Yüzyılın Beyin Cerrahı Prof. Dr. Yaşargil’e Fahri Doktora tevdi verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ), Milli Mücadele yıllarında elverişsiz şartlarda cephelere koşan hekimlerin azim ve gayretlerinin simgesi olarak kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında, Prof. Dr. Gazi Yaşargil için Fahri Doktora Tevdi Töreni düzenlendi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Garnizon Komutan Vekili Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, kamu kurum müdürleri, rektör yardımcıları, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları katıldı. Program saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve açılış konuşmaları ile başladı.

“Hekimlik mesleği insanı her şeyin üzerinde tutar”

Tören programında konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, “Sağlığın önemi, insanı canlı tutan o olağanüstü sistemin en ufak bir parçasının dengesinin biraz olsun bozulması ile kendisini net hissettirir. Hekimlik mesleği insanı yaşatmayı, acılarını dindirmeyi, hastalıklarını iyileştirmeyi ve insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı hedefler ve insanı her şeyin üzerinde tutar. Hekimler bu uğurda gece, gündüz, bayram tatil demeden büyük bir özveri ile ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeden sunarak insanlığa hizmet etmeyi en büyük görev kabul eder. Tıp Bayramı’nın ortaya çıkışını, 21 yaşından veri yeni tıp eğitimi veren bir Tıphane kurmak için çaba sarf eden, bu amacına 53 yaşında ulaşan Hekimbaşı Mustafa Behçet’e borçludur. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart tarihinde, Tıp Bayramı olarak kabul edilmiştir. Tıp Bayramı ilk kez 1. Dünya Savaşı sonunda, İstanbul’un işgal edildiği günlerde yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlanmıştır. Dolayısıyla 14 Mart Tıp Bayramında ülkesini seven, ülkesine sahip çıkan bir refleks vardır” ifadelerini kullandı.