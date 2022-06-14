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Yunanistan karıştı: "Devasa bir ABD üssüne dönüştü" diyerek tepki gösterdi! Atatürk ile ilgili sözler dikkat çekti

14.06.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemin sıcak konularından olan Yunanistan meselesinde birbirinden önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Yunanistan’da bir Yunan milletvekilinin parlamentoda yaptığı konuşma ülkeyi karıştırdı. Kleon Grigoriadis, hükümeti, ülkeyi dev bir ABD üssüne dönüştürmekle suçlarken “Bizi işe yarar akılsızlar olarak kullanıyorlar” ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunan milletvekilinin ‘Türkiye’ ve ‘Atatürk’ ile ilgili sözleri de dikkat çekti. İşte tüm detaylar…

Yunanistan karıştı: "Devasa bir ABD üssüne dönüştü" diyerek tepki gösterdi! Atatürk ile ilgili sözler dikkat çekti

Yunanistan'la yaşanan gerilimde birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'daki bir TV kanalında emekli Yunan donanması koramirali tarafından söylenen küstah sözlere Türkiye'den çok sert tepkiler gelmişti. Bu gelişmenin ardından bu defa bir Yunan milletvekili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mera25 Partisi milletvekili Kleon Grigoriadis, Yunanistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetini, izlediği dış politika nedeniyle eleştirdi.

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"DEVASA BİR ABD ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ"

Basında Türkiye ile savaşın kapıda olduğuna dair bir hava yaratıldığını belirten Grigoriadis, "Şu an Türk askerler değil, Amerikalı askerler Girit'te, Dedeağaç'ta, Larisa'da ve siz, SYRIZA'nın eski yoldaşlarının, ABD'ye bıraktığı diğer bölgelerde geziniyorlar. Şunu net söyleyelim: Şu an Yunanistan, devasa bir ABD üssüne dönüştü." ifadesini kullandı.

Grigoriadis, böylesi bir algı oluşturulmasının, Yunanistan'ın ABD üssüne dönüştürülmesinin kabul edilebilir olması için Yunan vatandaşlarının korkutulması amacını taşıdığını belirtti.

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"BİZİ İŞE YARAR AKILSIZLAR OLARAK KULLANIYORLAR"

Yunan halkının tarihten ders alması gerektiğini söyleyen Grigoriadis, şunları kaydetti:

"Tarih der ki büyük güçler, küçük güçleri alet eder, yol açabilecekleri acıları önemsemeksizin kendi çıkarları için kullanır. 22'de (1922’de) olduğu gibi. Büyük güçlerin, o dönem Osmanlı egemenliğinde olan Orta Doğu'daki petrol bölgelerine ellerini, direniş olmaksızın kolayca uzatabilmesi için Yunanistan'ı, Kemal'in (Atatürk) yeni Türklerine karşı dikkat dağıtıcı bir güç olarak kabaca kullandığı gibi, şimdi de bizi işe yarar akılsızlar olarak kullanıyorlar. Yaşadığımız zaman dilimi, bizim bu dersi iyi almamızı gerektiriyor." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Mustafa Kemal Atatürk
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