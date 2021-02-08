Yüz şekline göre saç modeli nasıl olmalı? Yüzünüz uzunsa katlı kesimler, yüzünüz yuvarlaksa...

Saça şekil verirken yüz hatlarını değerlendirmek önemlidir. Yuvarlak yüzlü kişiler ön tarafı katlı, küt kesimleri tercih edebilirler. Uzun yüzlerde dalgalı uzun saçlar veya kat kesimler idealdir. Üçgen yüzlerde durum biraz daha farklıdır. Geniş bir alın söz konusu ise perçem bırakmak alnı biraz daha küçülterek, yüze hoş bir hava katacaktır. Katlı veya küt kesimlerle yüz, ideal bir görünüme kavuşabilir. Oval bir yüze sahip olan kişiler ise diledikleri saç modelini kullanma özgürlüğüne sahiptirler.
Yüz şeklinize uyan birçok saç modeli olacağından nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Yüz şekliniz için harika bir saç kesimi bulmanın temel kuralı, en iyi özelliklerinizi vurgulamaktır.
Kalp şeklinde yüz: Gözlerinize ve elmacık kemiklerinize vurgu yapmak için hacimli saç kesimiyle dikkat çekebilirsiniz.
Uzun yüz: Saçınız ne kadar uzunsa, yüzünüz o kadar uzun görünecektir. Daha kısa stiller veya bol hacimli olanlar genellikle en iyisidir. Kaküller de harika durabilir. Uzun yüzlerde dalgalı uzun saçlar veya kat kesimler idealdir.
Oval Yüz: Hemen hemen her saç modeli bu şekli güzelleştirir. Sizinki daha uzunsa, uzun yüzler için bazı önerileri uygulayın. Saç dokunuz için iyi bir stil bulmak muhtemelen daha önemlidir.
Yuvarlak Yüz: Çenenizin altındaki saç kesimleri iyi olabilir. Kıvırcık veya dalgalı saçınız varsa çok kısaltmak yanak bölgesine daha fazla genişlik katabilir. Ancak üstte hacim katan kısa stiller yüzünüzü uzatabilir.
Kare Yüz: Güçlü, köşeli bir çene ile oynamak isteyebilirsiniz. Bukleler veya dalgalı uçlar sizin için harika olabilir.
Saç stilleri ve yüz şekilleri hakkında okuduğunuz yazıları görünce, kurallara boğulmuş hissedebilirsiniz. Bunlar saç kesimlerini gururlandırmak için kurallar olsa da, gerçekten sadece önerilerdir. Muhteşem görünmenin sırrı gerçekten kişinin tavrında yatıyor. Yapmak isteyeceğiniz son şey, kendinizi kendinizden farklı hissetmenize neden olacak bir saç kesimi yapmaktır. Yüz şeklinizin "kurallarına" uymayan bir saç kesimi istiyorsanız, o zaman kesinlikle o saçı yaptırmalısınız.
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