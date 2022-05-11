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Zeydan Karalar'dan dikkat çeken 'sığınmacı' açıklaması: Olaylar çıkmasın diye kendi vatandaşlarımızı susturmaya çalışıyoruz

11.05.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sığınmacılar tartışması Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ederken Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Suç örgütlerinin sığınmacı sorununu değerlendirebileceğini söyleyen Karalar "Bu Türkiye için büyük bir bela" dedi. Karalar, "Olaylar çıkmasın diye kendi vatandaşlarımızı susturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Zeydan Karalar'dan dikkat çeken 'sığınmacı' açıklaması: Olaylar çıkmasın diye kendi vatandaşlarımızı susturmaya çalışıyoruz

Türkiye'deki sığınmacıların geleceğiyle ilgili başlayan tartışma siyasetin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. İktidar ve muhalefet cephesinden konuyla ilgili tansiyonu yükseltecek açıklamalar gelmeye devam ederken son olarak Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Halk TV ekranlarında yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programına katılan Adana Belediye Başkanı Karalar, şehirdeki sığınmacı durumundan bahsederken uyum sorununun altını çizdi.

Belediyelerin söz konusu sorunun çözümü konusunda ilgili makamların dışında tutulduğunu belirten Karalar, belediyelerin kendi insiyatiflerini kullanarak yaşanan sorunların önüne geçmeye çalıştığını belirtti.

"BİZİ İŞE ALMIYOR, SURİYELİYİ ALIYORSUN"

Yerel halkın sorumlu olarak belediyeleri gördüğünü söyleyen Karalar, "Siz göndermeye kalksanız bile bunların bir bölümü sizin vatandaşınız olacak. Sizin uyumla başlamanız lazım. Uyum nasıl olacak? Dille başlarsın. Mecburiyetten öğreniyorlar. Kooperatif kurduk. 200 kadınımız orada çalışıyor. Yerli halk diyor ki 'Başkan sen halkın başkanısın biz sana inandık oy verdik, sen bizi işe almıyorsun Suriyeliyi işe alıyorsun.' Anlat şimdi haydi bakalım." dedi.

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"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR BELA OLUR"

Suç örgütlerinin bu durumu kullanmasından endişe duyduğunu aktaran Karalar, "Suç örgütleri bunları değerlendirir, bu Türkiye için büyük bir bela. Eğer burada kalacaklarsa uyumları sağlanmalı." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; 'Türkiye gündeminde Suriyeliler konusu oldukça ön planda. Gerilimin artmasından endişe duyuyor musunuz? Sağduyuyla ilgili neler yapılabilir?' sorusuna şu yanıtı verdi.

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"OLAYLAR ÇIKMASIN DİYE KENDİ VATANDAŞLARIMIZI SUSTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Çok olay oldu. Bir konserimizde iki genç bıçaklandı. İnsanlar birbirlerini öldürmesin diye devreye giriyoruz. Yerel yöneticinin önemi bu. Olaylar çıkmasın diye kendi vatandaşlarımızı susturmaya çalışıyoruz. İhtimalin ötesinde zaten bu olaylar yaşanıyor. Adana'da üç büyük olay oldu, üçünün de büyümesini engelledik.

Milli bayramımızda bir gencimiz vefat etti. Bir kız kardeşimize yapılan tacizden sonra da olaylar büyüdü. Biz kentin huzuru için mücadele ettik."


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