Yüzdeki gözeneklerden doğal yolla kurtulmak çok kolaymış! Gül, maden suyu, yaş maya...

Özellikle kadınların en büyük cilt problemlerinden biri olan geniş gözeneklerin oluşma sebepleri arasında cilt bakımına önem vermeme, yaş ilerledikçe esnekliğini kaybetmiş bir cilt, sigara kullanımı, güneş kremi kullanmama gibi faktörler ilk sıralarda yerini alıyor. Yağlı cilt tipine sahip kişilerde diğer cilt tiplerine oranla daha fazla karşılaşılan gözenek problemi için kozmetik markalarının çoğu alkol ve çeşitli kimyasallar içeren ürünler sunuyor. Ayrıca oldukça pahalı olan bu ürünlerle kalıcı bir sonuç elde etmek de kesin değil. Tüm kimyasallardan uzak kalmayı tercih ederek tamamen doğal yöntemlerle gözeneklerinizden kurtulmaya hazır mısınız?
YUMURTA AKI MASKESİ
En sık kullanılan doğal yöntemler arasında ilk sırayı yumurta akı alır. Yumurta akı bu özelliği sayesinde birçok ünlü markanın gözenek maskelerine de ilham kaynağı olmuş durumda. Tek yapmanız gereken; yumurta akını köpük kıvamına gelene kadar hızlıca karıştırarak gözeneklerin bol olduğu bölgelere uygulamalısınız. Yumurta akı kuruduktan ve cildiniz bir miktar gerildikten sonra yüzünüzü yıkayın ve durulayın. Bu maskeyi cilt kuruluğuna sebep olmaması için haftada en fazla 2 kez yapmanızı öneririz.
MADEN SUYU
Maden suyu içerdiği mineraller sayesinde vücudunuzu içten beslediği kadar dıştan da harikalar yaratabiliyor. Maden suyunu, yüzünüzü temizledikten sonra tonik olarak kullanmak gözenekleri küçültmede oldukça fayda sağlayacaktır. İçeriğindeki silisyumdan kaynaklı gözenek küçültme özelliği bulunan maden suyunu ayrıca buz kalıplarında dondurabilir ve sabah uyandığınızda yüzünüzde gezdirebilirsiniz. Soğuğun da şok etkisiyle birlikte daha sıkı bir cilde sahip olacaksınız.
YAŞ MAYA MASKESİ
Maya yüzyıllardır güzellik için kullanılan bir ürün. Mayanın içindeki yaşayan bakteriler sayesinde maya maskesiyle cilt lekelerinden ve sivilcelerden kurtulabilir, daha aydınlık bir cilde sahip olabilir ve geniş gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz. Yapılışı ise oldukça basit! Bir küçük paket yaş mayayı krem kıvamına gelene kadar süt ekleyerek karıştırın ve tüm yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 20 dakika mayanın kuruması ve maskenin etkisini göstermesi için yeterli olacaktır. 20 dakikanın sonunda yüzünüzü nazikçe yıkayın. Bu maskeyi de haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.
GÜL SUYU
Doğanın sunduğu bir diğer mucize olan gül suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Gül suyu düzenli kullanıldığında gözenekleri sıkılaştırmakla kalmaz, aynı zamanda cilt yenileyici, aydınlatıcı, nemlendirici ve tazeleyici olmak gibi muhteşem özelliklere sahiptir. Gül suyu seçerken dikkat etmeniz gereken; işe yaraması için gül suyunun orijinal olmasıdır. Gerçek gül yapraklarından, damıtma yöntemi ile yapıldığından emin olmalısınız.
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