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'Yüzde 30' açıklaması gündem yaratmıştı! Mustafa Destici'den BBP'nin oy oranıyla ilgili yeni açıklama

23.03.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici çok konuşulan 'Yüzde 30'luk oy potansiyelimiz var' sözlerine açıklık getirdi. Katıldığı canlı yayında elindeki anket sonuçlarını gösteren Destici, anket şirketlerinin yaptığı çalışmalar sonucu bu rakamın ortaya çıktığını belirterek "Biz bu oyu alacağız demiyoruz. Hedefimiz var ama gerçekçi de olmak lazım" diye konuştu. Destici, 14 Mayıs'taki hedefledikleri oy oranını da açıkladı.

'Yüzde 30' açıklaması gündem yaratmıştı! Mustafa Destici'den BBP'nin oy oranıyla ilgili yeni açıklama

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere iki aydan az bir süre kala siyaset kulisleri hareketlendi. Partiler ve adaylar çalışmalarına hız verirken, anket sonuçları da gündeme gelmeye devam ediyor. İttifak ve liste mesaisi için zaman daralırken katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin oy oranıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Destici, daha önce kullandığı 'Yüzde 30'luk oy potansiyelimiz var' ifadelerine açıklık getirirken, partisinin oy hedefini de açıkladı.

NTV'de soruları yanıtlayan Mustafa Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;:

-"Şu an partimizde aday adaylık başvuruları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pazar gününden itibaren il il seçim çevresi listelerimizi hazırlayacağız.

-Büyük Birlik Partisi, 81 ilde seçime girmek için bütün hazırlıklarını sürdürüyor.

- BBP'NİN OY HEDEFİ NE?

  • İki tane anket yaptık. Elimizdeki ankette hangi partinin ne kadar oy potansiyelleri var. Kararsızlar dağıtıldığında BBP'de bu oran yüzde 39.7 çıkmış hatta. Ben bunu kararsızlar dağıtılmadan 33 olarak söyledim. Bu şu demektir, tüm uygun koşullar oluşursa BBP'nin alacağı maksimum oyu 39-40. Bunu da ben söylemiyorum. Bir anket firmasının bize özel yaptığı çalışmanın sonucu. Biz bu oyu alacağız demiyoruz. Hedefimiz var ama gerçekçi de olmak lazım. Ben oyumuzun yüzde 4-5 olduğunu da söyledim. Hedefimiz bu.

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  • İkinci bir sonuç daha var elimde. geçmişte bir kerede olsa partimizie oy verenlerin oranı yüzde 9.6. Bu seçmenin yüzde 25'i de her şartta bugün BBP'ye oy veririm diyor.

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