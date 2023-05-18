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Zeynep Bastık ve eski kocası Oğuzhan Koç ile poz verdi! "Şen dullar"

18.05.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerin bazıları evliliklerini uzun yıllar devam ettirirken bazıları ise bu konuda çok başarılı olamıyor. Son dönemde evlenir evlenmez boşanan isimler arasında Demet Özdemir-Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık-Tolga Akış gibi isimler yer alıyor. Birbirleriyle çok yakın olan bu isimler birlikte poz verince sosyal medyanın diline düştüler.

Zeynep Bastık ve eski kocası Oğuzhan Koç ile poz verdi! "Şen dullar"

Ünlü isimlerin görkemli düğünleri kadar olaylı boşanmaları da sık sık gündeme geliyor. Son dönemde ise kısa süren evliliklerle adından söz ettiren ünlü isimler revaçta...

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık-Tolga Akış gibi isimler uzun süren ilişkilerini evlilikle taçlandırsa da evliliklerini sürdüremedi.

Kısa süren evliliklerini tek celsede bitiren bu isimler birbirleriyle de yakın arkadaşlar. Son olarak daha önce Merve Boluğur ile boşanan Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık ve eski kocası Tolga Akış klip çekiminde buluştu.

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Beraber poz veren arkadaşların pozu sosyal medyada dalga konusu oldu. Poza "Bütün dullar toplandık şarkısı fonda", "Şen dullar" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Koç Zeynep Bastık evlilik

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