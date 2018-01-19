Yüzünüzdeki problemler iç sağlığınızı ele veriyor

Cilt kusurlarınız sağlığınız hakkında ipuçları veriyor

1 / 12 Koyu halkalar ve gözaltı torbaları Göz altındaki koyu lekeler genellikle kalıtsal bir durumdur ve bu konuda hiçbir şey yapılamaz. Ama son zamanlarda ortaya çıkan bir durumsa sebebini hemen bulabilirsiniz. En yaygın problemler arasında sigara, hormonal değişiklikler, alerjiler, aşırı alkol kahve ve tuzlu gıdalardır. Altta yatan nedenden kurtulursanız, uzun vadeli etkiler elde edersiniz. Geçici önlem için ise soğuk kompres ve kapatıcılar işe yarayabilir.

2 / 12 Kırmızı burun Burunlarımızda birçok kan damarı var ve bunların genişlemesi renk değişikliğine neden oluyor. Bunun nedeni sıcaklık değişiklikleri, duygusal stres ve burun akıntısı olarak gösterilebilir. Sebebi ortadan kaldırırsanız kızarıklık geçecektir. Ancak burnunuz her zaman kırmızıysa, kan damarlarınızın durumuna dikkat etmeniz, yaşam tarzınızı gözden geçirmeniz ve belirli bir tanı için doktorunuza danışmanız gerekir.

3 / 12 Sarımsı yüz ve gözler Vücutta çok fazla atık biriktiğinde bu durum yaşanır. Karaciğerleri düzgün çalışmadığı için genellikle 38. haftadan önce doğan bebeklerde görülür. Sarılık, yetişkinlerde alkol bağımlılığı da dahil olmak üzere daha ciddi sorunlar anlamına gelebilir. Karaciğerinizi, safra kesenizi ve pankreasınızı kontrol ettirmelisiniz.

4 / 12 Beklenmedik benlerin veya doğum lekelerinin görünümü Çoğu durumda, endişelenilecek bir şey yoktur, ancak dikkatli olmak daima iyi bir şeydir. Ancak kendinizi şu soruları sorun. Lekeler pürüzlü mü? Rengi düzensiz mi? Bir bezelye tanesinden daha büyük mü? Son bir haftada değişiklik oldu mu? Yanıtlarınızdan biri "evet" ise doktorunuza danışın. Güneşe uzun süre maruz kalmamaya çalışın ve güneş kremi kullanın.

5 / 12 Kelebek döküntüsü Yüzdeki küçük bir kızarıklık, yanlış seçilen kozmetik, alerji, iklim değişikliği veya aşırı şeker tüketimi yüzünden oluşabilir. Problem ortadan kalktığında döküntü kaybolur. Fakat eğer döküntü her iki yanağı da kaplar ve şekildeki bir kelebek görüntüsünü andırırsa, lupus sinyali verebilir. Lupus'un diğer semptomları ateş, eklem ağrısı ve kilo kaybıdır.

6 / 12 Ağız ve burun çevresindeki cilte döküntü Ağız ve burun çevresindeki derideki değişiklikler çeşitli nedenlerin bir sonucu olabilir, ancak çoğunlukla vücutta gerekli olan A, C, E veya B vitamini eksikliği anlamına gelir. Soyulmaya genelde zayıflık, konsantrasyon zayıflığı, katmanlı tırnaklar ve saç dökülmesi eşlik eder. Bi test yaptırıp vücudunuzda neyin eksik olduğunu belirleyin, yediğiniz gıdaları gözden geçirin.

7 / 12 Dudaklar ve ağız çevresindeki yaralar Dudak, ağız ve burun çevrsindeki yaraların herpes (uçuk) virüsünden kaynaklanması muhtemel. Stres, hastalık veya yorgunluk nedeniyle de bu yaralar görülebilir. Bu yaralar kendiğinden de kaybolabilir ancak bunun için özel merhemler de kullanabilirsiniz.

8 / 12 Çatlamış dudaklar Özellikle kışın hepimiz kuru ve çatlamış dudaklardan muzdarip olabiliyoruz. Çatlaklar alerjik reaksiyon veya bir ilacın yan etkisi olarak da görülebilir. Bir çocukluk alışkanlığı olan dudak yalama hala işinize yarayabilir. Ya da dudak nemlendiricileri işinizi görebilir.

9 / 12 Yüzdeki tüylenme Birçok kişi için, yüz tüyleri kalıtsal olabilir. Genç kadınlarda tüy fazlalığı, yumurtalıkların düzgün çalışmadığını gösterebilir. Buna polikistik over sendromu denir ve hamile kalma zorluklarına neden olabilir. Tedavi için bir jinekoloğa görünmeniz gerekir. Buna ek olarak, şeker tüketimini sınırlayabilirsiniz.

10 / 12 Yüzde lekelenme Yanaklarda ve burun köprüsünde koyu simetrik lekeler varsa, bu güneş lekesinin klasik bir işaretidir bu da cilt lekelenmesinin bir türüdür. Kadınlar arasında daha yaygındır ve koyu ciltli insanlar arasında daha hızlı gelişir. Sık güneşe maruz kalmak da büyümesini tetikler. Genç kadınlar genellikle gebelik sırasında, lekenemeler yaşar ve kendiliğinden yok olurlar. Bununla birlikte lazer tedavisi, kimyasal peelingler de işe yarayabilir.

11 / 12 Kaş ve kirpik dökülmesi Kaş ve kirpik dökülmesi kozmetik ürünlerden kaynaklanmıyorsa tiroid bezi sorunlarına işaret edebilir. 50 yaş üstü kişilerde daha yaygın görülür. Diğer belirtiler arasında, halsizlik, kuru cilt ve açıklanamayan kilo alımı gözlenebilir. Bu durumda bir kan testi yaptırmak gerekebilir.