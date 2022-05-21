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Zelenskiy'den Rusya'ya mesaj: Hazırız

21.05.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenskiy, Mariupol'deki Azovstal Fabrikası'ndan Rusya'nın kontrolündeki şehirlere götürülen Ukraynalı askerler ile Rus savaş esirlerinin takasına hazır olduklarını bildirdi.

Zelenskiy'den Rusya'ya mesaj: Hazırız

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalesi devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'deki Azovstal Fabrikası'ndan Rusya'nın kontrolündeki şehirlere götürülen Ukraynalı askerler ile Rus savaş esirlerinin takasına hazır olduklarını bildirdi.

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RUSYA'YA MESAJ: HAZIRIZ

Zelenskiy, katıldığı bir televizyon kanalında, Rusya'nın ülkesine açtığı savaşı değerlendirdi. Azovstal çelik fabrikasındaki sivil ve askerlerin kurtarılması için ortak ülkelerle müzakerelerin devam ettiğini belirten Zelenskiy, bu kapsamda Türkiye, İsviçre, İsrail ve Fransa liderleriyle görüştüğünü aktardı.

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Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin Azovstal'den çekilmesinden sonra Rus savaş esirleri ile takas yapılmasını beklediklerini ve buna hazır olduklarını hatırlatarak "Onları eve getireceğiz. Sorumluluğu almış ortaklarla yapmamız gereken de bu." dedi.

Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın başlattığına dikkati çeken Vladimir Zelenskiy, savaşın sona ermesi için gayret göstereceklerini vurguladı.

"ZAFER ÇOK ZOR, KANLI OLACAK"

Zelenskiy, "Zafer çok zor olacak, kanlı olacak. Zafer kesinlikle mücadele ile elde edilecek ama (savaşın) sonu kesinlikle diplomasiyle olacak, bundan eminim." diye konuştu.

Ukrayna'nın güvenlik garantörlüğü konusuna ilişkin de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bugün, güvendiğimiz ortak devletlerden bir güvenlik garantörü çemberi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu projeyi onlarla birlikte geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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