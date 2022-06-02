Yüzünü Ay'a dönen NASA, giysi işini iki özel şirkete devretti! Yeni nesil uzay kıyafeti geliştirecekler

Yüzünü Ay'a dönen NASA, insanlığı yıllar sonra tekrar Ay'a götürmek istiyor. Ay'a gitmek kadar Ay'a giden astronotların giyecekleri kıyafetler de önemli. Ajansın attığı son adım ise bu açıdan önemli bir anlama sahip.

NASA'NIN YENİ NESİL UZAY KIYAFETLERİ ÖZEL ŞİRKETE EMANET

NASA, özel şirketler Axiom Space ve Collins Aerospace'in yeni nesil uzay kıyafetlerini geliştireceğini duyurdu. İki şirket, geleceğin astronotlarının uzay yürüyüşleri yapmak ve Ay'ın yüzeyine inmek için giyecekleri kıyafetler geliştirecek. Bu yeni uzay giysileri elbette NASA'nın insanları Ay'a göndermeye yönelik Artemis programında kritik bir rol oynayacak.

Ajans, yıllarca kendi giysilerini geliştirmek için çaba gösterdi. Ancak sonunda cesur bir adım atarak işi özel sektöre devretme kararı aldı.

NASA, ilk Artemis astronotlarını 2025 yılına kadar Ay'a indirmeyi hedefliyor.

