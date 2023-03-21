Şanlıurfa'dan paylaştığı o kare tepki toplamıştı! Destici'nin yeni paylaşımı dikkat çekti: Peki onlar bir şey yaptı mı?

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP'nin genel başkanı Mustafa Destici'nin hem deprem hem de selden etkilenen Şanlıurfa ziyaretinde bir çocuğun başını okşadığı fotoğraf sosyal medyada gündem yarattı. Destici, gelen tepkilerin ardından yaptığı yeni paylaşımda dikkat çeken mesajlar verdi.

SEL FELAKETİNİN VURDUĞU BÖLGEYE GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyareti sırasında Destici, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etmişti.

BBP lideri, ziyaretinden bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşımda Destici şu ifadeleri kaydetti:

"Şanlıurfa’da, sel ve su baskınları sonucu kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremeyiz. Lâkin, devletimiz her yerde diğer bütün olumsuzlukları giderecek ve vatandaşlarımızın kayıplarını telafi edecektir. Yüce Allah (cc) Devletimizin ve Milletimizin yar ve yardımcısı olsun."



Destici, ekiplerle beraber Şanlıurfa sokaklarını kaplayan çamuru çekpasla temizlediği anları da paylaştı.

TEPKİ TOPLAYAN O KARE

Destici'nin paylaştığı karelerden birinde yanındaki küçük çocuğun başını okşadığı görülüyordu.

Destici ve ekibinin ayağında yağmur çizmeleri varken çocuğun terlikle gezmesi tepki doğurdu.

"AFETLER KADAR BU UTANMAZLIKLA DA MÜCADELE EDİYORUZ"

Sosyal medyada tepkiler sürerken Destici'den yeni bir paylaşım geldi. Destici, tepkilere yanıt niteliğindeki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Peki, her şeyi istismar etmeyi hayat tarzları haline getirenler bir şey yaptılar mı? Hayır. Yaptıklarından, söylediklerinden utandılar mı? Hayır. Afetler kadar bu utanmazlıkla da mücadele ediyoruz. Doğru da milletimiz de bizimle. Allah’ın inayetiyle tümüne karşı galip geleceğiz."



