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Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

Yüzlerce motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti.

Türkiye Motosiklet Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce motosikletli, Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle kortej oluşturdu.

Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

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Türkiye Motosiklet Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce motosikletli, Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle kortej oluşturdu.
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Motosiklet sürücüleri, Bağdat Caddesi’nde buluştu.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçen motosikletliler Edirnekapı Şehitliği’ne ulaştı.
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29 Ekim motosiklet konvoyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden de konvoy geçişi yaptı. Kortejin geçişi havadan fotoğraflandı.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Silemezler gönlümüzden, ne sevgini.. ne devrimlerini..
Maşallah size be selam olsun bütün motorculara
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