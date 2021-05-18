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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı

18.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından "Hamas’ın İsrail’e füze fırlatmasının kınanması gerektiğini" söyleyerek, aynı zamanda ateşkes çağrısı yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı

İsrail ve Filistin’i ziyaret eden Dendias, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kudüs’te İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile bir araya geldiğini, ardından da Ramallah’da Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüştüğünü belirtti.

"İSRAİL'İN DÜNYADAKİ HER ÜLKE GİBİ KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VARDIR"

Bölgedeki temaslarıyla ilgili telekonferans aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Gayri Resmi Konseyi’ni bilgilendirdiğini aktaran Dendias, "Acilen ateşkesin sağlanması, insan haklarının güvence altına alınması, insan yaşamının korunmasının gerekliliğini vurguladım. Kesinlikle ve bütünüyle kınanması gereken hareket olan Hamas tarafından İsrail’e binlerce füze atılmasını en açık şekilde kınadım. İsrail’in dünyadaki her ülke gibi, kendini savunma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

"HAMAS KINANMALIDIR"

Dendias, mesajında Gazze’deki duruma da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’deki insani durum tamamen sorunludur ve yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Ancak tekrar ediyorum, Hamas sivil vatandaşlara karşı fırlattığı binlerce füze nedeniyle kesinlikle kınanmalıdır. Son derece hassas bir bölgede ve durumda kışkırtıcı açıklamalar ve tek yanlı görüşler yardımcı olmuyor." (AA)

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