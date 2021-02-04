Saatlerce uğraşmaya gerek yok... 3 dakikada örgü topuz bakın nasıl yapılıyor!

Saçınızı uzun olduğunda şekillendirmenin pek çok yolu var; kabarık ve kolay örgü, kolay topuz modelleri gibi saç modeli seçenekleri sonsuzdur. Sizin için denediğimiz bu örgü topuz özellikle 'yeni başlayanlar için mükemmel.'

2 siyah lastik toka

2 tel toka

NASIL YAPILIR?

Saçlarınızı iki yandan örün.

Örgülerinizi parmaklarınızla açarak toplandığında daha hacimli görünmesini sağlayın.

Kafanızın arkasından saçınızın ikiye ayrıldığının görünmemesi için parmaklarınızla tarama hareketi yapın.

Sağ taraftaki örgünüzün (düğümden sonra sola geçen) ucundaki lastiği çıkarın ve toparlayarak düğümün altından içeri sokun, ucunu tel tokayla tutturarak saklayın.

Sol taraftakiyle de aynı işlemi yapın, bu örgüyü ise üst tarafa doğru saklayın. Gerçekten de 3 dakikanızı almadı mı?



