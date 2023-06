Zendaya, Challengers filmiyle gündemde! Fragman yayınlanınca olay oldu

"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers"tan ilk fragman yayınlandı.

Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor.

15 Eylül'de vizyona girecek olan filmde Zendaya'nın da içinde olduğu aşk üçgeni merakla izlenecek gibi görünüyor.

Fragman yayınlanır yayınlanmaz Zendaya sosyal medyanın gündemine oturdu.

ZENDAYA ÖZEL EĞİTİM ALDI

Dünyaca ünlü bir tenisçiyi canlandıran Zendaya, eski tenis yıldızı Brad Gilbert'tan eğitim aldı. Josh O'Connor ve Mike Faist de aynı şekilde üç ay boyunca yoğun bir tenis eğitimi aldılar. Üç isim hem teknik hem de atletik anlamda kendilerini geliştirdi.