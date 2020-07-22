Yüzdeki gözeneklerden doğal yolla kurtulmak çok kolaymış! Gül, maden suyu, yaş maya...

Özellikle kadınların en büyük cilt problemlerinden biri olan geniş gözeneklerin oluşma sebepleri arasında cilt bakımına önem vermeme, yaş ilerledikçe esnekliğini kaybetmiş bir cilt, sigara kullanımı, güneş kremi kullanmama gibi faktörler ilk sıralarda yerini alıyor. Yağlı cilt tipine sahip kişilerde diğer cilt tiplerine oranla daha fazla karşılaşılan gözenek problemi için kozmetik markalarının çoğu alkol ve çeşitli kimyasallar içeren ürünler sunuyor. Ayrıca oldukça pahalı olan bu ürünlerle kalıcı bir sonuç elde etmek de kesin değil. Tüm kimyasallardan uzak kalmayı tercih ederek tamamen doğal yöntemlerle gözeneklerinizden kurtulmaya hazır mısınız?

YUMURTA AKI MASKESİ

En sık kullanılan doğal yöntemler arasında ilk sırayı yumurta akı alır. Yumurta akı bu özelliği sayesinde birçok ünlü markanın gözenek maskelerine de ilham kaynağı olmuş durumda. Tek yapmanız gereken; yumurta akını köpük kıvamına gelene kadar hızlıca karıştırarak gözeneklerin bol olduğu bölgelere uygulamalısınız. Yumurta akı kuruduktan ve cildiniz bir miktar gerildikten sonra yüzünüzü yıkayın ve durulayın. Bu maskeyi cilt kuruluğuna sebep olmaması için haftada en fazla 2 kez yapmanızı öneririz.