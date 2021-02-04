KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Saatlerce uğraşmaya gerek yok... 3 dakikada örgü topuz bakın nasıl yapılıyor!

Saatlerce uğraşmaya gerek yok... 3 dakikada örgü topuz bakın nasıl yapılıyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.02.2021 09:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örgülü topuz saçlar her zaman favorimiz çünkü hiçbir zaman modası geçmiyor. Yapması da göz açıp kapayıncaya kadar kolay!

Saçınızı uzun olduğunda şekillendirmenin pek çok yolu var; kabarık ve kolay örgü, kolay topuz modelleri gibi saç modeli seçenekleri sonsuzdur. Sizin için denediğimiz bu örgü topuz özellikle 'yeni başlayanlar için mükemmel.'

2 siyah lastik toka
2 tel toka

NASIL YAPILIR?

Saçlarınızı iki yandan örün.

Örgülerinizi parmaklarınızla açarak toplandığında daha hacimli görünmesini sağlayın.

Kafanızın arkasından saçınızın ikiye ayrıldığının görünmemesi için parmaklarınızla tarama hareketi yapın.

Sağ taraftaki örgünüzün (düğümden sonra sola geçen) ucundaki lastiği çıkarın ve toparlayarak düğümün altından içeri sokun, ucunu tel tokayla tutturarak saklayın.

Sol taraftakiyle de aynı işlemi yapın, bu örgüyü ise üst tarafa doğru saklayın. Gerçekten de 3 dakikanızı almadı mı?

Kızınız için en güzel örgülü saç modelleriKızınız için en güzel örgülü saç modelleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Göz altı kapatıcısı uygulamanın 5 püf noktası Göz altı kapatıcısı uygulamanın 5 püf noktası
Boya lekesi nasıl çıkar? Boya lekesi çıkartma yöntemleriBoya lekesi nasıl çıkar? Boya lekesi çıkartma yöntemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sıkmak çözüm değil! Doğal yöntemle tanışın

Sıkmak çözüm değil! Doğal yöntemle tanışın

Yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapılması...

Yumurtlamadan önceki üç gün içinde seks yapılması...

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Diğer Haberler

Birçok Hollywood ünlüsünün sırrı: Kırışıksız yüz ve dekolteleri için...

Birçok Hollywood ünlüsünün sırrı! Dekolte bölgeleri için...

Akneli cilde makyaj yapmanın püf noktaları! Aknelerde kızarıklık varsa...

Akneli cilde makyaj yapmanın püf noktaları! Aknelerde kızarıklık varsa...

Profesyonel makyaj sanatçısı olmanıza gerek yok! Göz altı kapatıcısı uygulamanın 5 püf noktası

Göz altı kapatıcısı uygulamanın 5 püf noktası

Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...

Kusursuz makyajın sırrı ürün değil, fırça! Doğru makyaj fırçasını seçmenin püf noktası ise...

Birçok kişi yanlış yapıyor... Kusursuz fondöten sürmenin ilk adımı buymuş! Test etmek için en iyi yer...

Birçok kişi yanlış yapıyor! En iyi sonucu veren yer...

Para dökmenize gerek yok! Çatlak izlerine karşı en etkili çözüm: Hint yağını iki ay boyunca...

En etkili çözüm: Hint yağı ve...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.