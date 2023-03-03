Zerda'nın çekildiği konak depremde yerle bir oldu! Bir dönemin efsane dizisiydi

2002-2004 yılları arasında izlenme rekorları kıran 'Zerda' dizisinin çekildiği; Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü beldesinde yer alan, 1916 yılında inaş edilen Hurşit Ağa Konağı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yerle bir oldu.

Başrollerinde Ece Uslu ve Yavuz Bingöl'in yer aldığı, 'Zerda' dizisinin yanı sıra birçok filme de ev sahipliği yapan ve üç ayrı bölünden meydana gelen Hurşit Ağa Konağı'nın iki bağımsız kısmı, tamamen yıkılırken, bir bölümü ise ağır hasarlı şekilde ayakta kaldı.

Tarihi ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konağın yerinde taş yığınlarından oluşan enkaz bulunuyor.

Hurşit Ağa'nın torunlarından olan ve konağın sahiplerinden Mustafa Kemal Eren, “Hurşit Ağa Konağı olarak geçer bölgenin en önceki yapılarından birisi ve şu an sit alanı bölgesinde yer alıyor. Hurşit Ağa Ailesi göçten sonra ilk buraya yerleştikten sonra burayı kurmuş. Bizler de ailenin ferlerindeniz, maalesef bu depremden sonra kaybettik bütün değerlerimizi” dedi.

'AİLEMİZİN SOYU BU KONAKTAN GELİYOR'

Mehmet Tolga Eren ise "Hurşit Ağa Konağı daha önce Zerda dizisiyle ün kazanmıştı. Zerda dizisinden sonra bir yangın geçirmişti. O dönemin belediye başkanları da gelmişti ve yangın sonrası onarılacağını söylemişti. Fakat deprem sonrası tamamen yerle bir oldu. Tekrardan onarılabilecek bir duruma gelmedi. Üzgünüz ailemizin soyu bu konaktan geliyor. Bunu bu halde görmek zaten bizleri yıllardır üzücü bir durumdu. Tüm milletimize geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

Dağlardan kayaların koptuğu ve yollara düştüğü ve çok sayıda binanın enkaza döndüğü Sakçagözü mahallesinde, tarihi yapısı, eşyaları ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konaktan geriye ağır hasarlı bir taş ve ahşap yığınlarından oluşan enkaz kaldı.

