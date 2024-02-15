Yurttaki oda arkadaşlarının kavgası olaylı bitti! Birbirlerini darp edip aynı taksiyle dönmek zorunda kaldılar... 'Gözümün içi kanıyor'

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde aynı yurt odasında kaldıkları ifade edilen iki genç kız arasındaki kavga yer aldı. Taksinin ön koltuğunda oturan Esen isimli genç bir kız kendisini darp eden kişiyi göstererek yaptığı paylaşımında gözyaşları içinde, "Lensimin teki yok ,gözümün içi kanıyor. Bunu yapan kız arkada. Suratıma bakar mısın? Gözümün içini kanıyor burada, elini gözüme sokup lensimi çıkardı. Suratıma bak" diyerek durumu anlattı.

O anlarda isminin Nilsu olduğu açıklanan diğer bir kız ise taksinin arka koltuğunda hiçbir şey yokmuş gibi telefonuyla oynamaya devam etti.

Sosyal medyada olayın infial yaratmasından sonra kendisinin de darp edildiğini belirten Nilsu durumu, "Geçen yıl karışmış olduğum talihsiz olayın bu şekilde manipülasyonlar ve olayın çarpıtılmasıyla gündeme gelmesi çok üzücü. Eski oda arkadaşımın bahsettiğinin aksine tek taraflı bir şiddet yok ortada. Olayı başlatan bile değildim ben, yaptığım sadece kendimi savunmaktı. Bahsettiği gibi bir hasar vermedim, kendisi de farkında ve gerek duymadığı için şikayet etmeye ya da hastaneye gitmeye bile tenezzül etmedi" dedi.

Kendisinin darp raporu aldığını ifade eden Nilsu, "O gece hastane hastane gezdim ve darp raporum var. Bu fotoğraflarla da karakoldayım. Yaşımızın küçüklüğüne vererek ileride iş hayatında sıkıntı olmaması için şikayeti geri çektim, ama görüyorum ki iyi niyetim suistimal ediliyor tekrar." diye konuştu.







