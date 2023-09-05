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  4. Zayıflığı gündem olmuştu! CZN Burak'ın hastane paylaşımı korkuttu

Zayıflığı gündem olmuştu! CZN Burak'ın hastane paylaşımı korkuttu

05.09.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir’in arasındaki gerilim gündemdeydi. Bu gerilim sonrası yeni restoran açmakla uğraşan fenomenin zayıflaması hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. CZN Burak son olarak hastane odasından paylaşım yapınca korkuttu.

Yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni CZN Burak, babası tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü fenomenin babası İsmail Özdemir iddialar sonrası açıklama yaparak oğlu için "Annesinin genlerini almış" sözleriyle şoke etmişti.

Babasıyla yollarını ayıran fenomenin tek başına restoran açma sürecinde bir deri bir kemik kalması hayranlarının gözünden kaçmamıştı. Tam bunun üzerine fenomenden hastane paylaşımı geldi.

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Safra kesesi rahatsızlığıyla mücadele ettiğini açıklayan CZN Burak paylaşım yapınca hayranlarını korkuttu. Son zamanlarda zor günler geçiren fenomen, bu durumu nazar diyerek Instagram hesabından açıkladı.

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Özdemir paylaşımına 'Nazar. Çok şükür iyiyim biraz Safra Kesesinden rahatsızlığım vardı' notunu düştü.

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CZN Burak sosyal medya

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