiminizde hem şık kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz, yumuşacık dokusuyla sizi sarıp sarmalayacak suni kürk bir mont eklemek isterseniz Kinnart markasının son derece havalı görünüme sahip olan modeline göz atabilirsiniz. Özellikle dar jean ve pantolonlarınızla çok şık duracak olan mont, tek renk tasarımı sayesinde neredeyse her kombine uyum sağlar. Kapüşonlu tasarımı ve yumuşacık dokusuyla hem rahat bir kullanım sunar hem soğuk havalarda sizi sıcak tutar.

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2. Göz alıcı leopar deseni

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Soğuk kış günlerinde hem şık görünmek hem soğuktan korunmak istiyorsanız suni kürk montlar tam size göre. Eğer tercihiniz iddialı desen ve renklerden yana ise leopar desenli son derece şık görünümlü suni kürk montu tercih edebilirsiniz. Tayttan dar jeanlere, pantolonlardan eteklere, spor ayakkabılardan stilettolara kadar birçok farklı parçayla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz mont, kış mevsiminde joker parçalarınızdan biri olmaya aday. Yumuşacık dokusu ve hafif yapısının yanı sıra cilt dostu olma özelliğiyle de son derece konforlu bir kullanıma sahip.

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3. İddialı desenlerle tarzınızı yansıtın

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Kürk montlar sizi de cezbediyorsa ve iddialı desenleri seviyorsanız zebra desenli mont, aradığınız yıldız parça olabilir. Göz alıcı iddialı tasarımı ve şık yaka modeliyle hem günlük hem şık giyiminizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu parça, yumuşacık dokusuyla sizi kendine hayran bırakacak. Son derece estetik görünümlü montu ister topuklu ayakkabılarla ve dar jeanlerle ister bot ve taytlarla kombinleyebilir, her ortamda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca cilt dostu dokusuyla son derece rahat bir kullanım sunan mont, soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutacak.

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4. Düz renkten vazgeçemeyenler için

Günlük kombinlerinizi suni kürk montlarla taçlandırmak istiyorsanız ve düz renkli modeller hoşunuza gidiyorsa bu kabarık kısa mont modelini alışveriş listenize ekleyebilirsiniz. Yumuşak suni kürkten üretilen mont hem rahat bir kullanım sunuyor hem soğuk kış günlerinde sıcacık kalmanızı sağlıyor. Nefes alan yapısıyla kaşıntıya yol açmıyor. Şık ve sade görünümüyle elbise, etek, pantolon ve jeanlerinizle uyum sağlayan ürün, kış sezonunda vazgeçemeyeceğiniz parçalardan biri olmaya aday.

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5. Her daim şıklığını koruyan geniş yakalı modeller

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Yumuşacık suni kürk mont arayışınız varsa ve geniş yakalı ürünleri seviyorsanız Vero Moda markasının bu siyah geniş yakalı suni kürk ceketine mutlaka göz atmanızı öneririz. Markanın sade ama son derece şık tasarıma sahip olan ceketi hem günlük giyiminize hem şık kombinlerinize ayrı bir hava katabilir. Yumuşacık dokusuyla sizi sarıp sarmalayacak olan ceket aynı zamanda soğuk kış günlerinde sıcacık hissetmenizi sağlar. Zamansız bir tasarıma sahip olan ceketi boğazlı kazaklarınızın yanı sıra croplarınızla da rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

Vero Moda markasının düz renkli ve geniş yakalı suni kürk montunu buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

6. Şık detayları sevenler için

Hem günlük hem gece kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz şık bir suni kürk monta ihtiyacınız varsa Rue markasının bu modelini mutlaka incelemelisiniz. Markanın kruvaze model suni kürk montu, dilediğinizde çıkarabileceğiniz deri kuşağıyla da son derece şık bir görünüme sahip. Hem jean ve tayt gibi günlük parçalarla hem dar pantolon, etek ve elbiselerle rahatlıkla uyum sağlayacak olan ceketi ister işte ister şık bir davette gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Rue markasının deri kuşaklı suni kürk montunu incelemek için tek yapmanız gereken, buraya tıklamak.

7. Kapüşonlu modeller her zaman çok kullanışlı

Sizi hem yumuşacık dokusuyla sarıp sarmalayacak, sıcak tutacak hem şıklığınıza şıklık katacak harika bir önerimiz var. Perakende giyim sektörünün sıklıkla tercih edilen markalarından biri olan Koton'un suni kürk mont modeline mutlaka göz atmalısınız. Hardal sarısı rengiyle özellikle jean, siyah tayt ve pantolonlarla çok yakışacak olan suni kürk mont, kapüşon detayı ve iki adet yan cebiyle de son derece konforlu bir kullanıma sahip.

Koton markasının kullanışlı, rahat ve şık suni kürk montunu buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

8. Yeni yılın rengi olan lila parçalar çok moda

Kış sezonunda yumuşacık dokusuyla sıcacık ve konforlu hissedeceğiniz suni kürk bir mont arıyorsanız 2022'nin rengi olacak lila tonlarına sahip Mango suni kürk montu tercih edebilirsiniz. Markanın geniş kesimli montu hem oversize modasını yakalamanızı sağlayacak hem günlük kombinlerinize şıklık katacak. Dar jeanler ve stilettoların yanı sıra suni deri pantolonlarınızla da hoş bir uyum yakalayacak olan montu dilerseniz tayt ve spor ayakkabılarınızla da kombinleyebilirsiniz. Geniş yakasıyla ve kesimiyle modern bir görünüme sahip olan mont, gardırobunuzun yıldız parçalarından biri olmaya aday.

Mango'nun lila rengi suni kürk montunu buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

9. Spor modeller her zaman çok kullanışlı

Son yıllarda çok moda olan suni kürk montlardan bir tane de siz edinmek istiyorsanız ancak spor modeller aklınızı çeliyorsa günlük giyim denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Bershka'nın bu modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Markanın açık kahverengi suni kürk montunda yer alan fermuar detayı, ürüne spor bir görünüm katıyor. Kısa kesimi ve orta genişlikteki yakasıyla günlük kombinlerle harika uyum yakalıyor. Kullanışlı olmasının yanı sıra soğuk kış günlerinde sıcacık hissetmenize de yardım ediyor.

Bershka Suni Yünlü Kabanı'ını buraya tıklayarak sepete ekleyebilirsiniz.

10. Hem yumuşak hem sıcacık

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Hem sıcacık tutan hem yumuşacık dokusuyla konforlu bir his yaratan suni kürk montları seviyorsanız bu tatlı görünümlü mont tam size göre. Kapüşonu, fermuarı ve kesimiyle spor bir görünüme sahip olan mont, yumuşacık yapısıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca fermuar bölümünde bulunan suni deri detaylar, cekete dayanıklılık katıyor. İki yanında bulunan cepleriyle ellerinizi ısıtmaya yardım eden ürün, tamamen suni kürkten yapılmış kapüşonu ile kış aylarında sizi soğuktan koruyor.

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