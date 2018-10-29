Türkiye Motosiklet Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce motosikletli, Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle kortej oluşturdu.
Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti
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Türkiye Motosiklet Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce motosikletli, Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle kortej oluşturdu.
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Motosiklet sürücüleri, Bağdat Caddesi’nde buluştu.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçen motosikletliler Edirnekapı Şehitliği’ne ulaştı.
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29 Ekim motosiklet konvoyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden de konvoy geçişi yaptı. Kortejin geçişi havadan fotoğraflandı.
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