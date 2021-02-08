Yüz şekline göre saç modeli nasıl olmalı? Yüzünüz uzunsa katlı kesimler, yüzünüz yuvarlaksa...

Saça şekil verirken yüz hatlarını değerlendirmek önemlidir. Yuvarlak yüzlü kişiler ön tarafı katlı, küt kesimleri tercih edebilirler. Uzun yüzlerde dalgalı uzun saçlar veya kat kesimler idealdir. Üçgen yüzlerde durum biraz daha farklıdır. Geniş bir alın söz konusu ise perçem bırakmak alnı biraz daha küçülterek, yüze hoş bir hava katacaktır. Katlı veya küt kesimlerle yüz, ideal bir görünüme kavuşabilir. Oval bir yüze sahip olan kişiler ise diledikleri saç modelini kullanma özgürlüğüne sahiptirler.

YÜZ ŞEKLİNİZE GÖRE SAÇLARINIZ NASIL OLMALI?

Yüz şeklinize uyan birçok saç modeli olacağından nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Yüz şekliniz için harika bir saç kesimi bulmanın temel kuralı, en iyi özelliklerinizi vurgulamaktır.

Kalp şeklinde yüz: Gözlerinize ve elmacık kemiklerinize vurgu yapmak için hacimli saç kesimiyle dikkat çekebilirsiniz.

Uzun yüz: Saçınız ne kadar uzunsa, yüzünüz o kadar uzun görünecektir. Daha kısa stiller veya bol hacimli olanlar genellikle en iyisidir. Kaküller de harika durabilir. Uzun yüzlerde dalgalı uzun saçlar veya kat kesimler idealdir.