'Yüzde 30' açıklaması gündem yaratmıştı! Mustafa Destici'den BBP'nin oy oranıyla ilgili yeni açıklama

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere iki aydan az bir süre kala siyaset kulisleri hareketlendi. Partiler ve adaylar çalışmalarına hız verirken, anket sonuçları da gündeme gelmeye devam ediyor. İttifak ve liste mesaisi için zaman daralırken katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin oy oranıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Destici, daha önce kullandığı 'Yüzde 30'luk oy potansiyelimiz var' ifadelerine açıklık getirirken, partisinin oy hedefini de açıkladı.
NTV'de soruları yanıtlayan Mustafa Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;:
-"Şu an partimizde aday adaylık başvuruları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pazar gününden itibaren il il seçim çevresi listelerimizi hazırlayacağız.
-Büyük Birlik Partisi, 81 ilde seçime girmek için bütün hazırlıklarını sürdürüyor.
-Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz.
-Kemal Kılıçdaroğlu şu anda ne denirse evet diyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nu uygun bir aday olarak görüyor."
-Türkiye'de siyaset öyle bir hale geldi ki herkes açık arıyor. Bir fotoğraf karesi üzerinden itibarsızlaştırma çalışması yürütüyorlar.