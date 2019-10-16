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Yüzlerce balon balığı ağa takıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

'AKDENİZ EKOSİSTEMİ İÇİN FELAKET' Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Yüzlerce balon balığı ağa takıldı (2)

'AKDENİZ EKOSİSTEMİ İÇİN FELAKET'
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının sayısının artışına dikkati çekerek, “Akdeniz ekosistemi içinde baktığımızda bu bir felaket. Çünkü ne varsa tüketiyorlar" dedi.
Balık avlanma yasağının kalkmasıyla balıkçıların mavi sulardaki avlanma çabası devam ediyor. Ancak son zamanlarda balıkçıların ağlarına takılan istilacı bir tür olan balon balığının sayısının artışı dikkati çekiyor. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen balon balığı, profesyonel avcıların yanı sıra amatör olta balıkçılarının da kabusu haline geldi.
AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz Körfezi'nde bugüne kadar balon balığının 7 türünü keşfettiklerini, bunlardan 2'sinin son dönemde çoğaldığını vurguladı. Özellikle kayalık bölgelerdeki kumluk alanlarda bu iki türün çokça görülmeye başlandığını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, “Akdeniz ekosisteminde bu kadar hızlı çoğalması şaşırtıcı. Doğal yaşam alanlarına göre burada daha hızlı çoğalmasının nedeni, besinin bölgede çok olması. Aynı piranalar şeklinde ve onlar gibi sürü halinde geziyorlar. Balıkçıların ağlarına takılanlar da muhtemelen bu sürü halinde gezenler. Akdeniz ekosistemi içinde baktığımızda bu bir felaket. Çünkü ne varsa tüketiyorlar" diye konuştu
'OLTADAN ÇIKARIRKEN DİKKATLİ OLUN'
Bu balığı herhangi bir engelleme yönteminin bugüne kadar bulunmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu balığı ekonomiye nasıl kazandırırız onu araştırmamız lazım. Bazı kişiler bunu yiyor ama özellikle tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Üreme döneminde vücudunda barındırdığı toksin ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor. Denize girenlere zararı yok ancak bazen hedef şaşırmaları olabilir. Korkmaya gerek yok. Özellikle balıkçıların dikkatli olması lazım. Balıkçılar oltalarına takılan bireyleri iğnelerden çıkarırken çok dikkatli olmalı. Oltayı çıkarken parmakları koparabilir" uyarısında bulundu.
Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
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