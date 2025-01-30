Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Baklava deseni geri döndü! İşte 2025 modasına damga vuran baklava desenli parçalar
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda
  4. Baklava deseni geri döndü! İşte 2025 modasına damga vuran baklava desenli parçalar

Baklava deseni geri döndü! İşte 2025 modasına damga vuran baklava desenli parçalar

28.01.2025 06:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2025 modasında klasik ve modern dokunuşları bir arada görmek isteyenlerin favorisi argyle deseni olacak gibi görünüyor! Baklava olarak da anılan zamansız desen, 16. yüzyıl İskoçya’sından günümüze, kareli ve çapraz çizgilerin oluşturduğu dinamik yapısıyla hem vintage hem de çağdaş bir stil sunuyor. Kazaktan çoraba, süveterden atkıya, gardırobunuza sofistike bir hava katan ve geçmişte kolej stiliyle özdeşleşen desen, artık sokak modasından iş kombinlerine kadar her yerde karşımıza çıkıyor.

Argyle desenini doğru parçalarla birleştirmek stilinizde fark yaratmanın anahtarı! Mesela, beyaz gömlek ve dar kesim pantolonla kombinleyerek klasik bir görünüm elde edebilir, daha rahat bir stil için argyle desenli bir hırkayı sade tişört ve kot pantolonla tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, çorapta da bu deseni kullanarak kombininize eğlenceli bir hava katabilirsiniz. Biz de trend bir seçimle fark yaratmak isteyenler için argyle desenli parçalardan oluşan bir liste hazırladık. İşte detaylar...

1. Yumuşak dokusu ve şıklığıyla: Koton Baklava Desenli Triko Polo Yaka Kazak

2

Koton’un yumuşacık dokusuyla öne çıkan argyle desenli kazağı kış aylarında dolabınızın gözdesi olacak! Triko yapısıyla sıcacık tutarken polo yaka detayı sayesinde klasik ve modern bir tarzı yansıtan kazakla hem gündelik kombinlerinizde konforlu bir tercih yapacak hem de özel günlerde şıklığınızdan ödün vermeyeceksiniz. Yüksek bel eteklerle ya da skinny jeanlerle mükemmel uyum sağlayan Koton kazağı, soğuk günlerde üzerinize alacağınız klasik bir palto ve çizmelerle de kombinleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlar, kazağın yumuşak dokusunun ve rengini çok beğenildiğini gösteriyor. "O kadar güzel ve o kadar yumuşacık ki üzerimden çıkarmak istemedim. Çok tatlı bir kazak." şeklinde yapılan yorumlar öne çıkıyor.

Ürünü İncele

Koton kazağın yanında DeFacto Wide Leg Yüksek Bel Düz Paça Pantolon almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Fark yaratan: Desen Triko Kadın Baklava Desenli Süveter

3

Klasik görünümüyle dikkat çeken argyle desenli süveter, triko şıklığını dolabınıza taşıyor. Dar kalıbı vücudunuzu güzel bir şekilde sararken kalın yapısıyla kışın sıcak tutan süveter, V yaka ve kolsuz tasarımı sayesinde katmanlı kombinler için mükemmel bir seçim! Aynı zamanda bu parçayı beyaz bir gömlekle kombinleyerek hem ofis stilinizi güçlendirebilir hem de casual bir tarz yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, süveterin kalitesine ve kışın sıcak tutan kalın yapısına vurgu yapıyor. Birçok yorumda ise "Yumuşacık, renkler aynı görseldeki gibi, dokusu kalın ve kaliteli." ifadelerine sıklıkla rastlanıyor.

Ürünü İncele

Desen Triko süveterin yanında Miss İpekyol Kadın Basic Gömlek almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Şıklık ve konfor bir arada: DeFacto Relax Fit Baklava Desenli Uzun Triko Hırka

4

Argyle desenli DeFacto relax fit uzun hırka, soğuk havaların kurtarıcı parçası olmaya aday! Orta kalınlıkta, rahat kesimi ve şal yaka tasarımıyla hem günlük kombinlerinize hem de özel günlerdeki stilinize uyum sağlayan hırka, yumuşak dokusu ve zamansız rengiyle dolabınızın temel parçalarından biri olacak. İster sade bir elbisenin üzerine giyin ister kot pantolon ve botlarla kombinleyin, her şekilde zarif görüneceksiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda hırkanın "Çok beğendim, kalın olduğu için üşütmüyor." oluşundan bahsedilirken "O kadar güzel bir ürün ki! Kalınlığından dolayı triko kaban bile diyebiliriz bence. Kalıbı da bir tık büyük, bu modelde olması gerektiği gibi yani." ifadeleri de oldukça yaygın.

Ürünü İncele

DeFacto Hırka yanında Desen Triko Baklava Desenli Kazak almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Kışın sıcak yüzü: Desen Triko Kadın Baklava Desenli Yün Kazak

5

Desen Triko markasının %80 yün içeriğiyle soğuk kış günlerinde sıcacık kalacağınız kazak argyle deseninin zamansız şıklığını sıfır yaka tasarımıyla birleştiriyor. Standart kalıbıyla rahat bir kullanım sunarken yumuşak dokusu ve kaliteli malzemesiyle dikkat çekiyor. Siyah ve antrasit benzeri renklerle yapılan kombinlerin yıldızı olabilecek kazağı wide leg pantolon ve uzun bir kabanla kullanarak stil sahibi bir görünüm yaratabilirsiniz

Kullanıcılar ne diyor?

Trendyol kullanıcıları, kazağın hem kaliteli olduğunu hem de argyle deseninin ve renklerinin uyumunun çok iyi olduğunu belirtiyor. "Kaliteli ve şık" ve "Çok güzel, yumuşacık, sıcacık ve kaşıntı yapmıyor." gibi yorumlar oldukça sık görülüyor.

Ürünü İncele

Desen Triko kazağın yanında DeFacto Wide Leg Çift Cepli Yüksek Bel Keten Karışımlı Pantolon almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Tarzınızı tamamlayın: Koton Baklava Desenli Viskon Karışımlı Uzun Atkı

6

Argyle deseni ve püsküllü detaylarıyla dikkat çeken Koton atkı, hem şıklığı hem de konforu bir araya getiriyor. %68 polyester ve %32 viskon karışımıyla yumuşak bir dokunuş sağlayan aksesuar, soğuk kış günlerinde sizi sıcacık sarıyor. Farklı tarzdaki kombinlerle kolaylıkla uyum yakalayabilen rengiyle atkıyı ister klasik bir paltoyla isterseniz de deri eldivenlerle kombinleyerek tarzınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

Koton atkının yanında Chordi Kahve Füme Baklava Desenli Kazak almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Kış modasına konfor katan: Tchibo Bağcıklı Baklava Desen Örgülü Süveter

7

Yumuşak ve sıcak tutan dokusuyla Tchibo bağcıklı süveter, kış aylarının vazgeçilmez parçası olmaya aday. Argyle desenli örgü tasarımıyla kombinlerinize klasik ama modern bir hava katarken bağcık detayıyla farklı stiller yaratmanıza olanak tanıyor. Katmanlı giyim trendine de ayak uydurabileceğiniz süveteri gri tonlarındaki rengiyle her ortamda farklı tarz kombinler yaparak giyebilirsiniz. Bu süveterle en iyi uyan parçalar ise oversize gömlek, yüksek bel pantolon ve loafer ayakkabılar olduğundan klasik ve modern bir hava yaratmak istediğinizde bu parçaları kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Tchibo süveteri kullananlar "Ürün mükemmel gerçekten! Yumuşacık ve çok kaliteli." yorumlarıyla süveterin yumuşak dokusuna ve kaliteli olmasına vurgu yapıyor.

Ürünü İncele

Tchibo süveterin yanında Koton Baklava Desenli Viskon Karışımlı Püsküllü Uzun Atkı almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Yeşil rengin canlılığıyla: FRM Büyük Beden Moda Baklava Desenli Triko Hırka

8

Yumuşacık dokusu ve yeşil rengiyle dikkat çeken argyle desenli triko hırka, hem günlük stilinize hem de rahatlığınıza hitap ediyor. V yaka tasarımıyla kat kat kombin yapmaya uygun olan FRM hırka, kalın yapısıyla soğuk günlerde sizi sıcacık tutuyor. %100 ipek kumaşı ile hafif ve sıcak bir kullanım sunan parça, casual şıklığın vazgeçilmezi olmaya aday! Ayrıca, skinny pantolon ve basic bir tişörtle kombinleyerek günlük kombinler yaratabilir ya da şık aksesuarla tamamlayarak akşam davetlerine kolayca uyarlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Pek çok kullanıcı hırkanın renginin canlılığına ve dokusunun kalitesine hayran kalmış. "Rengi ve dokusu birebir görselde olduğu gibi geldi." ve "Kaliteli ve şık duruyor." yorumları ise sıkça yapılıyor.

Ürünü İncele

FRM triko hırka yanında Rachel Araz X Koton Geniş Paça Kargo Pantolon almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Günlük kombinlerin vazgeçilmezi: Koton Baklava Desenli Yarım Fermuarlı Triko Kazak

9

Argyle desen trendini sportif bir dokunuşla buluşturan Koton triko kazak, fermuarlı yaka detayıyla oldukça kullanışlı. Düşük omuz kesimi ve rahat fit yapısı sayesinde gün boyunca konfor sağlayan kazak, hem soğuk havalarda sıcak tutar hem de kolayca kombinlenebilir bir parça olarak dolabınızın favorilerinde yer alır. Üstelik, kazağı kot pantolon ve sneakerlarla kombinleyerek spor şıklık yaratabileceğiniz gibi daha klasik bir hava için düz kesim pantolon ve Chelsea model botlarla da tamamlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

Koton kazağın yanında Koton Baklava Desenli Atkı Uzun Püsküllü almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Zarif bir dokunuş: Bimba Saf İpek Baklava Desen Baskılı Atkı

10

Saf ipekten üretilen Bimba argyle desenli atkı, yumuşak dokusuyla stilinizi bir üst seviyeye taşıyor. Hafif yapısı sayesinde farklı tarzlarda bağlayabilir, bileğinize, boynunuza, blazer ceket yakasına ya da çantanıza takarak estetik bir görünüm yaratabilirsiniz. Resmi davetlerden günlük kombinlere kadar her ortamda tarzınızı öne çıkaran atkıyı şık bir ceket ya da trenchcoat ile kombinleyerek klasik bir görünüm elde edebilir veya günlük bir elbisenin üzerine bağlayarak bohem bir stil de oluşturabilirsiniz.

Ürünü İncele

Bimba Bandana yanında Silk Ties Kravat İpek Klasik Turuncu Baklava İpek Kravat almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Sıcacık ve şık: RosyClouds Baklava Desenli Diz Altı Çorap

11

RosyClouds argyle desenli diz altı çoraplar, yumuşak dokusu ve sıcak tutma özelliğiyle kış mevsiminin kurtarıcısı! Yüksek kaliteli pamuklu yapısıyla gün boyu konfor sunarken modaya uygun argyle deseniyle de göz dolduruyor. Elastik yapısıyla ayağınızı sıkmadan oturan çoraplar, hem günlük kombinlerinize renk katacak hem de ayaklarınızı sıcacık tutacak. Hangi parçalarla kullanabilirim diye merak ediyorsanız kış aylarında loafer ayakkabı ya da kısa botlarla kombinleyerek nostaljik bir hava yakalayabilirsiniz. Ayrıca diz üstü eteklerle giyerek retro bir tarz oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, çorapların yumuşaklığı ve sıcak tutma özelliğinden oldukça memnun. Çorap, "Renklerin çok kullanışlı olmasını seviyorum, özellikle sonbahar mevsimi için. Argyle her türlü kıyafete eğlenceli, şık bir dokunuş katıyor!" olmasıyla da sıkça övgü almış.

Ürünü İncele

RosyClouds çorabın yanında Burlington Bilek Üstü Çorap almak isterseniz buraya tıklayın.

İlginizi Çekebilir

Yılın yükselen modası suni kürk! İşte sezona damgasını vuran modeller

Yılın yükselen modası suni kürk! İşte sezona damgasını vuran modeller

 Levis'ten Mavi'ye bu yılın en trend denim tasarımları

Levis'ten Mavi'ye bu yılın en trend denim tasarımları

 Şıklıklarıyla Joy Awards gecesine damga vurdular! Hangi ünlü ne giydi?

Şıklıklarıyla Joy Awards gecesine damga vurdular! Hangi ünlü ne giydi?

 Soğuk günlere sıcak bir dokunuş! İşte sezonun favorisi sherpa polarlar

Soğuk günlere sıcak bir dokunuş! İşte sezonun favorisi sherpa polarlar

 Her kombinin star parçası olacak saten etek modelleri

Her kombinin star parçası olacak saten etek modelleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
defacto Koton gömlek hırka atkı kazak
İş birliği İçerikleri
Deneyenler bayıldı! İşte Matcha ve espessonun efsane uyumu...

Deneyenler bayıldı! İşte Matcha ve espessonun efsane uyumu...

A101'e iPhone 13 geliyor!

A101'e iPhone 13 geliyor!

İngilizce kelime haznenizi genişletecek hikaye ve romanlar

İngilizce kelime haznenizi genişletecek hikaye ve romanlar

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Duvar lekelerine pratik çözüm! İşte TikTok'ta viral olan o duvar boya kiti

Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti!

Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti!

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

Adidas Terrex serisinin en sevilen yürüyüş botu günün fırsat ürünü oldu

Adidas Terrex serisinin en sevilen yürüyüş botu günün fırsat ürünü oldu

Kurulumu kolay, hafif ve taşınabilir! Her mekanda sonsuz sinema keyfi...

Kurulumu kolay, hafif ve taşınabilir! Her mekanda sonsuz sinema keyfi...

Kablo karmaşası tarih oluyor! İşte TikTok'ta viral olan o çözüm

Kablo karmaşası tarih oluyor! İşte TikTok'ta viral olan o çözüm

ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor!

ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor!

ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor!

ŞOK'a temizlik ürünleri geliyor!

Moda dünyasında Mocha Mousse rüzgarı esiyor

Moda dünyasında Mocha Mousse rüzgarı esiyor

Kış aylarında da stil sahibi görünün! Sezonun öne çıkan kadife parçaları

Kış aylarında da stil sahibi görünün! Sezonun öne çıkan kadife parçaları

Evinize modern bir hava katacak dekoratif ürünler listesi

Evinize modern bir hava katacak dekoratif ürünler listesi

Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Tümünü Gör
Benzer Moda İçerikleri
Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti!

Milano Erkek Moda Haftası’nda Prada rüzgarı esti!

Moda dünyasında Mocha Mousse rüzgarı esiyor

Moda dünyasında Mocha Mousse rüzgarı esiyor

Kış aylarında da stil sahibi görünün! Sezonun öne çıkan kadife parçaları

Kış aylarında da stil sahibi görünün! Sezonun öne çıkan kadife parçaları

TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

TEMU'dan uygun fiyatlı ve kaliteli outdoor giyim ürünleri

Yılın yükselen modası suni kürk! İşte sezona damgasını vuran modeller

Yılın yükselen modası suni kürk! İşte sezona damgasını vuran modeller

Levis'ten Mavi'ye bu yılın en trend denim tasarımları

Levis'ten Mavi'ye bu yılın en trend denim tasarımları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ruj seçiminde fark yaratın! Ruj koleksiyonunuza eklemeniz gereken 2025 renkleri

Ruj koleksiyonunuza mutlaka eklemelisiniz!

Doğal güzelliğin anahtarı: Kendine iyi bakmanın ipuçları

Doğal güzelliğin özel ipuçları nedir?

ABD’nin 47. başkanı Donald Trump göreve başladı: Törene Melania Trump’ın şapkası damga vurdu!

Sosyal medya o detayı konuşuyor! Trump karısını öperken...

Cam gibi cildin sırrı buymuş! Cildi derinlemesine temizleyen karışım

Cam gibi cildin sırrı bu karışımdan geçiyor!

Yılın saç rengi trendleri! Hangi ünlü hangi rengi tercih etmiş?

Yılın saç rengi trendleri! Hangi ünlü hangi rengi tercih etmiş?

Cildiniz bu bakımı hak ediyor! En etkili cilt bakım ürünlerini sizin için derledik

Cilt bakım rutininizi yeniden şekillendirecek en etkili ürünler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.