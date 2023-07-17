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Zehra Güneş'in kız kardeşi ablasının izinde! İrem Güneş güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

17.07.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIVB Milletler Ligi'nde Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçta Çin'i de geride bırakarak şampiyon oldu. Filenin Sultanları, bu şampiyonluğun ardından dünya sıralamasında 1 numaraya yükselmeyi başardı. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi 1'inci orta oyuncu oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören Güneş'in kendisi gibi voleybolcu kardeşi İrem Güneş'i görenler çok şaşırdı. Ablasının izinden giden İrem Güneş'in paylaşımlarına beğeni yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları'ndan 3 isim de turnuvanın Rüya Takımı'na seçildi. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi 1'inci orta oyuncu oldu.

Zehra Güneş 1

Başarısı ile adından söz ettiren Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem'i görenler çok şaşırdı. İrem Güneş de ablasının izinden gidiyor ve voleybol ile ilgileniyor.

Zehra Güneş 2

Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş ablası ile pozlarını sosyal medya hesabından sık sık takipçileri ile paylaşıyor. Ablası gibi voleybolcu olan İrem VakıfBank forması giyiyor.

zehra irem

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan İrem pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor. Ailecek sporcu olan Güneş kardeşler güzellikleriyle de kendine hayran bırakıyorlar.

zehra irem 2

2004 doğumlu olan İrem Güneş ablası ile de çok benzetiliyor. Abla kardeşin pozları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alıyor. Güneş kardeşleri görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemiyor.

zehra irem 3

Balkan göçmeni bir ailede dünyaya gelen Zehra Güneş, 13 yaşında başladığı voleybol kariyerine büyük başarılar sığdırdı.

Zehra Güneş 3

Genç yaşta Türkiye şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş gibi takımlarda forma terletti.

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13 yaşında yer aldığı Vakıfbank Spor Kulübü'ne halen devam eden Zehra Güneş, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.

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Zehra Güneş 6

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