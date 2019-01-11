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Yüzlerce kadına tecavüzle suçlanan Brezilyalı 'medyum' Faria mahkemeye çıkacak

BBC BBC
11.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

Brezilya'da ruhani yetenekleriyle şifa dağıttığını söyleyen dünyaca ünlü medyum Joao Teixeira de Faria, aralarında kızının da bulunduğu 200'den fazla kadının şikayeti üzerine tecavüz ve taciz suçlamasıyla yargılanacak.

İçine 30 doktorun ruhunun ve başka varlıklarının girdiğini ve hastalarını kendisinin değil bunların iyileştirdiğini söyleyen "Tanrı'nın Eli" lakaplı Faria, 2013'te Oprah Winfrey'nin programına çıktıktan sonra uluslararası üne kavuşmuş, pop yıldızları hatta Brezilya cumhurbaşkanlarını 'tedavi etmişti'.

40 yıldan uzun bir süredir medyumluk yapan Faria, kanser dahil her türlü hastalığı tedavi ettiğini iddia ediyor.

17 Aralık'ta gözaltına alınan Faria'nın "kliniğinin" bulunduğu Abadiana'daki bir mahkeme, dört kadın adına yapılan dava başvurusunu kabul etti. Savcılar, Faria'nın bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğini söylüyor.

"TECAVÜZE UĞRADIM AMA KAÇMADIM"

Dünya genelinde binlerce müridi bulunan Faria hakkındaki ilk suçlama, Hollandalı korograf Zahira Maus tarafından yapılmıştı. TV Globo'nun programında konuşan Maus, Faria'nın kendisine tecavüz ettiğini söylemişti.

Maus, kliniğin banyosunda Faria'nın kendisini ilişkiye zorladığını ancak tecavüze uğramasına rağmen kaçmaya çalışmadığını, zira bunu o zaman "büyük bir ayrıcalık" olarak gördüğünü anlattı.

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Zahira Maus programda gözyaşları içinde, 2014'te Faria'ya daha önce yaşadığı cinsel tacizlerin travmasından kurtulmak için gittiğini belirterek, "Dört yıl boyunca bundan kimseye bahsetmedim. Çünkü kötü ruhları üzerime çekmek istemiyordum" dedi.

TV Globo daha sonra Abadiana'da üç ay boyunca Faria'nın kendilerine tecavüz ettiğini söyleyen 12 kadınla daha konuştu.

Programda adlarını vermeyen Brezilyalı kadınlar, depresyondan kurtulmak için gittikleri Faria'nın kendilerine 'arındırıcı enerjisini geçirirken" saldırıya uğradıklarını söyledi.

Programın ardından 200'den fazla kadın, savcılıkta oluşturulan özel birime şikayette bulundu.

Tıp doktoru olmayan Faria, daha önce ruhsatsız klinik işletmek suçundan hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.

Eski Brezilya Cumhurbaşkanları Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff ve Michel Temer de Faria'nın seanslarına katılmıştı.

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