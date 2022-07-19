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Zafer Partisi'ne mi geçecek? Tanju Özcan'dan çok konuşulan iddiaya yanıt

19.07.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kurula sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Zafer Partisine geçeceği öne sürülmüştü. Partisinin disiplin kuruluna yazılı savunmasını veren Özcan, kararın bir an önce verilmesini istediğini belirterek, parti değiştireceği iddialarına da yanıtı verdi.

Zafer Partisi'ne mi geçecek? Tanju Özcan'dan çok konuşulan iddiaya yanıt

Mülteciler hakkında yaptığı açıklamalar ve hayata geçirdiği uygulamalar ile gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son olarak belediye meclis toplantısında AK Partili Hacer Çınar'a söylediği sözlerle çok konuşulmuştu. Yaşananlar sonrası kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, Zafer Partisi'ne geçeceği iddialarına da net bir şekilde yanıt verdi.

18 Temmuz'da yazılı savunmasını veren, 25 Temmuz'da da sözlü savunma verecek olan Özcan, hakkındaki kararın bir an önce verilmesini talep ederek önemli açıklamalarda bulundu.

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ZAFER PARTİSİ İDDİALARINA YANIT

Habertürk'te yer alan habere göre, CHP'den ihraç edilmesi durumunda Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'ne geçeceği yönündeki iddialara da yanıt veren Tanju Özcan, "Ben CHP'liyim, hukuken bağım kopsa da ben 22 yaşından bu yana parti içindeyim. Gençlik kolu başkanlığı yaptım, 48 yaşındayım şu an 26 yılımı verdim, gidecek başka yerim yok. Burası, CHP benim evim birçok MYK üyesinden daha uzun süredir partiye hizmet eden birisiyim" ifadelerini kullandı.

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CHP Zafer Partisi

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