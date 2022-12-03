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Yüzlerce kişi kalp krizi geçirmeden önce aynı hatayı yaptığını belirtti! Kalp krizi riskini dört kat artırıyor

03.12.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi ve kalp hastalıkları nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Sağlıksız koşulların kalp krizi riskini artırdığı biliniyor. Bu konuda yapılan araştırmalara göre yemek düzeniniz kalp krizi riskini dört kat artırıyor. Kalp krizi geçiren yüzlerce kişi krizden önce aynı şeyi yediklerini itiraf ettiler. İşte sağlığınız için çok dikkat etmeniz gereken o risk faktörü...

Yüzlerce kişi kalp krizi geçirmeden önce aynı hatayı yaptığını belirtti! Kalp krizi riskini dört kat artırıyor

Kalp krizi riskini artıran faktörler arasında sigara kullanmanın, kolesterol ve diyabet gibi hastalıklara sahip olmanın, obezitenin yer aldığı biliniyor. Kalp krizi sağlığı oldukça büyük risk altına atarak ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Kalp krizinden kurtulan insanlar kalp krizi geçirmeden önce yaptıkları o büyük hatayı itiraf ettiler.

KALP KRİZİ RİSKİ DÖRT KAT DAHA FAZLA

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Uzmanlar, insanları kış aylarında artan ağır yiyeceklere aşırı düşkünlük göstermeden önce iki kez düşünmeleri konusunda uyardı. Ağır yemeklerin "kalbe yük olduğunu" ve kalp krizi riskinizi artırabileceğini öne sürdüler. Geçmiş araştırmalar, kalp krizi sayısının Noel zamanı civarında artma eğiliminde olduğunu buldu. Geçmişte yapılan bir çalışma, alışılmadık derecede ağır yemekler yiyen kişilerin yemekten sonraki iki saat içinde kalp krizi geçirme ihtimalinin dört kat daha fazla olduğunu buldu.

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Çalışmanın bir parçası olarak, New Orleans'taki doktorlar 1.986 miyokard enfarktüsü hastasına zorlu sınavlardan önce yedikleri yemekleri sordu. Bunlardan 158'i kalp krizinden sonraki 26 saat içinde "ağır bir yemek" yediğini ve 25'i ataktan iki saat önce büyük bir yemek yediğini itiraf etti.

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Kalp krizi, kalbe giden kan akışının aniden engellenmesidir. Bunun nedeni genellikle atardamarlarınızın duvarlarında yağ birikintilerinin birikmesidir. Ağır yemek yemek bu sorunu şiddetlendirebilir.

YAĞLI YEMEKLER KALBE YÜK BİNDİRİYOR

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Doktor Allison Zielinski, "Yağlı yemekler özellikle kalbe yük bindiriyor. Alışılmadık derecede ağır yemekler, daha yüksek kolesterol seviyelerine katkıda bulunmanın yanı sıra, muhtemelen kan akışındaki değişiklikler ve yemekten sonra kalp atış hızı ve kan basıncındaki artışlar nedeniyle kalp krizi riskinizi artırabilir." dedi.

YAĞ VE KARBONHİDRAT ORANI YÜKSEK YİYECEKLERİ SINIRLANDIRIN

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"Kalp hastalığınız varsa, özellikle büyük bir öğünde, bol yiyecekli bir kutlamada veya en sevdiğiniz restoranda yemek yerken, yağ ve karbonhidrat oranı yüksek yiyecekleri sınırlayın."

ŞİŞKİN MİDE DÜZENSİZ KALP RİTMİNE NEDEN OLABİLİYOR

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Ayrıca şişkin bir midenin daha hızlı ve düzensiz kalp ritmine sahip olmanıza neden olabileceğini açıkladı. Aritmi olarak bilinen kalp ritmindeki bu değişiklik, kalp krizi veya kalp yetmezliğine de neden olabilir. Başka bir doktor, yemek yediğinizde vücudunuzun kanı kalbinizden sindirim sisteminize yönlendirdiğini açıkladı.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

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  • Göğüs Ağrısı, baskı veya rahatsızlık hissi
  • Yansıyan ağrı
  • Terleme
  • Halsizlik
  • Nefes darlığı
  • Sersemlik
  • Çarpıntı
  • Sindirim problemleri
  • Bacakların, ayak ve bileklerin şişmesi
  • Hızlı ve düzensiz kalp atışları
  • Öksürük
  • Vücut ağırlığında ani değişim-kilo alma veya verme
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