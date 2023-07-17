Zehra Güneş'in kız kardeşi ablasının izinde! İrem Güneş güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları'ndan 3 isim de turnuvanın Rüya Takımı'na seçildi. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi 1'inci orta oyuncu oldu.

Başarısı ile adından söz ettiren Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem'i görenler çok şaşırdı. İrem Güneş de ablasının izinden gidiyor ve voleybol ile ilgileniyor.

Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş ablası ile pozlarını sosyal medya hesabından sık sık takipçileri ile paylaşıyor. Ablası gibi voleybolcu olan İrem VakıfBank forması giyiyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan İrem pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor. Ailecek sporcu olan Güneş kardeşler güzellikleriyle de kendine hayran bırakıyorlar.

2004 doğumlu olan İrem Güneş ablası ile de çok benzetiliyor. Abla kardeşin pozları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alıyor. Güneş kardeşleri görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemiyor.

Balkan göçmeni bir ailede dünyaya gelen Zehra Güneş, 13 yaşında başladığı voleybol kariyerine büyük başarılar sığdırdı.

Genç yaşta Türkiye şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş gibi takımlarda forma terletti.

13 yaşında yer aldığı Vakıfbank Spor Kulübü'ne halen devam eden Zehra Güneş, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.



