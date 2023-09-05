Zayıflığı gündem olmuştu! CZN Burak'ın hastane paylaşımı korkuttu

Yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni CZN Burak, babası tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü fenomenin babası İsmail Özdemir iddialar sonrası açıklama yaparak oğlu için "Annesinin genlerini almış" sözleriyle şoke etmişti.

Babasıyla yollarını ayıran fenomenin tek başına restoran açma sürecinde bir deri bir kemik kalması hayranlarının gözünden kaçmamıştı. Tam bunun üzerine fenomenden hastane paylaşımı geldi.

Safra kesesi rahatsızlığıyla mücadele ettiğini açıklayan CZN Burak paylaşım yapınca hayranlarını korkuttu. Son zamanlarda zor günler geçiren fenomen, bu durumu nazar diyerek Instagram hesabından açıkladı.

Özdemir paylaşımına 'Nazar. Çok şükür iyiyim biraz Safra Kesesinden rahatsızlığım vardı' notunu düştü.

