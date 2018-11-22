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Yüz felci nedir? Yüz felci tedavisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.11.2018 14:34 | Son Güncelleme

Yüz felci kış aylarının en çok korkutan hastalıkları arasında yer alıyor. Peki yüz felcine karşı hangi önlemler alınması gerekiyor? Yüz felci yaşayan kişilerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Konuyla ilgili bilgi veren Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, yüz felci ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Pek çok hastalığa davetiye çıkaran soğuk ve rüzgarlı havalar yüz felcini de tetikliyor. Kış mevsiminde atkı ve şapka kullanımına dikkat çeken uzmanlar, rüzgarlı ve soğuk havalarda ıslak saçla dışarı çıkılmaması gerektiğini söylüyor.

Kış mevsimi ve soğuk havalar birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Soğuk ve rüzgârlı havanın yüz felcini tetikleyebileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Kış mevsiminde dışarı çıkarken atkı ve şapka takılmalı, ıslak ve nemli saçla dışarı çıkılmamalı” açıklamasında bulundu.
Yüz felcinin soğuk ve rüzgâra maruz kaldıktan sonra çoğu zaman kulak arkasında bir ağrıyı takip ederek ortaya çıktığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Birkaç gün içinde bulgular giderek ilerler.
Yüzün mimik hareketleri istendiği gibi yapılamaz, göz kapakları kapanamaz, dudak kenarı düşer ve alın da kırıştırılamaz. En çarpıcı bulgu hastanın yüz felci tarafındaki göz kapağını kapatamaması ve aralık kalmasıdır” dedi.

MİMİK HAREKETLERİNİN TAM YAPILAMAMASI YÜZ FELCİ BELİRTİSİ

MİMİK HAREKETLERİNİN TAM YAPILAMAMASI YÜZ FELCİ BELİRTİSİ
Yüzün mimik hareketlerinin istendiği gibi yapılamaması ve göz kapağının kapatılamaması bulgularının yüz felci tanısı için yeterli olduğunu söyleyen Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Herhangi bir his kaybı yoktur. Bazı hastalarda tat duyusunda azalma, seslere karşı aşırı hassasiyet oluşabilir.

YÜZ FELCİ KORNEAYA DA ZARAR VERİYOR

YÜZ FELCİ KORNEAYA DA ZARAR VERİYOR
Göz kapatamamaya bağlı olarak gözün kornea tabakası zarar görebilir. Bu nedenle hastalık düzelinceye kadar hastanın aralık kalan gözünü geceleri yatmadan önce bandajla kapatması önerilir. 4-6 hafta içinde çoğu zaman tamamen düzelen bu hastalara kortizon tedavisi uygulanmalı” açıklamasında bulundu.

SAKIZ ÇİĞNEMEK TEDAVİYİ OLUMLUETKİLEMİYOR

SAKIZ ÇİĞNEMEK TEDAVİYİ OLUMLUETKİLEMİYOR
Bilinenin aksine sakız çiğnemenin tedaviye olumlu bir etkisinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, sözlerine şöyle devam etti:

SOKAĞA ÇIKARKEN ATKI VE ŞAPKA TAKILMALI

SOKAĞA ÇIKARKEN ATKI VE ŞAPKA TAKILMALI
“Yüz felcinin oluşumunu önlemek için özellikle kış aylarında dışarı çıkarken atkı veya şapka takılması, rüzgâra maruz kalmamak için otomobil kullananların camlarını açmaması çok önemli”
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yüz felci felç

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