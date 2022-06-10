Yunanistan'dan küstah sözler! Haddini aştı... "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmeler gündemin en önemli konularından bir tanesi olmaya devam ederken Yunanistan'daki bir TV kanalında skandal ifadeler kullanıldı. Bir TV kanalına katılan emekli Yunan donanması koramirali Egkolfopoulos'un sarf ettiği küstah sözler, haddini aştı.

"ÖNCE UÇAKLARIMIZ, İSTANBUL'DAKİ..."

Egkolfopoulos, katıldığı programda "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

