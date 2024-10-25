Vasiyetini değiştirdi, tüm servetini temizlikçiye bıraktı: 250 bin sterlinlik (11 milyon 125 bin TL) pul koleksiyonu damlayı taşıran son nokta oldu... Çocukları vasiyete itiraz ediyor

MYNET|DIŞ HABERLER Yaşlı bir pul koleksiyoncusu olan Ray Watts'ın 250.000 sterlinlik serveti, vasiyetini değiştirip neredeyse her şeyini temizlikçisine bırakmasından sonra mahkeme salonlarına taşındı. Başlangıçta Watts vasiyetini ailesi arasında bölüştürecekti ancak 2019 yılında, 90 yaşında ölümünden iki yıl önce yeni bir vasiyet yazdı. Ray, üç kızının her birine 15.000 sterlin (yaklaşık 667 bin TL) ve mirasının geri kalanını temizlikçisi Sue'ye bıraktı. Watts vasiyetine bir ek yaptı ve ikinci eşinin kızı olan üvey kızı Beverley Neate'e de 15.000 sterlin bırakmaktan vazgeçti ve onun payını 1 sterline indirdi.

Beverley şimdi Central London County Court'ta vasiyeti bozmak için mücadele ediyor. Üvey babasının onu mirastan mahrum bırakıp servetinin çoğunu Sue'ya bırakmasını kabul etmedi. Beverley üvey babasının şiddet ve tehditle vasiyetini değiştirmeye zorlandığını iddia etti.