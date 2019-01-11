Yüzlerce kadına tecavüzle suçlanan Brezilyalı 'medyum' Faria mahkemeye çıkacak

İçine 30 doktorun ruhunun ve başka varlıklarının girdiğini ve hastalarını kendisinin değil bunların iyileştirdiğini söyleyen "Tanrı'nın Eli" lakaplı Faria, 2013'te Oprah Winfrey'nin programına çıktıktan sonra uluslararası üne kavuşmuş, pop yıldızları hatta Brezilya cumhurbaşkanlarını 'tedavi etmişti'.

40 yıldan uzun bir süredir medyumluk yapan Faria, kanser dahil her türlü hastalığı tedavi ettiğini iddia ediyor.

17 Aralık'ta gözaltına alınan Faria'nın "kliniğinin" bulunduğu Abadiana'daki bir mahkeme, dört kadın adına yapılan dava başvurusunu kabul etti. Savcılar, Faria'nın bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğini söylüyor.

"TECAVÜZE UĞRADIM AMA KAÇMADIM"

Dünya genelinde binlerce müridi bulunan Faria hakkındaki ilk suçlama, Hollandalı korograf Zahira Maus tarafından yapılmıştı. TV Globo'nun programında konuşan Maus, Faria'nın kendisine tecavüz ettiğini söylemişti.

Maus, kliniğin banyosunda Faria'nın kendisini ilişkiye zorladığını ancak tecavüze uğramasına rağmen kaçmaya çalışmadığını, zira bunu o zaman "büyük bir ayrıcalık" olarak gördüğünü anlattı.