Yüzdeki Sivilce İzleri, Lekeleri Nasıl Geçer?

Kırmızı veya siyah nokta biçiminde ya da deri altında oluşan bir kist olarak belirebilen sivilceler çoğunlukla ergenlik dönemlerinde ortaya çıksalar da bazı faktörler yüzünden ilerleyen yaşlarda da görülebilirler. Bilinçsiz müdahale ya da tedaviden kaçınmak gibi durumlardan ötürü ciltte kalıcı izlere sebep olabilen sivilceler, zamanında ve doğru müdahale ile kolayca yok edilebilirler. Cilt gözeneklerinde yer alan sebum isimli yağ bezlerinin oluşturduğu madde cildin korunmasına yardımcı olur ve cilde kayganlık verir. Ölü hücrelerin ve yağların ciltteki gözenekleri tıkaması halinde sebum dışarı atılamadığı için sivilceler ortaya çıkmaya başlar. Bunun dışında sivilce oluşumuna hız veren diğer faktörler arasında hormonlar, aşırı yağ üretimi, kullanılan ilaçlar, beslenme alışkanlıkları gibi durumlar da bulunuyor. SİVİLCE İZLERİNE NE İYİ GELİR? Sivilce izlerinden kurtulmak için pek çok alternatif yöntem mevcut. Burada dikkatli olunması gereken nokta cildin alerjik reaksiyon göstermeyeceği bir tedavi yönteminin seçilmesi ve cilde zarar vermeden bu tedavi yönteminin uygulanması. Sivilcelerin hızlı bir şekilde yok olması için aşırı dozda uygulama yapılması halinde cilde daha büyük zararlar verilebilir. Her cildin kendine has bir yapısı olduğu için 1 haftada sivilce izlerinden kurtulmak herkes için mümkün olmayabilir ama cilt tipine uygun bakımın tercih edilmesi ve doğru bir şekilde uygulanmasıyla süreç hızlandırılabilir. Ciltte kalan sivilce izlerinin yanı sıra sıkılan sivilce yarası nasıl geçer sorununun çözümü için de aşağıdaki listeden faydalanılabilir.

1. İlaçlar

Sivilce izlerinin tedavisiyle alakalı hem reçeteli hem de reçetesiz birçok ilaç bulunur. Yalnız her ilacın herkes üzerinde aynı etkiye sahip olmadığının bilinmesi gerekiyor. Birinde yüzde yüz başarı sağlayan bir sivilce ilacı, başka birinin sivilcelerini yok etmek yerine daha da yayılmalarına sebep olabilir. Bu yüzden tavsiyeyle ilaç kullanırken dikkatli olunmasında yarar var. 2. Yoğurt

Sivilceler yüzünden oluşan tahrişi ortadan kaldırarak sivilce izlerinin yok olmasına katkı sağlayan yoğurt, hem doğal hem de ucuz bir besin maddesi olması sebebiyle sivilceyle mücadelede en çok tercih edilen doğal kaynaklardan biridir. Bir miktar yoğurdu, yüzünüze yayacak şekilde sürün ve bu şekilde 15 dakika bekleyin. Bu uygulamanın etkisini artırmak istiyorsanız yoğurdun içine beş damla taze sıkılmış limonun suyu ve bir tatlı kaşığı ezilerek toz haline getirilmiş yulaf ezmesi dahil edebilirsiniz. Lekelerin azaldığını, sivilcelerin iyileştiğini gördüğünüz güne kadar bu maskeyi uygulamanız tavsiye edilir.

3. Elma sirkesi

Asidik bir etkiye sahip olan elma sirkesinin de cildin rengini açma ve sivilce lekelerini yok etme konusunda etkili bir silah olduğu söylenebilir. Kolajen üretimini de destekleyen elma sirkesi, hücrelerin onarılmasına ve sağlıklı hücre oluşumunun desteklenmesine katkı sağlar. Bir kap içerisinde eşit seviyelerdeki su ve elma sirkesini karıştırın. Daha sonra bu karışıma pamuk batırın ve sivilce lekelerinizin olduğu bölgelere pamuğu sürün. Beş dakika boyunca bekledikten sonra yüzünüzü su ile yıkayabilirsiniz. Bu karışımı her gün uygulayarak orta vadede sonuca ulaşabilirsiniz. Alternatif bir teknik olarak iki yemek kaşığı elma sirkesiyle yarım bardak su ve iki yemek kaşığı balı bir kap içinde karıştırın. Yine pamuk yardımıyla sorunlu bölgelere uygulayın ve 15 dakika bekleyip suyla yüzünüzü yıkayın. 4. Limon

Sivilce izleri için doğal yöntemlerden biri de sivilcelerin üzerine limon suyu sürmektir. C vitamini bakımından zengin bir kaynak olan limon, sivilceleri kurutur. Taze sıkılmış limon suyuna bir parça pamuğu batırın ve her gece yatmadan evvel yüzünüzdeki sivilceli bölgelere sürün. Eğer isterseniz bir çay kaşığı tarçınla bir çorba kaşığı limon suyunu karıştırıp da sivilce izleri için etkili bir karışım elde edebilirsiniz. Karışımı uyguladıktan sonra uyuyabilirsiniz, sabah yüzünüzü yıkamanız yeterli olacaktır. Lmon gibi asidik meyvelerin vücutta bir reaksiyona sebep olma ihtimalinden dolayı hassas bir cilde sahip olanların bu yöntemi uygulamaktan kaçınması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

5. Hindistan cevizi yağı

Yağ asitleri ve E vitamini bakımından zengin içeriğiyle nemlendirici etki gösteren hindistan cevizi yağı, bu özelliği sayesinde sivilce izlerinin yok edilmesinde ve cildin onarılmasında fayda sağlar. Bir miktar hindistan cevizi yağını cezvede ısıtın ve direkt olarak sivilceli bölgelere sürün. Sivilce lekesinin olduğu bölgelere on dakika boyunca masaj uygulayın ve yağ yüzünüzde bir saat bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Alternatif bir yöntem olarak bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağına birkaç damla lavanta ekleyin. Sivilce izlerinin olduğu bölgeye birkaç dakika boyunca bu karışımı uygulayın ve yarım saat sonra yüzünüzü yıkayın. 6. Patates

Nişasta açısından zengin olan patates, ciltteki sivilce lekelerini yok etmede önemli bir yardımcıdır. Büyük bir patatesi rendeleyin ve tülbentin içinde iyice sıkıp sıvısını çıkartın. Çıkan sıvıyı yüzünüzdeki sivilce lekelerinin üzerine uygulayın ve yirmi dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın. Ya da kalın dilimler halinde kestiğiniz patatesin dilimlerini bir dakika boyunca cildinize sürün ve 15-20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın. İki yöntemden herhangi birini günde 2-3 defa uygulayın.

7. Buhar banyosu

Kırmızı sivilce lekelerinden kurtulmak için buhar banyosu oldukça faydalıdır. Gözeneklerin açılmasına ve cildin ferahlamasına katkı sağlayan buhar banyosunu evde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Bir kabı kaynar su ile doldurmanız ve başınız ile su arasına başka hava girmemesi için bu bölgeyi bir havlu ya da battaniye yardımıyla kapatmanız yeterli. Daha sonra bu alanda buharın yüzünüze doğrudan gelmesini sağlayın ve bunu on dakika boyunca sürdürün. 8. Aloe vera

Bakteri ve iltihap önleyici etkisi bulunan aloe vera, sivilce yüzünden hasar gören bölgenin onarılmasına destek olur ve sağlıklı bir cilde sahip olmayı sağlar. Bir aloe vera yaprağını ortadan ikiye bölün, içindeki jeli çıkarın. Çıkardığınız jeli yüzünüzdeki sivilce lekelerine dairesel hareketlerle masaj yaparak sürün. Daha sonra yarım saat bekleyin ve yüzünüzü yıkayın. Bu yöntem her gün 2-3 defa uygulanabilir. Alternatif bir teknik olarak, taze çıkarılmış bir yemek kaşığı aloe vera jeline 3 damla çay çiçeği yağı karıştırın. Karışımı sorunlu bölgelere sürün ve 15 dakika bekleyip yüzünüzü yıkayın. Bu yöntemi de her gün bir defa uygulayabilirsiniz.

9. Kabartma tozu

Kabartma tozu kullanılarak sivilce izleri için maske hazırlanabilir. Ciltteki fazla yağlardan ve ölü hücrelerden kurtulmayı destekleyen kabartma tozundan bir çay kaşığı alın ve biraz limon suyuyla karıştırıp macun kıvamına getirin. Bu karışımı sürmeden önce yüzünüzü yıkayın ve yüzünü kurulamadan nemli bir halde bırakın. Daha sonra macunu sivilcelerin etkilendiği bölgeye sürün, birkaç dakika sonra macun kuruyunca yüzünüzü ılık suyla durulayın. Bu maskeyi her gün uygulayabilirsiniz ama yüzünüzde uzun süre kalmamasına özen gösterin, aksi halde tahrişe sebep olabilir. 10. Lavanta kürü

Yaklaşık 4-5 grama karşılık gelen bir tutam lavantayı bir buçuk su bardağı suyun içine ilave edin. Bu karışımı 15 dakika süresince kısık ateşte demlenmeye bırakın. Karışım fokur fokur kaynamasın ve demlenme süreci 15 dakikayı aşmasın. Süre dolduktan sonra lavantaları süzün ve kalan sıvıyı için. Sivilce lekeleri için kesin çözüm sağlayacak yöntemlerden biri olan lavanta kürünü her akşam yemeklerden iki saat sonra bir çay bardağı olarak tüketebilirsiniz. Düzenli olarak tüketmeniz halinde sivilce izlerinden kurtulup sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. 15 gün boyunca düzenli olarak uyguladıktan sonra uygulamayı haftada 3-4 güne düşürebilirsiniz.