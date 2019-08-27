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Zeytinli Rock Festivali'nde 90 sanatçı sahneye çıkacak

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 6.Zeytinli Rock Festivali'nin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Zeytinli Rock Festivali'nde 90 sanatçı sahneye çıkacak

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 6.Zeytinli Rock Festivali'nin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 3 ayrı sahnenin kurulacağı festivalde aralarında Şebnem Ferah, Athena, Teoman ve Selda Bağcan’ın da bulunduğu 90 sanatçı konser verecek.
6.Zeytinli Rock Festivali, Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde, 2014 yılından bu yana her sene daha geniş bir katılımla düzenleniyor. Festivale bu yıl günlük 35-40 bin civarında katılım bekleniyor. Yarın başlayacak ve 5 gün sürecek olan Rock Festivali'nin hazırlık çalışmaları da aralıksız olarak sürüyor. Çalışmalar ve festival hakkında bilgi veren festival organizatörlerinden sanatçı Umut Kuzey, geçen sene ilk kez başlatılan akustik sahne uygulamasının bu sene de süreceğini söyledi. Kuzey, “2014 yılında başladığımız Zeytinli Rock Festivali’ni, 2019 yılında da 6’ıncı kez düzenliyoruz. Artık bölge sınırlarını aşan, hatta Türkiye sınırlarını aşan, dünyanın farklı bölgelerinden de insanların katılım gösterdiği Türkiye'nin gözbebeği bir festival Zeytinli Rock Festivali. Bu yıl 20 bine yakın kampçı ve alanda yaklaşık 35-40 bine yakın insan bekliyoruz. Zeytinli Rock Festivali aynı zamanda Türk rock müziğinin geçit töreni olarak tarihe damgasını vurmuş bir festivaldir” dedi.
FESTİVALE 90 SANATÇI KATILACAK
Festivalde bu yıl 90 sanatçının yer alacağını söyleyen Kuzey, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şebnem Ferah, Athena, Teoman, Selda Bağcan, MFÖ, Bülent Ortaçgil, Zuhal Olcay, Yaşar Kurt, Halil Sezai gibi isimlerinde bulunduğu birbirinden değerli 90 sanatçımız festivalde sahne alacak. Ülkeye mal olmuş, ülkemizin müziğine yön veren bu kadar sanatçının bir araya geldiği başka bir festival daha yok. Türkiye'nin 17 ilinde bu festivalleri düzenliyoruz Milyon Yapım olarak. Fakat bizim göz bebeğimiz, ilk göz ağrımız ve Türkiye'nin en büyüğü Zeytinli Rock Festivali. Bunu yapmak bizim için ayrı bir gurur, ayrı bir şeref. Dolayısıyla türlü türlü zorluklara rağmen bu festivali Edremit’e, Balıkesir'e ve Türkiye'ye kazandırmak için çabalamaya devam ediyoruz. Bu sene Zeytinli Rock Festivali'nde 3 sahne var. 2 tanesi kırmızı ve siyah sahne. Bir tanesi de geçen sene ilk kez başlattığımız ve tadına doyamadığımız akustik sahne. O akustik sahnede Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, Zuhal Olcay, Halil Sezai gibi akustik müziğinden de çok keyif alacağımız isimler yer alıyor. Buraya geldiği zaman ister metal dinleyicisi olsun, ister alternatif pop dinleyicisi olsun, ister rock dinleyicisi olsun kendi müzik keyfine uygun sanatçıyı bulacak insanlar. Müzikseverlerin, ‘Hem Akçay'da denize girdim tatil yaptım, hem de bu sanatçıyı keyifle dinledim’ diyebilecekleri sanatçılar var. Bu açıdan da çok güzel.”
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Zeytinli Rock Festivali'nde 90 sanatçı sahneye çıkacakZeytinli Rock Festivali'nde 90 sanatçı sahneye çıkacakZeytinli Rock Festivali'nde 90 sanatçı sahneye çıkacak

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